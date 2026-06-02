Пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей

Блогеры исследовали мусорные контейнеры возле общежитий и обнаружили множество пригодных вещей. Одна находка удивила зрителей больше всего.

Студенты выбросили сотни полезных вещей

Ежегодный сезон выезда студентов из общежитий в США вновь привлек внимание к масштабной проблеме перерасхода и отходов. Пара блогеров показала, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года, а среди находок оказался даже работающий планшет Samsung.

Видео, опубликованное на YouTube автором канала breafkast, собрало тысячи просмотров благодаря необычному исследованию мусорных контейнеров возле студенческих общежитий. В течение 53 минут блогеры демонстрирует предметы, которые студенты оставили после переезда. Об этом пишет TCD.

Что нашли в мусорных контейнерах

Количество выброшенных вещей оказалось настолько большим, что его команда быстро перестала удивляться новым находкам.

Среди предметов, отправленных на выброс, оказались:

контейнеры для хранения вещей;

кухонная утварь и посуда;

рюкзаки и органайзеры;

кресло-мешок;

нераспечатанные продукты питания.

Пара нашла работающий планшет Samsung

Особое внимание зрителей привлек найденный планшет Samsung. Несмотря на треснутый экран, устройство включалось и, судя по всему, оставалось полностью работоспособным.

Почему студенты выбрасывают так много вещей

Сезон массового выезда из общежитий давно считается одной из самых заметных демонстраций чрезмерного потребления. Многие студенты покупают мебель, бытовые принадлежности и предметы интерьера на один учебный год, а затем предпочитают избавиться от них, поскольку перевозка домой оказывается слишком сложной или дорогой.

Студенты выбрасывают много вещей после переезда

В результате на свалку отправляются мини-холодильники, контейнеры, лампы, мебель, посуда и другие вещи, которые могли бы использоваться еще долгие годы.

Авторы видео также отметили, что возле общежитий раньше работал пункт сбора пожертвований, однако к моменту съемки он уже был демонтирован. Из-за этого значительно больше пригодных вещей оказалось в мусорных контейнерах.

