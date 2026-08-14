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Как выглядеть элегантно осенью 2026: 4 вещи сделают гардероб роскошным

Кристина Трохимчук
14 августа 2026, 15:04
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Стилист Мария Томнюк перечислила вещи, которые помогут создать дорогой на вид осенний образ.
Элегантный осенний гардероб 2026 года
Элегантный осенний гардероб 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, marinahappym; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие вещи стоит добавить в осенний гардероб 2026
  • Почему замшевая куртка и длинное пальто создают эффект элегантного стиля
  • Какой трикотажный костюм и свитер выбрать на осень

Эффект дорогого гардероба не обязательно зависит от количества вещей или их стоимости. Более важными становятся фактура, силуэт и качество материалов. Главред расскажет о четырёх вещах, на которые стоит обратить внимание при обновлении гардероба к холодному сезону.

Замшевая куртка или жакет

Одной из самых удачных покупок на осень стилистка Мария Томнюк называет замшевую куртку или жакет. Такая фактура сама по себе придает образу выразительность, а правильный крой позволяет легко сочетать вещь с базовым гардеробом. Замшевый верх можно носить с джинсами, брюками, юбками или трикотажными вещами. При этом он не требует большого количества дополнительных акцентов.

видео дня

"Замшевая куртка или жакет. Эта вещь за две секунды делает образ визуально дороже", - отмечает стилистка.

Замшевая куртка на осень 2026 года
Замшевая куртка на осень 2026 / скриншот из видео

Длинное пальто

Еще одна ключевая вещь для холодного сезона - длинное пальто. Оно формирует вертикаль силуэта и помогает сделать даже повседневный комплект более собранным. Мария Томнюк советует обратить внимание на сдержанные оттенки, которые легко интегрировать в разные образы. Среди них - шоколадный, молочный и графитовый.

"Длинное пальто шоколадного, молочного или графитового цвета. Именно оно создает эффект девушки, которая всегда выглядит ухоженно", - рассказывает стилистка.

Осеннее пальто 2026
Осеннее пальто 2026 / скриншот из видео

Качественный трикотажный костюм

Трикотажный костюм давно вышел за рамки исключительно домашней одежды. Качественный комплект можно использовать для повседневных дел, работы или встреч в городе.

Важную роль играют приятная фактура, аккуратный крой и общее качество вещи. Именно поэтому трикотажный костюм может выглядеть не просто комфортно, но и престижно.

"Качественный трикотажный костюм. И речь идет не только о комфорте. Просто представьте: вы идете в этом уютном, приятном костюме работать со своим ноутбуком в какую-нибудь кофейню, а все уже думают, что вы снимаете какую-то рекламную кампанию для бренда", - объясняет Мария Томнюк.

Трикотажный костюм на осень
Трикотажный костюм на осень / скриншот из видео

Объемный свитер

Завершает список объемный свитер из плотной вязки. Это одна из тех вещей, которые сочетают в себе практичность, комфорт и визуальную выразительность. Такой свитер можно сочетать с джинсами, брюками, юбками и другими базовыми вещами. Объемная фактура придает образу глубину, а плотная вязка делает его более уютным и уместным для холодного времени года.

"Объемный свитер из плотной вязки. Именно такие вещи создают ощущение дорогого гардероба", - отмечает стилистка.

Осенний объемный свитер
Осенний объемный свитер / скриншот из видео

Таким образом, для обновления осеннего гардероба достаточно сделать ставку на несколько выразительных и качественных вещей. Эти вещи легко комбинировать между собой и с базовыми вещами, создавая сбалансированные и элегантные образы на холодный сезон.

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: Мария Томнюк

Мария Томнюк - 20-летняя модель и фэшн-инфлюенсер из Киева, которая активно развивает свой блог в качестве контент-креатора для брендов. Дает своим подписчикам советы по стилю и красоте, рассказывая о модных трендах и лайфхаках.

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