Трамп объявил о "масштабной сделке" по Украине: в Кремле впервые отреагировали

Песков заявил, что Дмитриев еще не докладывал о встрече с Трампом, а Европу обвинил в затяжной нерешительности

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В Кремле отреагировали на заявление Трампа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru, Офис президента Украины

Главное из заявления Пескова:

В Кремле не знают подробностей соглашения, которое анонсировал Трамп

Дмитриев ещё не доложил о встрече с президентом США

Москва обвинила Европу в нерешительности в отношении переговоров

В Кремле заявили, что не знают никаких подробностей "масштабной сделки" по прекращению войны в Украине, которую анонсировал президент США Дональд Трамп. Спецпосланник военного преступника Путина Кирилл Дмитриев еще не вернулся из США и не доложил о результатах встречи с американским лидером, заявил пресс-секретарь Кремля страны-агрессора России Дмитрий Песков, передает Русская служба BBC News.

Накануне Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что встретился с Дмитриевым, который прибыл в США на прием у первой леди Мелании Трамп. Подробностей соглашения президент США не раскрыл, однако выразил уверенность в его масштабах.

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Хронология завершения войн Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

​"Соглашение будет достигнуто. Это будет масштабное соглашение, и оно коснется не только Украины. Я даже могу сказать, что, возможно, оно затронет всю Европу. Это будет большое, замечательное соглашение, и все будут в восторге", - заявил Трамп.

По словам Пескова, Россия не получала от европейских стран никаких предложений по обсуждению совместной архитектуры безопасности. В то же время в Кремле признают, что без участия европейцев такую дискуссию на определенном этапе провести не удастся.

В чём Кремль обвиняет Европу

В то же время пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Песков обвинил европейские страны в том, что они до сих пор не определились, кто будет представлять их на предстоящих переговорах.

"Что касается каких-либо идей от европейцев, то мы их не получали. Нам о них ничего не известно. Так или иначе, дискуссия перейдет к вопросу о будущей системе безопасности в Европе, когда речь пойдет о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Украиной, и, конечно, без европейцев на определенном этапе это будет невозможно", - сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что пока со стороны Европы видит лишь "затяжную нерешительность и нежелание".

"Поэтому понадобится дискуссия с европейцами. Но, как мы видим, они до сих пор даже не смогли решить, кто может выступать от их имени", – подчеркнул Песков.

Изменится ли позиция Кремля на переговорах

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду обратил внимание на то, что у европейцев до сих пор нет согласованного подхода к участию в переговорах.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", – отметил дипломат.

В то же время, по мнению Огрызко, ослабление позиций Трампа после выборов в США может сузить и пространство для российского давления.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - пояснил он.

Политолог Андрей Золотарев в беседе с Главредом менее оптимистичен: после провала республиканцев на выборах в Конгресс Москва, по его оценке, только усилит давление.

"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину", - подчеркнул эксперт.

По прогнозу Золотарева, уступчивости со стороны Кремля ждать не стоит.

"Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования. Поэтому оптимизма относительно того, что что-то изменится к лучшему для нас или что Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет", - подытожил политолог.

Переговоры в Абу-Даби – последние новости

Как сообщал Главред, Украина и Россия при посредничестве США проведут новый раунд трехсторонних переговоров 10–11 ноября в Абу-Даби. По данным Офиса президента, Киев будет предлагать остановить войну по нынешней линии фронта без каких-либо территориальных уступок. Также Украина готова к секторальному перемирию в энергетике и на Черном море.

5 ноября первая леди США Мелания Трамп принимала в Белом доме украинских и российских чиновников по случаю введения ограниченного режима прекращения огня в оккупированных Олешках. От России на встречу прибыли Кирилл Дмитриев и Яна Лантратова, Украину представляли Дмитрий Лубинец и Давид Арахамия. В ISW считают, что Россия пытается использовать гуманитарные вопросы для налаживания отношений с администрацией Трампа.

Кушнер накануне обрисовал, какой Вашингтон видит будущую систему безопасности в Европе. Он назвал главную цель США – не только остановить войну, но и не допустить ее возобновления. Среди целей новой архитектуры безопасности - постоянные консультации, надёжные каналы связи на случай кризиса и долгосрочная основа стабильности в Европе.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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