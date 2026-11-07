Новогоднее меню станет интереснее: рецепт сытного салата с отварной свининой

О чём вы узнаете:
- Сытный салат с отварной свининой и зеленым горошком
- Как сочетать мясо, морковь и маринованный лук
- Простой рецепт для праздничного стола
Вкусный салат с мясом может стать прекрасным дополнением к праздничному меню или полноценным блюдом для семейного ужина. Сочетание отварной свинины, обжаренной моркови, маринованного лука и зеленого горошка придает ему насыщенный вкус. А свежая зелень и майонезная заправка делают блюдо сочным и ароматным. Главред расскажет подробнее.
Как приготовить блюдо дома
Рецептом поделилась автор YouTube-канала "Та что оставляет ВКУС". Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс не требует особых кулинарных навыков. Главное - правильно подготовить мясо, замариновать лук и дать обжаренной моркови остыть перед смешиванием ингредиентов.
Какие ингредиенты нужны для салата со свининой
Для приготовления салата понадобятся:
- отварная свинина - 300–400 г;
- морковь - 1–2 средних штуки;
- красный лук - 1 штука;
- консервированный зеленый горошек - 1 банка (200–250 г);
- петрушка и укроп - по небольшому пучку;
- майонез - для заправки;
- растительное масло - для обжаривания моркови.
Для маринования лука также понадобятся соль, сахар и уксус. Их количество можно регулировать в соответствии с вкусовыми предпочтениями.
Видео рецепта салата можно посмотреть здесь:
Как подготовить морковь для салата
Сначала помойте морковь, очистите её от кожуры и натрите на крупной тёрке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, выложите натертый овощ и обжаривайте на умеренном огне примерно 3–4 минуты.
Во время приготовления морковь нужно периодически помешивать, чтобы она равномерно размягчилась и не подгорела. Важно не пережарить овощ: он должен остаться нежным, но не превратиться в кашу. Готовую морковь снимите со сковороды и оставьте остывать.
Как замариновать красный лук
Красный лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Переложите в небольшую миску, добавьте немного соли, сахара и уксуса.
После этого тщательно перетрите лук руками. Такой прием поможет сделать его нежнее и смягчить характерную горечь. Оставьте овощ мариноваться примерно на 10 минут.
Перед добавлением в салат при необходимости слейте лишнюю жидкость, чтобы заправка не стала слишком водянистой.
Как правильно приготовить свинину
Мясо нужно отварить заранее в подсоленной воде до полной готовности. Для более насыщенного аромата в бульон можно добавить лавровый лист и несколько горошин черного перца.
После варки свинину необходимо полностью остудить. Затем нарежьте её небольшими аккуратными кубиками. Важно, чтобы кусочки были примерно одинакового размера: так мясо равномерно распределится в салате и хорошо сочетается с другими ингредиентами.
Как собрать и заправить салат
В глубокую салатницу выложите нарезанную свинину, охлажденную обжаренную морковь, маринованный красный лук и консервированный зеленый горошек. Предварительно слейте с горошка всю жидкость.
Петрушку и укроп промойте, просушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. Добавьте зелень к остальным ингредиентам.
В конце заправьте салат майонезом по вкусу и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Перед подачей блюдо можно поставить в холодильник на 20–30 минут. За это время ингредиенты лучше соединятся, а вкус станет более выразительным.
Такой салат можно подавать как к обычному семейному ужину, так и к праздничному столу. Отварная свинина делает его сытным, морковь придаёт мягкость, а маринованный лук - приятную пикантность.
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Об источнике: "Та что оставляет ВКУС"
"То, что оставляет ВКУС" - это украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, праздничным блюдам и простым рецептам. Издание публикует практические советы по приготовлению блюд и идеи для застолья, охватывая темы быстрых новогодних меню, салатов, закусок и горячих блюд. Ресурс служит популярным источником кулинарных идей и пошаговых инструкций для зрителей.
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