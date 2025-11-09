Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

Вы узнаете:
- Почему емкость батарей ограничена
- Когда ждать перемен
Современные флагманы Apple, Samsung и Google до сих пор оснащаются аккумуляторами емкостью около 5000 мАч, в то время как китайские конкуренты предлагают смартфоны с батареями 7000–8000 мАч.
Например, Xiaomi 17 Pro Max имеет аккумулятор на 7500 мАч, а RedMagic 11 Pro — целых 8000 мАч.
Почему же iPhone, Samsung и Google Pixel отстают в этой гонке автономности? Ответ оказался неожиданным — причина не только в дизайне и экономии, но и в международных правилах, пишет PhoneArena.
Ограничения по перевозке аккумуляторов
Главная причина, почему Apple, Samsung и Google не увеличивают емкость — это международные правила транспортировки литий-ионных батарей. Аккумуляторы свыше 20 ватт-часов (приблизительно 5400 мАч) относятся к категории "опасных грузов 9 класса". Такие устройства требуют:
- специальной сертификации и упаковки;
- отдельного сопровождения при перевозке;
- повышенных логистических затрат.
Эти ограничения действуют в ЕС, США и ряде других стран, поэтому ведущие мировые бренды предпочитают не превышать этот порог. Это снижает риски и позволяет оптимизировать производство и транспортировку.
Как китайские бренды обходят правила
Компании Xiaomi, OnePlus и Honor нашли способ обойти ограничения. Они используют двойные аккумуляторы — вместо одной большой батареи устанавливают две ячейки меньшей емкости, например по 3500 мАч каждая.
С технической точки зрения смартфон получает общую емкость 7000 мАч, но каждая отдельная батарея формально считается "малой" и не попадает под строгие правила перевозки.
Такая конструкция требует сложной схемы управления питанием, но дает китайским производителям значительное преимущество в маркетинге и автономности.
Почему Apple, Samsung и Google не спешат менять технологию
Дело не только в законах, но и в деньгах. Apple, Samsung и Google вложили миллиарды долларов в производство традиционных литий-ионных аккумуляторов на основе графита. Переход на кремний-углеродные батареи, которые уже используют китайские бренды, потребует:
- полной перестройки производственных линий;
- внедрения новых материалов и ПО;
- дорогостоящего тестирования на безопасность.
Особенно осторожна Samsung — после взрывоопасного Galaxy Note 7 компания минимизирует любые риски, связанные с экспериментами над батареями.
Будущее за кремний-углеродными аккумуляторами
Кремний способен хранить в 10 раз больше энергии, чем графит, но при зарядке он сильно расширяется. Китайские инженеры нашли компромисс: добавляют небольшое количество кремния в анод, повышая плотность энергии без потери стабильности.
Так, OnePlus 15 имеет анод с 15% содержанием кремния, что позволяет разместить 7300 мАч в стандартном корпусе.Honor уже применяет четвертое поколение кремний-углеродных элементов.
По оценкам аналитиков, Apple, Samsung и Google перейдут на эти технологии к 2027–2030 годам, постепенно увеличивая емкость:
- 2027 год — до 5500 мАч,
- 2030 год — до 6000 мАч и выше.
Тем временем китайские производители планируют выпустить смартфоны с батареей 10 000 мАч уже в ближайшие 2–3 года.
