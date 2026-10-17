Осенний уход за розами: простой прием для пышного цветения и крепких кустов

В отличие от весенней обрезки, главная задача осенних работ - не формирование куста, а защита побегов.

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Раскрыт секрет обрезки роз / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, agro-market.net

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Как правильно обрезать розы осенью

Что еще поможет розам перезимовать

С наступлением холодов розы постепенно переходят в состояние покоя, поэтому осенний уход должен быть максимально щадящим.

В отличие от весенней обрезки, главная задача осенних работ - не формирование куста, а защита побегов от повреждений во время зимы, пишет Martha Stewart.

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Как обрезать розы осенью

Удалите поврежденные ветви . Сухие, сломанные и потемневшие побеги необходимо срезать до здоровой ткани. Секатор перед работой следует продезинфицировать, чтобы не переносить инфекции между растениями.

. Сухие, сломанные и потемневшие побеги необходимо срезать до здоровой ткани. Секатор перед работой следует продезинфицировать, чтобы не переносить инфекции между растениями. Укоротите слишком длинные стебли . Высокие побеги могут ломаться под порывами ветра, поэтому их допустимо немного подрезать. Также стоит убрать ветви, которые перекрещиваются и трутся друг о друга.

. Высокие побеги могут ломаться под порывами ветра, поэтому их допустимо немного подрезать. Также стоит убрать ветви, которые перекрещиваются и трутся друг о друга. Сохраните здоровую древесину . Сильная обрезка в конце сезона нежелательна: она способна стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют подготовиться к морозам. Отцветшие бутоны можно оставить, чтобы растение завершило сезонный цикл естественным образом.

Проводить обрезку лучше после замедления роста роз, но до наступления устойчивых морозов.

Нужно ли обрезать розы весной

Осенняя процедура не заменяет весеннюю обрезку, а лишь помогает подготовить кусты к зимовке. Весной удаляют подмерзшие ветви, корректируют форму растения и стимулируют развитие новых побегов.

/ Инфографика: Главред

Что еще поможет розам перезимовать

Перед холодами очистите почву вокруг кустов от опавших листьев, увядших цветков и растительных остатков. Особое внимание уделите листве с признаками черной пятнистости и других заболеваний - ее необходимо убрать из розария.

Основной принцип осеннего ухода - умеренность. Достаточно удалить все лишнее и потенциально опасное, сохранив здоровые побеги до весны. Именно тогда наступит время для полноценной обрезки и подготовки роз к новому цветочному сезону.

Смотрите видео - обрезка роз:

В видео объясняется, для чего нужна летняя обрезка и каким растениям она особенно необходима в период активного роста. На наглядных примерах автор демонстрирует, как удалять отцветшие бутоны, слабые побеги и лишние ветви, чтобы продлить цветение, стимулировать появление новых ростков и поддерживать ухоженный вид посадок.

Отдельное внимание уделяется правильному выполнению срезов, выбору ветвей для удаления и типичным ошибкам, которых следует избегать при уходе за растениями.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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