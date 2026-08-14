Кровать перестанет скрипеть за считанные минуты: чем нужно натереть ламели

Начинать следует не с замены каркаса, а с проверки болтов, ламелей и половых досок под кроватью.

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Как устранить скрип кровати без ремонта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему кровать начинает скрипеть при каждом повороте

Какое средство выбрать для дерева, а какое для металла

Даже новая кровать через некоторое время может начать скрипеть. Это распространенная проблема, которая раздражает многих людей, ведь заснуть под неприятные звуки очень трудно. Однако исправить ситуацию можно за несколько минут.

Главред решил разобраться, что делать, когда кровать начала скрипеть.

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Чем можно смазать ламели в кровати

Скрип каркаса кровати в большинстве случаев не требует ни замены мебели, ни инструментов: причина обычно кроется в трении подвижных соединений, а устранить его можно даже обычным куском мыла, пишет Express.

Выбор средства здесь напрямую зависит от материала конструкции, и именно на это стоит обратить внимание.

"Мы рекомендуем смазывать соединения с помощью WD-40, если у вас металлические соединения. Для деревянных рам подумайте об использовании любого воска, который у вас есть, например, пчелиного или свечного. Если вы настроены творчески, можете попробовать кусок мыла. В большинстве случаев он тоже отлично работает, но только для деревянных рам", - отмечают эксперты.

Почему кровать начинает скрипеть

Источников шума на самом деле немного. Это ослабленные соединения или болты, детали каркаса, которые трутся друг о друга - дерево о дерево или металл о металл, изношенный матрас с просевшими пружинами, а также сами половые доски под кроватью.

Последний вариант проверить проще всего: достаточно переставить кровать на другое место и посмотреть, изменился ли характер звука вместе с положением.

Что делать, если смазывание не помогло

Если трюк с мылом или воском не дал эффекта, нужно перейти к осмотру ламелей. Их стоит проверить на трещины и деформацию, вернуть на место те, что выскочили из держателей, а изношенные - заменить.

Там, где дерево соприкасается с деревом, можно подложить фетр или резиновую прокладку - даже сложенный кусок ткани между ламелями и каркасом способен заглушить звук.

Отдельно стоит оценить состояние матраса: если он создает больше шума, чем комфорта, его стоит развернуть или перевернуть. Однако не все модели двусторонние, поэтому сначала следует посмотреть на этикетку - часть матрасов рассчитана на сон только с одной стороны.

Почему ламели выпадают из кровати - видео:

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