Путин рассматривает энергетическое перемирие к Новому году: в РФ назвали условия

Российский представитель изложил американцам основные требования Москвы для установления режима прекращения огня.

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Россия вновь выступила с циничными требованиями / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

РФ якобы готова к энергетическому перемирию до Нового года, но выдвинула условия

Путин якобы готов рассмотреть территориальный компромисс

Россия настаивает на выполнении своих требований и предоставлении гарантий не только Украине

В ходе переговоров с американской стороной посланник Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что в случае проработки и согласования всех договоренностей, которые будут предшествовать объявлению "энергетического перемирия", его можно будет объявить до Нового года.

На такие условия, как сообщает Сергей Павлюченко, якобы согласен кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин. Это может произойти в случае, если Украина прекратит атаки на любые объекты гражданской инфраструктуры, прежде всего нефтегазовой.

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"Дмитриев сообщил присутствующим, что представители РФ на переговорах с "коллегами" из США и Украины получили от Путина приказ подготовить документы, которые будут регламентировать послевоенное будущее и которые, в свою очередь, войдут в полномасштабный договор, который будет включать в себя гарантии безопасности для РФ и Украины, а также систему сдерживания и обеспечения стабильности и мира в Европе", - говорится в сообщении.

Путин якобы считает, что все эти документы реально подготовить к весне следующего года и предложить к подписанию всем сторонам, которые так или иначе "вовлечены в конфликт".

Дмитриев также заявил, что санкции против страны-агрессора России не позволяют Москве и Вашингтону реализовать "огромный потенциал, крупнейший в мировой истории" в области взаимовыгодного экономического сотрудничества двух стран.

Кроме того, российский посланник уже в третий раз заявил, что Путин якобы готов рассмотреть "территориальный компромисс" с сохранением присутствия Украины на пока не оккупированной части Донбасса в случае "устранения всех опасений РФ в сфере безопасности".

Хронология окончания войны Трампом / Инфографика: Главред

Речь идет о сокращении ВСУ, систем вооружения, РПЦ, русского языка, выводе инфраструктуры НАТО из стран Балтии и Скандинавии.

"Дмитриев заявил, что Путин может согласиться на развертывание сил "Коалиции желающих" в Украине, если она будет развернута исключительно в западных областях страны, и это при условии "устранения всех опасений РФ"", - добавил Павлюченко.

Какой козырь может потерять Путин на переговорах

Главред писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, после промежуточных выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а переговорные позиции российского диктатора Владимира Путина - ослабнуть.

США и Россия и в дальнейшем будут пытаться склонить Киев к уступкам. Однако после выборов Трамп может ослабить давление на Украину, из-за чего Кремлю будет сложнее настаивать на ультимативных требованиях.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп заявил о приближении масштабного соглашения по российско-украинской войне. По его словам, оно коснется не только Украины, но и, потенциально, всей Европы.

Ранее первая леди США Мелания Трамп передала личные письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину по итогам локального перемирия в Олешках.

Накануне в Кремле заявили, что Россия намерена обеспечить свои интересы в Украине либо военным путем, продолжая так называемую "СВО", либо мирным - если в Киеве "найдётся кто-то" с политической волей.

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О персоне: Сергей Павлюченко Сергей Сергеевич Павлюченко - украинский военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ, который регулярно комментирует вопросы войны, международной политики и безопасности. Он ведёт Telegram-канал "Павлюченко - бандеровец из Пущи", где публикует военно-политическую аналитику и сообщения.

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