Абрикосы покрылись пятнами: чем обработать деревья перед сбором урожая

Специалисты рекомендуют обращать внимание как на симптомы болезни, так и на правильный выбор средств защиты и сроки их применения.

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Красные пятна на абрикосах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Какие грибковые заболевания чаще всего поражают абрикосовые деревья

При каких погодных условиях развивается пятнистость абрикоса

Чем опрыскивать абрикосы перед сбором урожая

Абрикосовые деревья часто поражаются грибковыми заболеваниями, в частности пятнистостью листьев, плодов и побегов. Чтобы сохранить урожай здоровым и пригодным к употреблению, важно своевременно проводить профилактические и лечебные мероприятия.

Главред выяснил, какие фунгицидные препараты используют для защиты абрикосов.

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Каковы симптомы пятнистости абрикоса

Первые признаки болезни появляются на листьях, плодах и даже побегах, рассказала инженер-садовод, специалист по растениеводству Вираг Чорба на портале Agroforum.hu. На листьях можно заметить мелкие желтовато-зеленые пятна, которые со временем увеличиваются и приобретают коричневую кайму. Центр поражения постепенно меняется, но характерная темная кайма сохраняется.

На плодах сначала появляются небольшие фиолетово-красные пятна диаметром в несколько миллиметров. Со временем их центр может становиться более светлым и мутным, тогда как красноватый оттенок по краям сохраняется. Важно, что даже пораженные плоды обычно остаются пригодными к употреблению, поскольку внутренние ткани не повреждаются.

Что любит абрикос / Инфографика: Главред

На побегах болезнь проявляется в виде овальных пятен, которые со временем темнеют и могут приводить к высыханию и отмиранию ветки.

Почему возникает болезнь и когда она наиболее опасна

Возбудитель активизируется преимущественно в прохладную и дождливую весну. Заражение может происходить уже при температуре около +15 °C.

Наибольший риск массового поражения возникает именно в условиях влажной и нестабильной погоды, когда грибковые споры быстро распространяются по дереву.

Смотрите видео о том, как защитить абрикос от дырочатой пятнистости:

Какие профилактические меры помогают предотвратить болезнь

Чтобы снизить риск развития пятнистости, важно проводить регулярные профилактические меры:

собирать и уничтожать опавшую листву, где могут зимовать возбудители;

по возможности вносить его в почву;

проводить санитарную обрезку и удалять пораженные ветви;

тщательно осматривать деревья во время формирования кроны;

проводить профилактические обработки сада до начала активного развития болезни.

Такие меры позволяют значительно снизить инфекционную нагрузку ещё до появления симптомов.

Чем опрыскивать абрикосы перед сбором урожая

В случае риска заражения или появления первых признаков болезни применяют фунгицидные препараты, разрешенные для использования на плодовых деревьях. Выбор средства зависит от срока ожидания до сбора урожая.

В частности, специалисты отмечают:

препарат "Свитч" - период ожидания около 7 дней;

препарат "Телдор 500 СЦ" - период ожидания около 3 дней.

Это означает, что после обработки плоды можно безопасно собирать только по истечении соответствующего периода ожидания.

Что делать, если болезнь уже появилась

Если симптомы уже заметны, эффективными остаются только меры, направленные на сдерживание распространения инфекции. В таком случае важно проводить регулярные обработки разрешенными препаратами, удалять пораженные части растения и не допускать загущения кроны, чтобы улучшить проветривание.

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