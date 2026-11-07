Отца Меган Маркл арестовало ФБР: грозит 20 лет тюрьмы

Томаса Маркса обвиняют в серьезном преступлении, связанным с детской порнографией.

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Меган Маркл и Томас Маркл больше не общаются / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, Скриншот 7News Spotlight

Кратко:

Почему ФБР начало расследование против отца Меган

Какой срок ему грозит

Отец Меган Маркл оказался в центре громкого уголовного дела в США. 82-летнего Томаса Маркла задержали агенты ФБР во Флориде по обвинению в хранении материалов сексуального насилия над детьми. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает E! News со ссылкой на заявление прокуратуры США, арест состоялся 6 ноября 2026 года. Томаса Маркла задержали в учреждении для пожилых людей в городе Лейкленд, штат Флорида. Впоследствии ему предъявили одно федеральное обвинение - в незаконном хранении детской порнографии.

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Согласно материалам уголовного дела, следователи обнаружили подозрительные материалы в двух складских помещениях в районе Лос-Анджелеса. Маркл арендовал их с 2008 года. По версии обвинения, среди изъятого находились фотографии с изображениями несовершеннолетних девочек, в том числе снимки, на которых присутствовал сам Томас.

Томасу Марклу грозит 20 лет тюрьмы / Скриншот 7News Spotlight

В ходе обысков агенты изъяли около 78 предметов, включая фотослайды, пленочные негативы и книги. Следствие считает, что часть изображений содержит материалы сексуального насилия над детьми.

Первый помощник прокурора США Билл Эссайли заявил, что обвинения чрезвычайно серьезны и власти намерены добиваться привлечения Маркла к ответственности в соответствии с федеральным законодательством.

Томас Маркл ранее категорически отрицал обвинения

История получила огласку еще в октябре 2026 года. Тогда сын Томаса Маркла - Томас-младший, сводный брат Меган, - заявил, что обнаружил подозрительные материалы среди вещей отца на Филиппинах и сообщил об этом правоохранительным органам.

После появления этих сведений Томас Маркл отверг обвинения. В разговоре с британскими журналистами он назвал их ложью и заявил, что не способен на подобные преступления.

Его дочь Саманта, которая помогала ухаживать за отцом, также выступила в его защиту и обвинила брата в распространении неправдивых утверждений.

Однако после проверки информации к делу подключилось ФБР. Американские следователи провели обыски в складских помещениях в Калифорнии, где, согласно материалам дела, и были обнаружены запрещенные материалы.

Меган Маркл ограничила общение с отцом/ фото: instagram.com, Меган Маркл

После ареста Томас Маркл предстал перед федеральным судом в Тампе. Он не признал вину и не дал признательных показаний. Суд разрешил ему ожидать дальнейшего разбирательства на свободе, но обязал соблюдать домашний арест и носить электронное устройство контроля.

Как на арест отца отреагировала Меган Маркл

Меган Маркл давно не поддерживает отношения с отцом. Их общение прекратилось еще перед ее свадьбой с принцем Гарри в 2018 году. Однако нынешняя история стала для герцогини Сассекской особенно болезненной.

Еще до ареста Томаса Меган публично отреагировала на появившиеся обвинения. Она призналась, что глубоко потрясена услышанным, и выразила сочувствие детям, которые могли пострадать.

Герцогиня также рассказала, что еще в 2018 году ей передали письмо с тревожными сведениями об отце. По ее словам, тогда ее заверили, что соответствующие заявления проверяются правоохранительными органами.

Меган подчеркнула, что решение дистанцироваться от Томаса и не допускать его к общению со своими детьми - принцем Арчи и принцессой Лилибет - было продиктовано желанием защитить их.

Меган Маркл отказалась от отца / Фото Instagram/meghan

"Я надеюсь, что теперь станет понятно: мое решение не поддерживать отношения с отцом и не позволять ему контактировать с нашими детьми было принято по одной причине - чтобы защитить их", - заявила она.

Герцогиня также выразила надежду, что расследование завершится справедливым решением, а безопасность детей останется главным приоритетом.

Что теперь грозит отцу герцогини Сассекской

Томасу Марклу предъявлено одно федеральное обвинение в хранении материалов сексуального насилия над детьми. По американскому законодательству в случае признания виновным ему может грозить до 20 лет заключения.

При этом уголовное разбирательство продолжается, а обвинение еще предстоит доказать в суде. Сам Маркл ранее отрицал свою причастность к незаконному хранению подобных материалов.

Скандал вновь привлек внимание к многолетнему конфликту в семье Меган Маркл. Пока герцогиня не сообщала о намерении возобновить общение с отцом и продолжает настаивать на необходимости защищать своих детей.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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