Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

Сергей Кущ
9 ноября 2025, 21:36
Китайские бренды успешно обходят эти правила.
Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи
Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи

Вы узнаете:

  • Почему емкость батарей ограничена
  • Когда ждать перемен

Современные флагманы Apple, Samsung и Google до сих пор оснащаются аккумуляторами емкостью около 5000 мАч, в то время как китайские конкуренты предлагают смартфоны с батареями 7000–8000 мАч.

Например, Xiaomi 17 Pro Max имеет аккумулятор на 7500 мАч, а RedMagic 11 Pro — целых 8000 мАч.

Почему же iPhone, Samsung и Google Pixel отстают в этой гонке автономности? Ответ оказался неожиданным — причина не только в дизайне и экономии, но и в международных правилах, пишет PhoneArena.

Ограничения по перевозке аккумуляторов

Главная причина, почему Apple, Samsung и Google не увеличивают емкость — это международные правила транспортировки литий-ионных батарей. Аккумуляторы свыше 20 ватт-часов (приблизительно 5400 мАч) относятся к категории "опасных грузов 9 класса". Такие устройства требуют:

  • специальной сертификации и упаковки;
  • отдельного сопровождения при перевозке;
  • повышенных логистических затрат.

Эти ограничения действуют в ЕС, США и ряде других стран, поэтому ведущие мировые бренды предпочитают не превышать этот порог. Это снижает риски и позволяет оптимизировать производство и транспортировку.

Как китайские бренды обходят правила

Компании Xiaomi, OnePlus и Honor нашли способ обойти ограничения. Они используют двойные аккумуляторы — вместо одной большой батареи устанавливают две ячейки меньшей емкости, например по 3500 мАч каждая.

С технической точки зрения смартфон получает общую емкость 7000 мАч, но каждая отдельная батарея формально считается "малой" и не попадает под строгие правила перевозки.

Такая конструкция требует сложной схемы управления питанием, но дает китайским производителям значительное преимущество в маркетинге и автономности.

Почему Apple, Samsung и Google не спешат менять технологию

Дело не только в законах, но и в деньгах. Apple, Samsung и Google вложили миллиарды долларов в производство традиционных литий-ионных аккумуляторов на основе графита. Переход на кремний-углеродные батареи, которые уже используют китайские бренды, потребует:

  • полной перестройки производственных линий;
  • внедрения новых материалов и ПО;
  • дорогостоящего тестирования на безопасность.

Особенно осторожна Samsung — после взрывоопасного Galaxy Note 7 компания минимизирует любые риски, связанные с экспериментами над батареями.

Будущее за кремний-углеродными аккумуляторами

Кремний способен хранить в 10 раз больше энергии, чем графит, но при зарядке он сильно расширяется. Китайские инженеры нашли компромисс: добавляют небольшое количество кремния в анод, повышая плотность энергии без потери стабильности.

Так, OnePlus 15 имеет анод с 15% содержанием кремния, что позволяет разместить 7300 мАч в стандартном корпусе.Honor уже применяет четвертое поколение кремний-углеродных элементов.

По оценкам аналитиков, Apple, Samsung и Google перейдут на эти технологии к 2027–2030 годам, постепенно увеличивая емкость:

  • 2027 год — до 5500 мАч,
  • 2030 год — до 6000 мАч и выше.

Тем временем китайские производители планируют выпустить смартфоны с батареей 10 000 мАч уже в ближайшие 2–3 года.

Об источнике: PhoneArena

Тематика сайта: новости, обзоры, спецификации и сделки в сфере мобильных устройств (смартфоны, планшеты, аксессуары, операторы связи)

Сайт часто цитируется в технологических обзорах как источник данных о смартфонах, тестах и сравнении.

телефон интересные новости
