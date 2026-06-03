У Украины до сих пор нет контракта на Patriot: чиновникам угрожают кадровые выводы

Президент объявил крайний срок, к которому должна быть завершена вся подготовка к закупке ЗРК.

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К концу недели должна проясниться ситуация с Patriot / Коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/oleksiireznikov

Что сообщил Зеленский:

Реализация договоренности по Patriot для Украины затянулась

Финансовые ресурсы должны максимально оперативно работать для защиты украинцев

Чиновники до 5 июня должны внести ясность по контракту

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу дополнительных путей поставки систем и ракет для ПВО в Украину. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По его словам, у Киева есть договоренность на высшем политическом уровне о приобретении Patriot, и эта договоренность ожидает реализации на финансовом, юридическом и техническом уровнях.

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Patriot / Инфографика: Главред

"Ожидание затянулось. На совещании сегодня присутствовали представители Министерства обороны и МИД, СНБО, дипломатической команды Офиса. Задача абсолютно четкая – ускорить работу над этим контрактом по Patriot, и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что средства из европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро и другие финансовые ресурсы страны должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни.

"К сожалению, на сегодняшний день даже юридические шаги по этому контракту еще не проработаны. Установил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность относительно реализации нашей договоренности по Patriot, либо серьезные кадровые выводы", – предупредил президент.

Насколько критическая ситуация в Украине с ПВО

Главред писал, что по словам полковника Воздушных сил Юрия Игната, Украина входит в новую фазу ракетного голода: боевые подразделения ПВО остаются с полупустыми пусковыми установками, а военным приходится буквально "выбивать" боеприпасы на международных встречах.

Страна фактически оказалась "на голодном пайке" по ракетам для Patriot, NASAMS и IRIS-T. Несмотря на регулярные дипломатические усилия, украинские делегации на форматах типа Рамштайна вынуждены просить партнеров о минимальных партиях - по 5-10 ракет в каждую систему.

Усиление ПВО Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что на фоне массированных вражеских атак по Украине принято решение усилить ПВО в двух крупных городах — Одессе и Днепре.

Ранее стало известно, что Украина призвала западных партнеров как можно быстрее усилить поставки систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, в частности Patriot, на фоне подготовки к сложному зимнему периоду и возможному обострению боевых действий.

Накануне шла речь об участии Японии в финансировании создания украинской системы противовоздушной обороны, сравнимой по возможностям с комплексом Patriot.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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