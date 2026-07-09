Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Производство ракет к Patriot в Украине: почему сделка выгодна прежде всего США

Мария Николишин
9 июля 2026, 19:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оплатить лицензию США придется Киеву, а завод из соображений безопасности могут разместить под землей.
Производство ракет к Patriot в Украине: почему сделка выгодна прежде всего США
Как может выглядеть производство ракет для системы Patriot в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Главное из заявления политолога:

  • Украина будет платить за лицензию США на ракеты Patriot
  • Производство могут разместить под землей
  • Соглашение, вероятно, подпишут не раньше следующего года

Украина сможет получить от США лицензию на производство ракет для Patriot, однако платить за нее придется самому Киеву, а не Вашингтону. Об этом в интервью Главреду заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что до сих пор Вашингтон не спешил передавать союзникам технологии производства ракет-перехватчиков, и причина этого сугубо прагматична. Ракет для Patriot сейчас не хватает всем сразу, а у самих американцев ограничены производственные мощности для наращивания выпуска.

видео дня

"Сейчас ракеты для Patriot нужны всем: прежде всего самим американцам, европейцам, Украине, странам Ближнего Востока. Все понимают риски, связанные с ракетами, "Шахедами" и другими средствами поражения. При этом у американцев не хватает производственных мощностей, и даже их увеличение не покроет дефицит в ближайшие годы", - отметил Фесенко.

По его мнению, именно нехватка мощностей подталкивает Вашингтон искать новые схемы заработка и распределения рисков, вместо того чтобы наращивать выпуск только на своей территории.

"Логичный шаг - расширять производство в других странах. Американцы получат деньги за лицензии и свою маржу от производства этих ракет, а то, что будут производить у себя, в основном оставлять для собственных нужд. Европейцы и мы фактически будем производить ракеты для себя. Всех такая схема устраивает", - говорит политолог.

По его словам, в ближайшие годы Украина будет рассчитывать на поддержку партнеров: ЕС выделяет около 90 миллиардов евро на два года, две трети которых пойдут на военную помощь, а страны НАТО в этом году должны собрать еще около 70 миллиардов долларов из "общего кармана", часть которого также можно будет направить на производство вооружения.

"Хотя частично придется платить и самим, мы в этом заинтересованы", - добавил Фесенко.

Производство под землей

Он подчеркнул, что вопрос безопасности для потенциального завода остается одним из самых острых: любое новое оборонное предприятие в Украине автоматически становится мишенью для российских ударов.

"Трамп выразил надежду, что такое производство будет размещено под землей. Это проверенная практика: так в свое время Германия производила все необходимое, чтобы обезопасить себя от бомбардировок, так же поступают Тайвань и Иран", - отметил эксперт.

Политолог напомнил, что недавние удары по Вишневому и другим городам показали: полностью скрыть украинские военные производства не удается, поэтому вопрос защиты нового завода будет оставаться актуальным на протяжении всего времени его работы.

Производство ракет к Patriot в Украине: почему сделка выгодна прежде всего США
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Сроки запуска

По мнению Фесенко, быстрого результата от будущего соглашения ждать не стоит - процесс согласования, финансирования и строительства мощностей займет не один месяц.

"Производство ракет для Patriot - это дело не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Такое соглашение еще нужно согласовать, подписать, найти финансирование, создать производственные мощности и только потом запускать производство. Быстро это не произойдет, и, думаю, произойдет это не раньше следующего года", - заявил Фесенко.

Пока же, по словам эксперта, Украине придется самостоятельно искать и закупать такие ракеты.

"Здесь уже не имеет принципиального значения, закончится ли война или нет, поскольку такие производственные мощности все равно будут нужны Украине", - подытожил он.

Какова самая большая проблема с производством ракет для Patriot в Украине

Советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что производство ракет для Patriot в Украине возможно, ведь вместе с лицензией Киеву передадут все технологические карты производственных процессов и контакты поставщиков.

Однако, по его словам, единственная проблема - это время, поскольку все процессы, необходимые для начала производства, могут затянуться на год и более.

"Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов", - подчеркнул "Флеш".

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Ракеты для Patriot - последние новости

Как сообщал Главред, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

Читайте также:

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958 года, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Владимир Фесенко новости Украины ЗРК Patriot
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

19:55Война
Град, грозы и сильный ветер: часть Украины вскоре охватит непогода

Град, грозы и сильный ветер: часть Украины вскоре охватит непогода

18:53Синоптик
Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

18:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Письмо из 1969 года удивило мир: школьница предвидела будущее

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Ударил геомагнитный шторм G1: Землю накрыла затяжная магнитная буря

Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

Почему соленые огурцы становятся мягкими: пять ошибок, которые допускают хозяйки

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Путин нашел способ изменить позицию Трампа по Украине: что задумал Кремль

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины с ноутбуком за 75 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины с ноутбуком за 75 с

Последние новости

20:27

Большие перемены уже на пороге: они коснутся рожденных в конкретные три месяца

19:57

Производство ракет к Patriot в Украине: почему сделка выгодна прежде всего США

19:55

Почему Россия снова начала бить по Украине ракетами из Ту-160: названа главная причина

19:33

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

19:12

Кто взорвал Успенский собор в Киеве: ответ нашли в секретных архивахВидео

Фесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войныФесенко: Трамп изменил отношение к Украине, США помогут бить по РФ – что это значит для войны
19:10

Что даст Украине лицензия на выпуск ракет Patriot: Невзлин назвал нюансмнение

18:53

Град, грозы и сильный ветер: часть Украины вскоре охватит непогода

18:47

Три даты рождения считают самыми пугающими: почему их боятся

18:45

Трамп удивил НАТО своим решением по Украине: FT выяснило, что заставило его передумать

Реклама
18:37

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

18:16

Личинки не успеют расплодиться: простой лайфхак спасает от мух летом

17:58

Теперь там никто не живет: РФ убила дроном последнюю жительницу села на Харьковщине

17:50

Популярного комика-барда Семена Слепакова объявили в розыск в РФ

17:50

Одна ошибка "убивает" урожай огурцов: огородник объяснил, что нужно делать обязательноВидео

17:47

"С совка пришло": Тина Кароль откровенно рассказала о своем комплексе

17:38

Мало кто знает истинную причину: зачем в СССР делали окно между кухней и ванной

17:26

Мужчина нашел в книге чеки на $40 млн, но радость длилась недолго

17:24

Майборода, Ярмус и Костюк: как благотворительный фонд "Украинская сила" поддерживает украинских защитников

17:18

Цены вырастут уже к концу лета: какой базовый продукт рекордно подорожает

17:14

"Одна реплика стала показательной": какой сигнал Трамп передал Украине на саммите НАТО

Реклама
17:13

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - работать, Скорпионам - поддержать себя

17:00

"Я влюблялся": Рыбчинский признался в чувствах к Софии Ротару

16:54

"Выбор в пользу себя": Санта Димопулос впервые назвала причину развода с мужем

16:28

Когда в Украине могут начать производить Patriot – в Минобороны Польши ответили

16:28

В Кремле пригрозили Украине расширением "буферной зоны" и затягиванием войны

16:23

У Украины осталось два месяца: какой новый формат войны готовит Россия

16:17

Кравец показала двойняшек, которых увезла из Киева: "Это место нас спасло"

15:56

"Очень тяжелый путь": известный рэпер-воин высказался о завершении войны

15:55

Доллар внезапно подскочил, евро стремительно летит вверх: курс валют на 10 июля

15:37

Шабунин "сливал" документы с грифом "ДСК", – ветеран

15:31

Трендовые купальники 2026: 3 фасона, которые сделают конфету из любой фигурыВидео

15:29

Как заточить ножи для мясорубки: новый способ с наждачкой удивил многихВидео

15:26

США помогают Украине наносить удары по России: эксперт раскрыл план Вашингтона

15:19

В ГБР отреагировали на информацию ЦПК и опровергли свою причастность к блокированию расследования в отношении якобы 143 объектов недвижимости брата Сухачева

15:02

Фарш получится нежным и сочным: какой ингредиент добавить перед жаркой

14:58

Самый "мемный" футболист Эрлинг Холанн любит девушку со школы: история пары

14:44

Почему 10 июля нельзя стирать и стричься: какой церковный праздник

14:38

Нападение на представителей ТЦК во Львове: все подробности громкого инцидента

14:23

Увиденное не дает покоя: женщина вернулась к жизни и удивила врачей

14:08

"Назвали Зина": предательница Асти сообщила о пополнении

Реклама
13:57

Что нельзя запрещать детям: три популярные ошибки родителей

13:38

Символ бабочки на стиральной машине: почему его нельзя игнорировать

13:21

Магнит для змей: какие уголки на участке больше всего привлекают пресмыкающихся

13:07

"Хочу убрать": Яна Глущенко решила изменить свою внешность

12:51

Горят нефтебазы, поражены 14 судов: Силы обороны мощно ударили по объектам РФ

12:49

Звезда "Сватов" ошарашил старым и уставшим видом

12:33

Сильные ливни и грозы накроют Украину: синоптик назвала дату потепления

12:22

Умерла Бонни Тайлер: что известноВидео

12:15

Круче котлет и отбивных: рецепт мясных бризолей из фарша за 15 минут

12:04

Китайский гороскоп на завтра, 10 июля: Быкам - бунтарство, Петухам - консерватизм

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять