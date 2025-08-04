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Apple готовит "убийцу" ChatGPT: что скрывает новый поисковик с ИИ

Руслан Иваненко
4 августа 2025, 18:55
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Apple интегрирует новый поисковик в Siri, Spotlight и Safari для улучшения пользовательского опыта.
Apple
Компания формирует команду для создания поисковой системы с элементами искусственного интеллекта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Как Apple меняет стратегию и что ожидать от нового поиска
  • Почему компания отложила анонс и что думают сотрудники

Компания Apple активно работает над разработкой собственной поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, которая должна стать ответом на стремительную популярность ChatGPT. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

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По его информации, в начале 2025 года внутри Apple сформировали специальную команду, которая занимается созданием системы, которая сможет сканировать интернет и находить ответы на запросы пользователей - аналогично принципу работы ChatGPT. Ожидается, что новая разработка станет частью таких продуктов компании, как Siri, Spotlight и Safari.

Сейчас голосовой помощник Siri интегрирует технологии OpenAI: если система не может самостоятельно обработать запрос, он автоматически передается в ChatGPT, где и формируется ответ.

Apple планирует собственный поисковик

Изначально Apple не собиралась создавать собственную поисковую систему, однако быстрый рост популярности генеративного ИИ заставил компанию пересмотреть свои планы. Еще одним фактором стало то, что Министерство юстиции США рассматривает возможность запрета соглашения между Google и Apple, по которому Google установлен как поисковик по умолчанию на устройствах Apple.

Ожидается релиз поисковика в виде приложения или интеграции в iOS 27

По словам Гурмана, новая система может быть представлена в виде отдельного приложения или интегрирована в будущие версии фирменных сервисов. Ее появление, вероятно, состоится не раньше осени 2027 года, как часть обновления к iOS 27.

Apple пока не анонсирует функции заранее. Как отмечает Гурман, после запуска Apple Intelligence в компании "зареклись анонсировать новые функции заранее".

Позиция руководства и внутренняя критика Apple

"Для нас важно быть лучшими, а не первыми", - объяснял генеральный директор Apple Тим Кук осторожность компании во внедрении ИИ.

В то же время, как отмечает Bloomberg, некоторые сотрудники Apple считают, что сосредоточенность на развитии AR/VR была ошибкой, поскольку компания должна была сосредоточиться именно на искусственном интеллекте.

Ранее Главред писал, что специалисты по кибербезопасности провели тестирование 16 самых передовых ИИ-моделей ведущих разработчиков, чтобы проверить их поведение в ситуации угрозы отключения. Результаты оказались тревожными.

Исследователи создали персонажа Кайла Джонсона, задачей которого было выключить ИИ или заменить его другой моделью.

В ответ на угрозу деактивации большинство моделей ИИ начали активно избегать отключения. Без всяких подсказок они прибегали к шантажу, пытаясь найти компромат. В частности, одна из моделей использовала служебную переписку Кайла, в которой была обнаружена его измена жене, чтобы сохранить свою "жизнь".

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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