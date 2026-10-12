Удары по энергетике продлятся до зимы: что может заставить РФ пойти на перемирие

Удары по российской цифровой инфраструктуре должны заставить Москву согласиться на секторальное прекращение огня.

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Россия не перестанет наносить удары по энергетике / коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Россия будет атаковать энергетику Украины как минимум до зимы

Украина нанесла удар по трем из пяти дата-центров "Яндекса"

Цель эскалации - заставить РФ пойти на энергетическое перемирие

Удары по энергосистеме Украины будут продолжаться как минимум до начала зимы, а напряжение на фронте будет расти. В то же время Киев отвечает на атаки по собственной инфраструктуре ударами по российским цифровым объектам, рассчитывая подтолкнуть Кремль к частичному перемирию. Об этом заявил руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

Сценарий, при котором Россия будет и дальше бомбить энергетику, а ситуация на фронте будет обостряться, аналитик называет базовым и консервативным. Однако, по его словам, Киев не ограничивается одной лишь обороной.

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"Обратите внимание на нашу проактивную позицию. Россияне начали наносить удары по нашим дата-центрам. Да, это вызвало определенные проблемы, но я подчеркиваю - локальные", - отметил Чаленко.

Ответ украинской стороны, по оценке эксперта, оказался гораздо более ощутимым для противника.

"Украина же выбрала другие цели. Мы нанесли удары по трем из пяти мощных дата-центров "Яндекса". И в них фактически все вышло из строя", - подчеркнул он.

Такой обмен ударами, по мнению Чаленко, не является самоцелью: Киев стремится превратить его в аргумент для дипломатии.

"Это свидетельствует о том, что уровень эскалации будет и дальше расти. И это будет делаться, в частности, для того, чтобы заставить Россию перейти к предметным переговорам о секторальном прекращении огня", - объясняет он.

Полного завершения войны в ближайшее время эксперт не ожидает - Кремль, по его оценке, в нынешних условиях такой вариант для себя не рассматривает. Поэтому до наступления холодов основные усилия сосредоточатся на договоренностях о взаимном отказе от ударов по энергетике.

Впрочем, даже такое развитие событий аналитик считает оптимистичным: оно возможно лишь при условии, что Москву удастся вовлечь в диалог. Серьезным препятствием эксперт видит нынешнюю линию Белого дома.

"Пока что, учитывая позицию Трампа, мы, на мой взгляд, упустили очень серьезный шанс использовать политическую ситуацию в Соединенных Штатах в пользу Украины. Трамп решил поступить иначе", - считает Чаленко.

Вероятную мотивацию американского лидера аналитик связывает с внутриполитическим расчетом.

"Очевидно, он рассчитывает, что это каким-то образом повысит шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс", - предположил эксперт.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Почему энергетического перемирия не будет

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что энергетическое перемирие между Украиной и Россией может не состояться из-за требований Москвы о прекращении ударов по всей территории РФ, включая оккупированный Крым и другие захваченные регионы.

По его словам, Москва рассматривает возможность договоренностей шире, чем просто взаимное прекращение атак на энергетические объекты.

"Энергетического перемирия не будет. Прежде всего потому, что россияне уверены, что они дожмут Украину. Кроме того, Москва требует в рамках пакета мер, в частности, и разблокировать порты", - отметил он.

Энергетическое перемирие - последние новости

Как сообщал Главред, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие. В то же время президент Владимир Зеленский ответил, что впервые слышит о прекращении ударов по энергетике, о котором объявил Трамп.

Издание Axios писало, что энергетическое перемирие между страной-агрессором Россией и Украиной, о котором заявил президент США Дональд Трамп, распространяется исключительно на удары по нефтеперерабатывающим заводам обеих сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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