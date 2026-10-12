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У Путина впервые отреагировали на энергетическое перемирие - будут ли его соблюдать

Юрий Берендий
12 октября 2026, 14:18
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В Кремле отреагировали на энергетическое перемирие Трампа, заявив, что Россия якобы стремится к долгосрочному миру.

У Путина впервые отреагировали на энергетическое перемирие - будут ли его соблюдать
Энергетическое перемирие - в Кремле отвергли идею Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Кремль не подтвердил готовность соблюдать энергетическое перемирие
  • Песков заявил, что Россия стремится к долгосрочному миру

Страна-агрессор Россия отвергла готовность соблюдать энергетическое перемирие, о котором объявил президент США Дональд Трамп 11 октября. В Кремле заявили, что пока не имеют конкретного ответа по поводу этой инициативы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским СМИ, передает Reuters.

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Что в Кремле сказали об энергетическом перемирии

Москва пока не дала четкого ответа по поводу инициативы Дональда Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Песков заявил, что контакты продолжаются, а российская сторона сообщит о своей позиции, когда у нее будет что сказать.

"Контакты продолжаются. Как только у нас появится что сказать по этому поводу, мы обязательно вас проинформируем", - сказал Песков.

В то же время представитель Кремля в очередной раз заявил, что Москва заинтересована не во временной остановке боевых действий, а в долгосрочном мирном соглашении. При этом конкретных условий, при которых Россия могла бы согласиться на энергетическое перемирие, он не озвучил.

"В Кремле неоднократно заявляли - и президент Путин, и на других уровнях: мы стремимся не к перемирию, мы стремимся к долгосрочному миру и готовы делать для этого всё возможное", - заявил Песков.

Готов ли Путин прекратить удары по Украине

Отдельно Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии, необходимом для проведения президентских выборов. По словам представителя Кремля, Россия якобы была готова продолжить мирные переговоры после выборов в Государственную Думу РФ, однако дальнейшие события, как утверждает Песков, повлияли на решение Москвы относительно переговорного процесса.

Почему невозможно провести выборы в Украине во время войны
Почему невозможно провести выборы в Украине во время войны / Инфографика: Главред

Он обвинил Украину в атаках на Москву и избирательную инфраструктуру во время российского голосования, а также заявил о гибели членов избирательных комиссий в так называемых "новых регионах России".

Песков также заявил, что украинские власти якобы стремятся использовать двухмесячную паузу для восстановления военного потенциала, а не для проведения выборов.

"На самом деле в Киеве не хотят проводить выборы. Это абсолютно очевидно. И 60 суток перемирия им нужны не для выборов, а для того, чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну", - заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь Путина озвучил условие, при котором российский диктатор якобы готов ограничить удары по Украине. Речь идет не о 60-дневном прекращении огня, которого добивается Киев, а лишь о дне проведения выборов.

"Если там, в Киеве, действительно хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий, будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов. Именно в день выборов", - подчеркнул Песков.

Стоит отметить, что украинское законодательство запрещает проведение президентских выборов во время военного положения. В то же время Москва продолжает использовать вопрос выборов для критики легитимности украинской власти.

Кремль обвинил Европу в нежелании мира

Песков также прокомментировал позицию европейских партнеров Украины, которые подтвердили поддержку Зеленского. Представитель Кремля заявил, что Москва не стремится к углублению разногласий между США и Европой, однако раскритиковал европейский подход к завершению войны.

"Мы не стремимся здесь к расколу, мы стремимся к действительно действенным мерам и ответственным решениям, которые позволят достичь мирного урегулирования", - сказал пресс-секретарь военного преступника Путина.

В то же время Песков противопоставил позицию европейских стран усилиям американских переговорщиков. Он заявил, что Москва положительно оценивает продолжение переговорной работы со стороны США.

"Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы благодарны им за продолжение этих усилий", - подчеркнул он.

Лавров заявил, что Украина не заслужила передышки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии российским пропагандистским СМИ также высказался по поводу заявлений Трампа и Зеленского о возможности энергетического перемирия. Он обвинил украинского президента якобы в попытке использовать международные инициативы для получения передышки в войне и заявил, что Москва не хочет снова полагаться на обещания Киева.

"Я не думаю, что он заслужил передышку, не думаю, что мы в очередной раз поверим на заверения и обещания", - заявил Лавров.

Что означает заявление Трампа об энергетическом перемирии - комментарий эксперта

Заявления Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока не подтверждаются конкретными шагами Москвы. Об этом сообщил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду.

Чаленко обращает внимание на то, что аналогичные слова Трамп озвучивал еще 14 сентября, а позиция российской стороны до сих пор остается неопределенной.

Украина ранее выражала готовность к взаимному прекращению атак на энергетическую инфраструктуру. По словам эксперта, украинская позиция предполагает симметричные действия: если Россия прекратит удары по украинским энергетическим объектам, Украина остановит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Пока Москва не подтвердила готовность к таким договоренностям, говорить о начале перемирия преждевременно. Чаленко также напомнил о публичной позиции Владимира Путина, который ранее выступал против соответствующей инициативы.

В то же время эксперт предполагает, что определенные изменения в отношении Кремля могли быть вызваны украинскими ударами по технологической инфраструктуре России. Однако он подчеркивает, что эта связь пока не подтверждена.

"Возможно, свою роль сыграло то, что мы поразили три из пяти дата-центров "Яндекса". Еще немного - и там все пойдет ко дну. А это системообразующий бизнес, от которого на самом деле зависит очень многое", - предположил Чаленко.

По его оценке, говорить о реальном прогрессе можно будет только после того, как российская сторона даст конкретные сигналы о готовности присоединиться к переговорному процессу.

Даже в случае достижения договоренности ее действие не будет автоматически распространяться на все объекты на территории Украины и России. Перечень целей, которые стороны обязуются не атаковать, необходимо отдельно согласовать на техническом уровне.

Чаленко напоминает, что для обсуждения условий энергетического и морского перемирия была запланирована трехсторонняя встреча в Абу-Даби. Именно там стороны должны проработать конкретные параметры возможных договоренностей.

"Нельзя просто объявить: „У вас энергетическое перемирие - и все замолчат". Все это должно быть детально проработано, причем даже не столько в политической подгруппе, сколько в военной", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, повторное заявление американского президента может быть связано с появлением новых сигналов из Москвы о готовности провести встречу в Абу-Даби. Однако досрочный отъезд украинской переговорной группы из Майами и отсутствие запланированного прогресса 10 октября также свидетельствуют о сложности переговорного процесса.

По словам эксперта, пока не будет официального подтверждения со стороны России, заявления Вашингтона нельзя считать признаком достигнутых договоренностей.

"Нужно дождаться позиции России и посмотреть, что она будет делать. Если с российской стороны поступит подтверждение, тогда уже можно будет говорить, что такая договоренность действительно продвигается", - подытожил Чаленко.

Энергетическое перемирие - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между РФ и Украиной. Президент Владимир Зеленский приветствовал это энергетическое перемирие Трампа и попросил уточнить, когда оно вступает в силу. Зеленский подчеркнул, что Украина готова согласиться на перемирие только при условии, что Россия также прекратит удары по энергетике.

Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные Силы Украины получили соответствующие приказы относительно возможного перемирия. Президент подчеркнул готовность не наносить удары по российской энергетике при условии взаимности. По его словам, в день объявления Россия продолжала наносить удары по энергетическим объектам Украины, в частности по ТЭЦ-5 в Харькове.

Бывший глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко сообщил, что российские силы нарушили объявленное перемирие ударом по энергетике. В результате ударов по пригороду Харькова число пострадавших возросло до 20 человек.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

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