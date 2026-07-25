Что посеять в августе, чтобы быстро собрать урожай: лунный календарь

Посевной календарь на август 2026 года подскажет, когда лучше сеять овощи, зелень и цветы, а в какие дни посадочные работы стоит отложить.

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Посевной лунный календарь дней на 2026 год / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие дни августа считаются самыми благоприятными для посева

Когда лучше отказаться от посадочных работ

Как фазы Луны влияют на работы в саду и огороде

Август является одним из самых насыщенных месяцев для владельцев садов и огородов. Пока продолжается сбор овощей, ягод и фруктов, на освободившихся грядках уже можно высевать культуры, которые успеют дать урожай до первых осенних холодов. Кроме того, именно сейчас начинают готовить участок к следующему сезону.

Главред рассказывает, как посевной лунный календарь на август 2026 года поможет при планировании работ. Считается, что положение Луны помогает определить наиболее удачные периоды для посева, пересадки, ухода за растениями и обработки почвы.

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Как фазы Луны влияют на работы в саду и огороде

Во время растущей Луны рекомендуется заниматься культурами, урожай которых развивается над поверхностью земли. В этот период обычно высевают зелень, листовые овощи, капусту, пряные травы и другие растения, выращиваемые ради листьев, побегов или плодов.

Во время растущей Луны обычно высевают зелень / Фото: скриншот с Youtube

На убывающей Луне внимание чаще уделяют корнеплодам, уходу за грядками и почвой. Это подходящее время для прополки, санитарной обрезки, рыхления, внесения удобрений, а также уборки урожая, предназначенного для длительного хранения.

Новолуние традиционно считается периодом, когда активные посадочные работы лучше отложить. Вместо этого можно привести участок в порядок, проверить состояние растений, подготовить инвентарь и распланировать дальнейшие работы.

Благоприятные дни для посева в августе 2026 года

Согласно лунному посевному календарю, наиболее удачными днями для посева, посадки и большинства работ на участке в августе 2026 года считаются:

1–5, 15, 16, 19, 20 и 26–31 августа.

Именно в эти даты многие огородники планируют посев зелени, редиса, дайкона, салатов, сидератов и других скороспелых культур.

Неблагоприятные дни августа

Менее подходящими днями для посевных и посадочных работ считаются:

6, 12–13, 21 и 28 августа.

В этот период лучше отказаться от активных работ на грядках. Освободившееся время можно посвятить уборке участка, подготовке почвы к осенним посадкам, проверке запасов семян и планированию будущего сезона.

Что можно посеять в августе

После уборки ранних овощей на свободных грядках еще можно получить дополнительный урожай. В августе хорошо растут: укроп, петрушка, листовой салат, шпинат, редис, дайкон и другие скороспелые зеленые культуры.

После уборки ранних овощей на свободных грядках еще можно получить дополнительный урожай / Фото: скриншот с Youtube

Не менее популярны в это время сидераты. Горчица, фацелия, овес, рожь и другие растения помогают сдерживать рост сорняков, защищают почву от эрозии и постепенно насыщают ее органическими веществами.

Какие работы важно выполнить в августе

Последний месяц лета остается подходящим временем для пересадки некоторых растений из контейнеров в открытый грунт. Благодаря теплой почве они успевают хорошо укорениться до наступления холодов.

Не стоит забывать и о регулярном поливе. В жаркую погоду растения лучше поливать вечером, используя предварительно отстоянную воду комнатной температуры. Также в августе продолжают вносить подкормки, подбирая азотные, фосфорные или калийные удобрения с учетом потребностей каждой культуры.

Ранее Главред писал о том, что огородница показала, как в разы увеличить урожай. Лидия Кононенко рассказала, какая привычка садоводов снижает урожайность помидоров на кусте.

Также сообщалось о том, как не остаться без урожая фруктов летом. Специалисты советуют глубокий полив, мульчирование и ручную обрезку завязей.

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Стоит ли полностью полагаться на посевной календарь Лунный посевной календарь может быть полезным ориентиром при планировании работ, однако он не является единственным фактором, влияющим на будущий урожай. При выборе даты для посева важно учитывать погодные условия, температуру и влажность почвы, наличие полива, а также особенности климата конкретного региона. Если благоприятный день совпадает с сильной жарой или засухой, посев лучше перенести либо обеспечить растениям достаточное увлажнение и защиту от палящего солнца.

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