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Новогоднее меню станет интереснее: рецепт сытного салата с отварной свининой

Марина Иваненко
7 ноября 2026, 18:13
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Салат со свининой, морковью и зеленым горошком станет вкусным украшением праздничного стола. Как замариновать лук и правильно сочетать все ингредиенты.
Новогодний салат со свининой
Новогодний салат со свининой / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Сытный салат с отварной свининой и зеленым горошком
  • Как сочетать мясо, морковь и маринованный лук
  • Простой рецепт для праздничного стола

Вкусный салат с мясом может стать прекрасным дополнением к праздничному меню или полноценным блюдом для семейного ужина. Сочетание отварной свинины, обжаренной моркови, маринованного лука и зеленого горошка придает ему насыщенный вкус. А свежая зелень и майонезная заправка делают блюдо сочным и ароматным. Главред расскажет подробнее.

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Как приготовить блюдо дома

Рецептом поделилась автор YouTube-канала "Та что оставляет ВКУС". Для приготовления понадобятся доступные продукты, а сам процесс не требует особых кулинарных навыков. Главное - правильно подготовить мясо, замариновать лук и дать обжаренной моркови остыть перед смешиванием ингредиентов.

Какие ингредиенты нужны для салата со свининой

Для приготовления салата понадобятся:

  • отварная свинина - 300–400 г;
  • морковь - 1–2 средних штуки;
  • красный лук - 1 штука;
  • консервированный зеленый горошек - 1 банка (200–250 г);
  • петрушка и укроп - по небольшому пучку;
  • майонез - для заправки;
  • растительное масло - для обжаривания моркови.

Для маринования лука также понадобятся соль, сахар и уксус. Их количество можно регулировать в соответствии с вкусовыми предпочтениями.

Видео рецепта салата можно посмотреть здесь:

Как подготовить морковь для салата

Сначала помойте морковь, очистите её от кожуры и натрите на крупной тёрке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, выложите натертый овощ и обжаривайте на умеренном огне примерно 3–4 минуты.

Во время приготовления морковь нужно периодически помешивать, чтобы она равномерно размягчилась и не подгорела. Важно не пережарить овощ: он должен остаться нежным, но не превратиться в кашу. Готовую морковь снимите со сковороды и оставьте остывать.

Как замариновать красный лук

Красный лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Переложите в небольшую миску, добавьте немного соли, сахара и уксуса.

После этого тщательно перетрите лук руками. Такой прием поможет сделать его нежнее и смягчить характерную горечь. Оставьте овощ мариноваться примерно на 10 минут.

Перед добавлением в салат при необходимости слейте лишнюю жидкость, чтобы заправка не стала слишком водянистой.

Как правильно приготовить свинину

Мясо нужно отварить заранее в подсоленной воде до полной готовности. Для более насыщенного аромата в бульон можно добавить лавровый лист и несколько горошин черного перца.

После варки свинину необходимо полностью остудить. Затем нарежьте её небольшими аккуратными кубиками. Важно, чтобы кусочки были примерно одинакового размера: так мясо равномерно распределится в салате и хорошо сочетается с другими ингредиентами.

Как собрать и заправить салат

В глубокую салатницу выложите нарезанную свинину, охлажденную обжаренную морковь, маринованный красный лук и консервированный зеленый горошек. Предварительно слейте с горошка всю жидкость.

Петрушку и укроп промойте, просушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте. Добавьте зелень к остальным ингредиентам.

В конце заправьте салат майонезом по вкусу и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Перед подачей блюдо можно поставить в холодильник на 20–30 минут. За это время ингредиенты лучше соединятся, а вкус станет более выразительным.

Такой салат можно подавать как к обычному семейному ужину, так и к праздничному столу. Отварная свинина делает его сытным, морковь придаёт мягкость, а маринованный лук - приятную пикантность.

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Об источнике: "Та что оставляет ВКУС"

"То, что оставляет ВКУС" - это украинский кулинарный YouTube-канал, посвященный домашней кухне, праздничным блюдам и простым рецептам. Издание публикует практические советы по приготовлению блюд и идеи для застолья, охватывая темы быстрых новогодних меню, салатов, закусок и горячих блюд. Ресурс служит популярным источником кулинарных идей и пошаговых инструкций для зрителей.

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