Украина может получить ракеты-перехватчики, но не от США: в ISW назвали страну

Что сообщили аналитики:
- В Польше рассматривают вопрос о передаче Украине ракет-перехватчиков
- Решение по ракетам для Patriot в Варшаве могут принять через несколько дней
Президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев подряд публично подчеркивает необходимость для Украины в ракетах-перехватчиках для Patriot, чтобы защитить мирное население и инфраструктуру этой зимой от усиленных ракетных ударов страны-агрессора России. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Глава государства уже обращался напрямую к США, чтобы получить 300 ракет для отражения российских атак в холодное время года. По данным СМИ, американский президент Дональд Трамп ответил отказом.
Однако появилась страна, готовая помочь Украине и передать ракеты-перехватчики для Patriot. Речь идет о Польше. 13 августа заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что польское правительство рассматривает возможность поставки Украине необходимых ракет.
По её словам, соответствующее решение может быть принято в ближайшие дни. Чиновница отметила, что вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш склонен одобрить передачу, чтобы гарантировать, что Украина сможет перехватывать российские ракеты над своей территорией, прежде чем они влетят в польское воздушное пространство.
Аналитики предполагают, что польские чиновники могли начать рассмотрение решения о передаче Украине ракет-перехватчиков после того, как в ночь с 29 на 30 июля на востоке Польши разбилась российская крылатая ракета Х-101.
При этом стоит отметить, что на данный момент ни одна российская баллистическая ракета ещё не упала на территории Польши.
"Растущее использование Россией баллистических ракет отражает убеждение Путина в том, что Россия может воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков Patriot, чтобы заставить Украину принять максималистские требования России, одновременно задерживая содержательные переговоры и затягивая войну в Украине", - добавили аналитики ISW.
Почему США выгодно передать Украине лицензию, а не ракеты
Главред писал, что, по словам политолога Владимира Фесенко, Украина сможет получить от США лицензию на производство ракет для Patriot, однако платить за нее придется самому Киеву, а не Вашингтону.
До сих пор Вашингтон не спешил передавать союзникам технологии производства ракет-перехватчиков, и причина этого сугубо прагматична. Ракет для Patriot сейчас не хватает всем сразу, а у самих американцев ограничены производственные мощности для наращивания выпуска.
Дефицит ракет-перехватчиков в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить от США всего 5% имеющихся ракет-перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму, и 10% - чтобы уничтожить все российские баллистические ракеты.
Ранее сообщалось, что Россия резко увеличила интенсивность ракетных ударов по Украине, а западные партнеры Киева все чаще отказывают в поставках дополнительных систем противовоздушной обороны.
Накануне стало известно, что Украина в ближайшее время не получит лицензию на производство перехватчиков для систем Patriot. В Соединенных Штатах сообщили, что переговоры по этому вопросу продолжаются, однако достичь окончательной договоренности до начала зимы не удастся.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.
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