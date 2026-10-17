Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустов

Алексей Тесля
17 октября 2026, 17:25
google news Подпишитесь
на нас в Google
В отличие от весенней обрезки, главная задача осенних работ - не формирование куста, а защита побегов.
Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустов
Раскрыт секрет обрезки роз / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, agro-market.net

Вы узнаете:

  • Как правильно обрезать розы осенью
  • Что еще поможет розам перезимовать

С наступлением холодов розы постепенно переходят в состояние покоя, поэтому осенний уход должен быть максимально щадящим.

В отличие от весенней обрезки, главная задача осенних работ - не формирование куста, а защита побегов от повреждений во время зимы, пишет Martha Stewart.

видео дня

Как обрезать розы осенью

  • Удалите поврежденные ветви. Сухие, сломанные и потемневшие побеги необходимо срезать до здоровой ткани. Секатор перед работой следует продезинфицировать, чтобы не переносить инфекции между растениями.
  • Укоротите слишком длинные стебли. Высокие побеги могут ломаться под порывами ветра, поэтому их допустимо немного подрезать. Также стоит убрать ветви, которые перекрещиваются и трутся друг о друга.
  • Сохраните здоровую древесину. Сильная обрезка в конце сезона нежелательна: она способна стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют подготовиться к морозам. Отцветшие бутоны можно оставить, чтобы растение завершило сезонный цикл естественным образом.

Проводить обрезку лучше после замедления роста роз, но до наступления устойчивых морозов.

Нужно ли обрезать розы весной

Осенняя процедура не заменяет весеннюю обрезку, а лишь помогает подготовить кусты к зимовке. Весной удаляют подмерзшие ветви, корректируют форму растения и стимулируют развитие новых побегов.

Виды роз
/ Инфографика: Главред

Что еще поможет розам перезимовать

Перед холодами очистите почву вокруг кустов от опавших листьев, увядших цветков и растительных остатков. Особое внимание уделите листве с признаками черной пятнистости и других заболеваний - ее необходимо убрать из розария.

Основной принцип осеннего ухода - умеренность. Достаточно удалить все лишнее и потенциально опасное, сохранив здоровые побеги до весны. Именно тогда наступит время для полноценной обрезки и подготовки роз к новому цветочному сезону.

Смотрите видео - обрезка роз:

В видео объясняется, для чего нужна летняя обрезка и каким растениям она особенно необходима в период активного роста. На наглядных примерах автор демонстрирует, как удалять отцветшие бутоны, слабые побеги и лишние ветви, чтобы продлить цветение, стимулировать появление новых ростков и поддерживать ухоженный вид посадок.

Отдельное внимание уделяется правильному выполнению срезов, выбору ветвей для удаления и типичным ошибкам, которых следует избегать при уходе за растениями.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

Читайте также:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
розы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

17:41Мир
Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:35Война
Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

16:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке гладящего рубашку парня за 85 с

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Ни скорлупа, ни зола: чем на самом деле защитить огород от нашествия слизней

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

Последние новости

17:55

"Убит горем": Брэд Питт получил сокрушительный удар от собственных детей

17:53

Напор воды в душе снова станет сильным: поможет обычный пакетВидео

17:41

Европейские военные проведут в Польше учения для возможной миссии в Украине

17:25

Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустовВидео

17:08

Цены уже поднялись до 75 гривен: в Украине резко подорожал один овощ

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
17:08

"Больно и физически, и морально": Артур Логай сделал признание

16:43

Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала - детали

16:35

Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным и раскрыл намерения диктатора

16:24

Мощные удары ВСУ: в РФ взорван военный завод БПЛА и склады ракетной бригады

Реклама
16:06

Что изменить в гардеробе к зиме 2027: 5 вещей прокачают стиль до неузнаваемостиВидео

15:56

Конфликт Трампа с Зеленским создает серьезные риски для Украины – Reuters

15:44

Сквозняки исчезнут, а в доме станет теплее: что нужно сделать с входной дверьюВидео

15:42

РФ хочет усилить удары по западным областям Украины: чем будет бить враг

15:17

Гороскоп на ноябрь 2026: кому Марс и Юпитер принесут любовь и деньгиВидео

15:11

Зеленский анонсировал новые переговоры с США: когда они могут состояться

15:03

Россия в пятый раз атаковала Запорожсталь: по комбинату выпустили ещё шесть баллистических ракет

15:02

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

14:58

Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурсВидео

14:34

Дизельная сделка Трампа: Конгресс готовит запрет, нефть дорожает, Будапешт ждет льгот

14:26

Как замочить озимый чеснок перед посадкой: сколько соли нужно для обработки

Реклама
14:23

Захват новых территорий: Генштаб разоблачил ложь россиян и разъяснил ситуацию

14:20

"Как не рожала": Анна Кошмал удивила изменениями после второй беременностиВидео

14:09

Пленка, контейнер или пакет: простое правило хранения продуктов в холодильнике

14:01

Почему сажать лучше поздно, чем рано: секрет шикарных тюльпанов весной

13:50

Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

13:49

Как отмыть крышку сковороды от жира в труднодоступных местах за 30 минут

13:24

Гороскоп Таро на 19–25 октября: Тельцам — амбиции, Ракам — желания

13:16

Как отмыть до блеска стекло духовки изнутри, не снимая дверцу — лайфхак

13:08

Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

13:06

"Провокация": жена Остапчука резко высказалась о Горняк на "Холостяке"

12:59

Отсрочки в Резерв+ начали продлевать, но не всем: в Минобороны сделали заявление

12:51

Элизабет Херли выходит замуж за отца известной певицы – детали

12:51

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новая глава, Львам - верить в себя

12:36

РФ масштабирует антиэнергетическую операцию: Киев призывает США остановить Путина

12:27

Куда делся хореограф Раду Поклитару и как сейчас выглядит

12:07

Рецепт домашнего хлеба "Кирпичик" — выпекается всего 30 минут

12:06

Свежий укроп круглый год: как правильно посадить его на подоконникеВидео

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 18 октября: Быкам - геройство, Свиньям - уныние

11:52

На войне погиб экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо"

11:25

Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

Реклама
11:14

"Победа Украины должна продолжиться и в мирное время": Марианна Буданова получила диплом Школы стратегического архитектора

11:05

Без собственной генерации: как Киев будет выживать зимой после атаки на все ТЭЦ

10:42

Ирина Федишин впервые вышла на связь после трагической потери дочери — детали

10:41

Россияне молятся от отчаяния: БПЛА закрыли небо над Москвой, в аэропортах коллапс

10:10

Холостяк стал третьим лишним: мемы со Славой Кравцовым взорвали Threads

10:08

Люди собирают пустые пластиковые бутылки — как их использовать повторно

09:30

Винница погрузилась в блэкаут, после атаки РФ есть тяжелые раненые

09:19

Капитуляция вместо перемирия: в РФ лгут об успехах на фронте, ISW объяснил почему

08:38

РФ ударила по Херсону: погиб водитель скорой, пострадала семья с младенцем

08:33

В Украине тепло вытеснит заморозки: где ожидаются дожди с грозами

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять