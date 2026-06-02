Пара заглянула в мусорный бак возле общежития и нашла горы ценностей

Константин Пономарев
2 июня 2026, 16:24
Блогеры исследовали мусорные контейнеры возле общежитий и обнаружили множество пригодных вещей. Одна находка удивила зрителей больше всего.
Студенты выбросили сотни полезных вещей / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

  • Что нашли блогеры в контейнерах возле студенческих общежитий
  • Какие вещи чаще всего оказываются на свалке после переезда
  • Какая находка стала главным сюрпризом

Ежегодный сезон выезда студентов из общежитий в США вновь привлек внимание к масштабной проблеме перерасхода и отходов. Пара блогеров показала, сколько совершенно пригодных вещей оказывается на свалке после окончания учебного года, а среди находок оказался даже работающий планшет Samsung.

Видео, опубликованное на YouTube автором канала breafkast, собрало тысячи просмотров благодаря необычному исследованию мусорных контейнеров возле студенческих общежитий. В течение 53 минут блогеры демонстрирует предметы, которые студенты оставили после переезда. Об этом пишет TCD.

Что нашли в мусорных контейнерах

Количество выброшенных вещей оказалось настолько большим, что его команда быстро перестала удивляться новым находкам.

Среди предметов, отправленных на выброс, оказались:

  • контейнеры для хранения вещей;
  • кухонная утварь и посуда;
  • рюкзаки и органайзеры;
  • кресло-мешок;
  • нераспечатанные продукты питания.
Пара нашла работающий планшет Samsung / Фото: скриншот с Youtube

Особое внимание зрителей привлек найденный планшет Samsung. Несмотря на треснутый экран, устройство включалось и, судя по всему, оставалось полностью работоспособным.

Почему студенты выбрасывают так много вещей

Сезон массового выезда из общежитий давно считается одной из самых заметных демонстраций чрезмерного потребления. Многие студенты покупают мебель, бытовые принадлежности и предметы интерьера на один учебный год, а затем предпочитают избавиться от них, поскольку перевозка домой оказывается слишком сложной или дорогой.

Студенты выбрасывают много вещей после переезда / Фото: скриншот с Youtube

В результате на свалку отправляются мини-холодильники, контейнеры, лампы, мебель, посуда и другие вещи, которые могли бы использоваться еще долгие годы.

Авторы видео также отметили, что возле общежитий раньше работал пункт сбора пожертвований, однако к моменту съемки он уже был демонтирован. Из-за этого значительно больше пригодных вещей оказалось в мусорных контейнерах.

Ранее Главред писал о том, что мужчина купил потерянный багаж из аэропорта и неожиданно разбогател. Британец Скотт Фенсом уже несколько лет занимается покупкой забытых чемоданов из аэропортов и перепродажей вещей.

Также сообщалось о том, что строитель нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции. В ней было 30 тысячам долларов, которые мужчина решил не оставлять деньги себе. Позже он узнал историю, которая его потрясла.

The Cool Down

The Cool Down - это американский новостной портал, ориентированный на материалы и советы о чистой и устойчивой жизни, технологиях для борьбы с загрязнением и практических способах сделать свою жизнь полезнее для планеты. Он предлагает статьи, лайфхаки, обзоры "зеленых" инноваций, рекомендации по энергоэффективным продуктам и истории о том, как обычные люди могут экономить, сокращать отходы и адаптироваться к изменениям климата.

Сайт был запущен как международно доступный источник контента о климате и устойчивом образе жизни и позиционирует себя как "путеводитель к более чистому, прохладному будущему", стремясь делать сложные темы понятными и полезными для широкой аудитории.

