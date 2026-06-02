Скандал из-за палаток в метро во время атаки: запретят ли их использование в столице

Люди недовольны тем, что в метро разбили большие палатки во время вражеской атаки на Киев.

В метро разгорелся скандал из-за палаток

Что известно:

Россияне атаковали Киев ракетами и дронами

Люди спускались в метро, чтобы переждать атаку

В метро разгорелся скандал из-за палаток

В Киеве разгорелся скандал из-за палаток в метро во время воздушной тревоги. Это уже активно обсуждают в соцсети Threads.

Люди жалуются на то, что во время массированных атак многие раскладывают в метро палатки, там невозможно даже пройти.

Мнения в соцсетях разделились. Кто-то говорит, что в палатках размещаются сразу несколько человек, дети, животные. В таком случае собаки не рвутся к другим, а спокойно сидят. Другие говорят, что палатки нужно запретить в метро, потому что они занимают слишком много места и многим приходилось стоять.

Запретят ли палатки в метро

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире "Ранок.Live" отметила, что этот вопрос требует обсуждения. Работники метрополитена пытаются найти место для всех людей.

"Что касается вместимости, то метрополитен — это транспортная критическая инфраструктура, поэтому нам трудно говорить об увеличении вместимости метрополитена. Но, учитывая потребность, целесообразно пообщаться с руководством Киевского метрополитена относительно ситуации размещения или об определенных ограничениях для комфорта всех людей, которые приходят в метро во время воздушной тревоги", — сказала она.

В настоящее время вопрос о запрете палаток не рассматривался. В то же время она не исключила, что решение о запрете использования палаток может быть принято.

"Вопрос сложный, но учитывая людей, которые находятся в укрытиях, нужно максимально вести себя толерантно, чтобы больше людей смогли найти себе место во время воздушной тревоги и быть в безопасности", — сказала Поп.

Атака на Киев 2 июня 2026 года — новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице прогремела серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов. В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Впоследствии Киев снова оказался под ракетным обстрелом. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. Через несколько минут после этого в столице раздалась серия мощных взрывов.

Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их контент, пишет Википедия.

