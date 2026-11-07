Почему черенки не укореняются: садовод назвала пять типичных ошибок

Чаще всего посадочный материал губит неудачный срок срезки и переувлажненный грунт.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-cherenki-ne-ukorenyayutsya-sadovod-nazvala-pyat-tipichnyh-oshibok-10810172.html Ссылка скопирована

Садовод рассказала, что мешает черенкам прижиться / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему осенью не стоит срезать молодые побеги роз

Какой грунт лучше всего подходит для укоренения черенков

Как сохранить черенки свежими при перевозке

Черенки чаще всего не укореняются из-за пяти типичных ошибок садовода. Это несвоевременная срезка, неправильный полив, плотный грунт, перегрев или переохлаждение и промедление с посадкой. Даже при идеальном уходе в домашних условиях приживаются далеко не все побеги. Об этом сообщила садовод с 15-летним опытом Микки Гаст в колонке для издания Rural Sprout.

Ориентир для ожиданий дала британский садовод Кристин Уолкден, которую цитирует Гаст. По ее словам, стопроцентного результата можно добиться лишь в коммерческих питомниках с автоматизированным поливом и контролем температуры. Дома нормой считается 80–90% успешных черенков. Это касается растений, которые легко дают корни, например пеларгоний.

видео дня

Первое, что стоит учесть, - сезон. В зависимости от времени года и состояния побега различают три типа черенков. Зеленые берут с молодого прироста в конце весны и начале лета. Полуодревесневшие срезают с начала лета до начала осени. Одревесневшие заготавливают в холодные месяцы, когда растение находится в состоянии покоя.

Самыми капризными Гаст считает зеленые черенки. Они слишком нежные и имеют слишком мало ресурсов, чтобы пережить ошибки в уходе. Зато из полуодревесневших, по ее опыту, при правильном уходе приживаются примерно четыре из пяти.

Неудачная дата срезки может свести на нет все усилия, ведь каждое время года несет свои угрозы для посадочного материала.

"Если взять нежный черенок в начале лета, ему придется пережить жару июля и августа. Если взять его слишком поздно осенью, у него не будет корней к первым заморозкам", - объяснила Гаст.

В качестве примера садовод приводит собственные розы. Переждав засушливую летнюю жару, кусты выпустили новые побеги лишь в ноябре. Срезать их сейчас бесполезно, потому что такие черенки не переживут зиму. По той же причине в ноябре уже поздно браться и за полуодревесневшие черенки, если нет места для их зимовки.

Какие цветы можно вырастить из черенков / Инфографика: Главред

Где чаще всего ошибаются

Саму срезку Гаст называет самым простым этапом, ведь судьбу будущего растения решает последующий уход. Чаще всего она сама ошибается из-за чрезмерного полива.

"Когда мы только сажаем черенки в горшок для размножения, у них нет корней. Поэтому если грунт слишком влажный, подземная часть стебля в итоге загнивает. Укоренить сгнившее растение невозможно", - подчеркнула садовод.

В то же время пересушивать субстрат тоже не стоит. Одревесневшим черенкам в состоянии покоя суховатый грунт не навредит. Однако двум другим типам нужна хотя бы умеренная влажность, иначе не запускаются гормоны роста, стимулирующие образование корней. Идеал - слегка влажный, но не раскисший грунт.

Если сбалансировать полив не удается, причина, по опыту Гаст, почти всегда в субстрате. Она признается, что из экономии не раз использовала остатки обычного грунта для горшков. А однажды в спешке купила компост для высоких грядок, который для черенков оказался слишком плотным и питательным.

Исправить слишком тяжелую смесь помогает горсть перлита: он отводит излишки воды и открывает доступ воздуха к стеблю. Небольшого мешка хватает надолго - Гаст использует свой уже почти два года. При следующей покупке эксперт советует выбирать более легкий грунт с перлитом, садовым песком, кокосовым волокном или побочными продуктами переработки ореховой скорлупы.

Еще один бюджетный вариант садовод проверила на собственных посадках.

"Я обнаружила, что грунт для выращивания рассады отлично подходит и для черенков. Он легкий. Он пропускает воздух", - советует Гаст.

К тому же такой субстрат не содержит удобрений, а дополнительная подкормка на этом этапе черенкам не нужна. В ее регионе его продают только весной, поэтому Гаст запасается им заранее и для осенних посадок.

Жара, мороз и промедление с посадкой

Температурный режим зависит от типа черенков. Зеленые летом рискуют перегреться, поэтому их стоит переставить в тень. Полуодревесневшие, срезанные осенью, могут погибнуть от мороза, ведь их ткани еще не готовы к холоду.

Защитить их можно в гараже, теплице или застекленной веранде, под пакетом или колпаком, а также в неотапливаемом помещении. Сама Гаст держит черенки в небольшой мобильной теплице на патио: днем открывает ее, чтобы посадки грелись на солнце, а на ночь закрывает. Так ей удавалось сохранить черенки с осени до весны.

Одревесневшие черенки менее капризны, однако и их нельзя замораживать. После появления листьев их также стоит беречь от прямого солнца.

Для ухода за посадками садовод вывела универсальное мерило.

"Если что-то не годится для моих комнатных растений, оно не годится и для моих черенков. Мы не можем позволить им замерзнуть. Мы не можем позволить им зажариться", - отметила Гаст.

Так же недопустимо заливать черенки или пересушивать их. Последняя ошибка случается реже, но Гаст допускала ее неоднократно: срезанный материал часами лежит без грунта, пока садовода что-то отвлекает. Однажды она принесла черенки от соседки, а вспомнила о них только на следующий день.

"Увядший кусочек растения уже не восстановится. Если черенок пересох, об укоренении можно забыть", - предупредила она.

Чтобы избежать этого, эксперт советует сначала подготовить горшок с грунтом и поставить его рядом с растением, от которого берут черенки. Если же их приходится везти из чужого сада, побеги стоит завернуть во влажное бумажное полотенце и положить в полиэтиленовый пакет.

Смотрите видео - Как сделать, чтобы черенок дал корни:

Ранее Главред писал, что саженцы с открытой корневой системой могут ждать посадки до 5 дней. В то же время правильное хранение во влажной упаковке продлевает жизнь на недели.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Rural Sprout Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone". Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов: Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.

Комнатные растения: советы по уходу за домашней "зеленой экосистемой".

Лайфхаки для дома и быта: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервация, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.

Пермакультура и эко-баланс: авторы делают упор на органическое земледелие без жесткой химии, восстановление биоразнообразия и улучшение качества почвы естественным путем. Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы. Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред