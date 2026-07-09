Производство ракет к Patriot в Украине: почему сделка выгодна прежде всего США

Оплатить лицензию США придется Киеву, а завод из соображений безопасности могут разместить под землей.

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Как может выглядеть производство ракет для системы Patriot в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Главное из заявления политолога:

Украина будет платить за лицензию США на ракеты Patriot

Производство могут разместить под землей

Соглашение, вероятно, подпишут не раньше следующего года

Украина сможет получить от США лицензию на производство ракет для Patriot, однако платить за нее придется самому Киеву, а не Вашингтону. Об этом в интервью Главреду заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что до сих пор Вашингтон не спешил передавать союзникам технологии производства ракет-перехватчиков, и причина этого сугубо прагматична. Ракет для Patriot сейчас не хватает всем сразу, а у самих американцев ограничены производственные мощности для наращивания выпуска.

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"Сейчас ракеты для Patriot нужны всем: прежде всего самим американцам, европейцам, Украине, странам Ближнего Востока. Все понимают риски, связанные с ракетами, "Шахедами" и другими средствами поражения. При этом у американцев не хватает производственных мощностей, и даже их увеличение не покроет дефицит в ближайшие годы", - отметил Фесенко.

По его мнению, именно нехватка мощностей подталкивает Вашингтон искать новые схемы заработка и распределения рисков, вместо того чтобы наращивать выпуск только на своей территории.

"Логичный шаг - расширять производство в других странах. Американцы получат деньги за лицензии и свою маржу от производства этих ракет, а то, что будут производить у себя, в основном оставлять для собственных нужд. Европейцы и мы фактически будем производить ракеты для себя. Всех такая схема устраивает", - говорит политолог.

По его словам, в ближайшие годы Украина будет рассчитывать на поддержку партнеров: ЕС выделяет около 90 миллиардов евро на два года, две трети которых пойдут на военную помощь, а страны НАТО в этом году должны собрать еще около 70 миллиардов долларов из "общего кармана", часть которого также можно будет направить на производство вооружения.

"Хотя частично придется платить и самим, мы в этом заинтересованы", - добавил Фесенко.

Производство под землей

Он подчеркнул, что вопрос безопасности для потенциального завода остается одним из самых острых: любое новое оборонное предприятие в Украине автоматически становится мишенью для российских ударов.

"Трамп выразил надежду, что такое производство будет размещено под землей. Это проверенная практика: так в свое время Германия производила все необходимое, чтобы обезопасить себя от бомбардировок, так же поступают Тайвань и Иран", - отметил эксперт.

Политолог напомнил, что недавние удары по Вишневому и другим городам показали: полностью скрыть украинские военные производства не удается, поэтому вопрос защиты нового завода будет оставаться актуальным на протяжении всего времени его работы.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Сроки запуска

По мнению Фесенко, быстрого результата от будущего соглашения ждать не стоит - процесс согласования, финансирования и строительства мощностей займет не один месяц.

"Производство ракет для Patriot - это дело не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Такое соглашение еще нужно согласовать, подписать, найти финансирование, создать производственные мощности и только потом запускать производство. Быстро это не произойдет, и, думаю, произойдет это не раньше следующего года", - заявил Фесенко.

Пока же, по словам эксперта, Украине придется самостоятельно искать и закупать такие ракеты.

"Здесь уже не имеет принципиального значения, закончится ли война или нет, поскольку такие производственные мощности все равно будут нужны Украине", - подытожил он.

Какова самая большая проблема с производством ракет для Patriot в Украине

Советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что производство ракет для Patriot в Украине возможно, ведь вместе с лицензией Киеву передадут все технологические карты производственных процессов и контакты поставщиков.

Однако, по его словам, единственная проблема - это время, поскольку все процессы, необходимые для начала производства, могут затянуться на год и более.

"Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов", - подчеркнул "Флеш".

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Ракеты для Patriot - последние новости

Как сообщал Главред, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958 года, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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