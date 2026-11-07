Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Отца Меган Маркл арестовало ФБР: грозит 20 лет тюрьмы

Алена Кюпели
7 ноября 2026, 08:13
google news Подпишитесь
на нас в Google
Томаса Маркса обвиняют в серьезном преступлении, связанным с детской порнографией.
Меган Маркл, Томас Маркл
Меган Маркл и Томас Маркл больше не общаются / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, Скриншот 7News Spotlight

Кратко:

  • Почему ФБР начало расследование против отца Меган
  • Какой срок ему грозит

Отец Меган Маркл оказался в центре громкого уголовного дела в США. 82-летнего Томаса Маркла задержали агенты ФБР во Флориде по обвинению в хранении материалов сексуального насилия над детьми. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает E! News со ссылкой на заявление прокуратуры США, арест состоялся 6 ноября 2026 года. Томаса Маркла задержали в учреждении для пожилых людей в городе Лейкленд, штат Флорида. Впоследствии ему предъявили одно федеральное обвинение - в незаконном хранении детской порнографии.

видео дня

Согласно материалам уголовного дела, следователи обнаружили подозрительные материалы в двух складских помещениях в районе Лос-Анджелеса. Маркл арендовал их с 2008 года. По версии обвинения, среди изъятого находились фотографии с изображениями несовершеннолетних девочек, в том числе снимки, на которых присутствовал сам Томас.

Томас Маркл
Томасу Марклу грозит 20 лет тюрьмы / Скриншот 7News Spotlight

В ходе обысков агенты изъяли около 78 предметов, включая фотослайды, пленочные негативы и книги. Следствие считает, что часть изображений содержит материалы сексуального насилия над детьми.

Первый помощник прокурора США Билл Эссайли заявил, что обвинения чрезвычайно серьезны и власти намерены добиваться привлечения Маркла к ответственности в соответствии с федеральным законодательством.

Томас Маркл ранее категорически отрицал обвинения

История получила огласку еще в октябре 2026 года. Тогда сын Томаса Маркла - Томас-младший, сводный брат Меган, - заявил, что обнаружил подозрительные материалы среди вещей отца на Филиппинах и сообщил об этом правоохранительным органам.

После появления этих сведений Томас Маркл отверг обвинения. В разговоре с британскими журналистами он назвал их ложью и заявил, что не способен на подобные преступления.

Его дочь Саманта, которая помогала ухаживать за отцом, также выступила в его защиту и обвинила брата в распространении неправдивых утверждений.

Однако после проверки информации к делу подключилось ФБР. Американские следователи провели обыски в складских помещениях в Калифорнии, где, согласно материалам дела, и были обнаружены запрещенные материалы.

Принц Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл ограничила общение с отцом/ фото: instagram.com, Меган Маркл

После ареста Томас Маркл предстал перед федеральным судом в Тампе. Он не признал вину и не дал признательных показаний. Суд разрешил ему ожидать дальнейшего разбирательства на свободе, но обязал соблюдать домашний арест и носить электронное устройство контроля.

Как на арест отца отреагировала Меган Маркл

Меган Маркл давно не поддерживает отношения с отцом. Их общение прекратилось еще перед ее свадьбой с принцем Гарри в 2018 году. Однако нынешняя история стала для герцогини Сассекской особенно болезненной.

Еще до ареста Томаса Меган публично отреагировала на появившиеся обвинения. Она призналась, что глубоко потрясена услышанным, и выразила сочувствие детям, которые могли пострадать.

Герцогиня также рассказала, что еще в 2018 году ей передали письмо с тревожными сведениями об отце. По ее словам, тогда ее заверили, что соответствующие заявления проверяются правоохранительными органами.

Меган подчеркнула, что решение дистанцироваться от Томаса и не допускать его к общению со своими детьми - принцем Арчи и принцессой Лилибет - было продиктовано желанием защитить их.

Меган Маркл допустила журналиста
Меган Маркл отказалась от отца / Фото Instagram/meghan

"Я надеюсь, что теперь станет понятно: мое решение не поддерживать отношения с отцом и не позволять ему контактировать с нашими детьми было принято по одной причине - чтобы защитить их", - заявила она.

Герцогиня также выразила надежду, что расследование завершится справедливым решением, а безопасность детей останется главным приоритетом.

Что теперь грозит отцу герцогини Сассекской

Томасу Марклу предъявлено одно федеральное обвинение в хранении материалов сексуального насилия над детьми. По американскому законодательству в случае признания виновным ему может грозить до 20 лет заключения.

При этом уголовное разбирательство продолжается, а обвинение еще предстоит доказать в суде. Сам Маркл ранее отрицал свою причастность к незаконному хранению подобных материалов.

Скандал вновь привлек внимание к многолетнему конфликту в семье Меган Маркл. Пока герцогиня не сообщала о намерении возобновить общение с отцом и продолжает настаивать на необходимости защищать своих детей.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, дочь знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, 18-летняя Вивьен, сделала неожиданное признание. Девушка впервые откровенно рассказала о том, что в начале этого года ее госпитализировали из-за серьезного психического заболевания - расстройства пищевого поведения (РПП)

Ранее также Alyona Alyona показала результаты похудения спустя две недели после операции на желудке. Реперша открыто рассказала в соцсетях, насколько снизился ее вес, и как проходит период реабилитации.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Закончить эту войну": Зеленский назвал приоритеты Украины перед переговорами

"Закончить эту войну": Зеленский назвал приоритеты Украины перед переговорами

08:38Война
РФ ударила по Северному мосту в Киеве и объектам энергетики: есть пострадавшие

РФ ударила по Северному мосту в Киеве и объектам энергетики: есть пострадавшие

07:46Война
Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура

Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура

05:57Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 9 ноября

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

"Цель — не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Китайский гороскоп на завтра, 7 ноября: Крысам - обновки, Свиньям - идеалы

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

Как сделать рукомойник из пластиковой бутылки: лайфхак при отключении воды

Последние новости

08:38

"Закончить эту войну": Зеленский назвал приоритеты Украины перед переговорами

08:38

Куда пропала Снежана Онопко: вернулась в Канны после тяжелого развода и удивила внешностью

08:29

ДБР сообщило о подозрении участнице "Мастер Шеф": что грозит за участие в проекте

08:13

Отца Меган Маркл арестовало ФБР: грозит 20 лет тюрьмы

07:46

РФ ударила по Северному мосту в Киеве и объектам энергетики: есть пострадавшиеФото

Личный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в СШАЛичный провал Трампа: Фесенко — о рисках импичмента и новом после Украины в США
06:16

Гороскоп на завтра, 8 ноября: Скорпионам — радость, Козерогам — перемены

05:57

Первый снег и настоящий мороз в Украине: насколько снизится температура

05:32

Большинство людей годами носили капюшон неправильно — в чём причинаВидео

05:15

"Была в ярости": дочь Джоли попала в больницу из-за психического расстройства

Реклама
04:44

Где в доме нельзя прятать деньги: пять мест, которые хорошо знают грабители

04:41

Антуриум начал желтеть и покрываться пятнами: 6 ошибок, которые вредят растению

03:34

Как почистить водостоки без лестницы: кровельщики назвали три способа

02:25

Земля стремительно теряет защиту: ученые бьют тревогу из-за пугающей аномалии

01:05

Секрет идеально чистой раковины: простой прием против стойкой грязиВидео

00:13

Конденсат исчезнет мгновенно: домашняя хитрость для окон без лишних затратВидео

06 ноября, пятница
23:47

"Это опасно": Зеленский выступил против "большой сделки" Трампа

23:18

В Киеве прогремела серия взрывов: что известно об ударе РФ баллистикой

22:45

Жизнь начнёт налаживаться: три знака китайского зодиака вступают в период удачи

22:11

Одна функция в Windows 11 замедляет работу компьютера: что можно отключить

21:51

Не только для перелетов: зачем на самом деле включать режим полета на смартфоне

Реклама
21:43

Бананы останутся свежими гораздо дольше: о простой хитрости мало кто знаетВидео

21:35

РФ готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский назвал цели врага

21:18

Соглашение Трампа по Украине может развязать руки Путину — CNN

20:55

Новая база для ударов по Украине: десятки БПЛА РФ готовят к массированным атакамФото

20:51

Удача сама находит их: три знака зодиака, для которых наступил особый период

20:49

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

20:42

Как утеплить окна без лишних затрат — поможет вещь, которая есть почти в каждом доме

20:37

Трамп может пойти на новые уступки Путину: в NYT раскрыли подробности

20:25

Обычную фольгу кладут в морозильник не просто так — в чём же хитрость

20:01

Зачем в ноябре выставляют рис у входа — что он символизирует

19:50

Не стоит сжигать опавшие листья: как превратить их в "черное золото" для огорода

19:47

Пуговицы из бабушкиной шкатулки могут стоить целое состояние: раскрыт тайный знак

19:44

"Время войны истекло": Зеленский обратился к Путину и анонсировал новые шаги

19:42

Зачем кладут грязные кухонные полотенца в микроволновую печь — необычный метод

19:26

Чайно-гибридные розы не замерзнут: как защитить кусты от сильных морозов

19:14

Как защитить технику от скачков напряжения — устройство для домашней сети

19:10

Технофашисты Вэнса и Маска выгодны Кремлю: Эйдман о расколе республиканцевмнение

18:51

Мерц обсудил с Трампом войну в Украине: какую общую позицию согласовали лидеры

18:51

Два похожих растения, но совершенно разные плоды: какую айву посадить на участкеВидео

18:44

Пауки боятся резких запахов — какие ароматы помогают их отпугнуть

Реклама
18:42

"Эти переговоры — не последние": Буданов оценил шансы на прорыв в Абу-Даби

18:41

Свет будут отключать не всем: "Укрэнерго" предупредило об ограничениях 7 ноября

18:22

Черная, белая или красная нить на руке — о чем говорит ее цвет

18:21

Трамп анонсировал "масштабную сделку" по Украине: в Кремле впервые отреагировали

18:13

Что на самом деле означает буква E на механической коробке передач: ответ удивит многих

17:54

Коробка передач подает сигнал перед поломкой — многие водители его игнорируют

17:45

Белое полотенце на зеркале автомобиля: какой сигнал подает водитель

17:36

Как выбрать стильный и теплый пуховик: 7 советов стилиста на зиму 2027Видео

17:30

Olympic Dreams в США: прием в Майами и 8 медалей на Panamerican Open/Cup

17:29

Что покупать на Черную пятницу: самые выгодные и интересные категории новости компании

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять