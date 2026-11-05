До трех дней без света: каким городам грозят самые длинные отключения

Наиболее уязвимыми являются населенные пункты, где энергоснабжение обеспечивается одной подстанцией.

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В каких городах возможен блэкаут на несколько суток / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Малые города могут оставаться без света до трёх дней после атак РФ

В Киеве в морозы возможны графики 12 на 12 часов

Наиболее уязвимы - населенные пункты с одной подстанцией

Небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трёх суток, если российский удар выведет из строя местную подстанцию. На фоне роста потребления ситуация с энергоснабжением в разных регионах может кардинально отличаться. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина.

По его прогнозу, в столице в случае сильных холодов графики могут предусматривать схему "12 на 12": половину суток со светом и половину без него.

видео дня

Однако он добавил, что за пределами Киева картина будет неоднородной, и предсказать её заранее сложно.

"Где-то может быть вообще без ограничений, где-то из-за атаки может быть три дня без электричества", - подчеркнул Харченко.

Эксперт добавил, что главная уязвимость небольших населенных пунктов заключается в зависимости от единственного узла питания. Если такой объект выходит из строя, резервных путей подачи тока в городе может просто не быть.

После разрушения обойтись ремонтом не удастся: поврежденные элементы приходится полностью заменять. Энергетикам нужно сначала завезти альтернативное оборудование, а затем смонтировать его, и именно это затягивает восстановление на дни.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Какая цель российских ударов по энергетике

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что Россия продолжает зимнюю кампанию ударов по Украине, целенаправленно атакуя критически важную инфраструктуру.

Оккупанты сосредотачиваются на системно важных подстанциях и небольших энергетических объектах, повреждение которых напрямую влияет на распределение электроэнергии.

"Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины налагают всё большие издержки на украинское общество, пытаясь заставить Украину капитулировать в течение зимы 2026–2027 годов", - подчеркнули аналитики.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, в НЭК "Укрэнерго" заявляли, что 5 ноября в части областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Ограничения будут охватывать от 2 до 4 очередей (1 очередь - 4 часа без света), а для промышленности в течение суток будут применяться графики ограничения мощности.

Также известно, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города имеет значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

В то же время народный депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк убежден, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света.

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О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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