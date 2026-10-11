ВСУ получили приказ: Зеленский сделал важное заявление насчет перемирия с РФ

Украина готова не наносить удары по российской энергетике и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России.

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Владимир Зеленский прокомментировал объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявлений Зеленского:

Украина поддерживает объявленное Трампом энергетическое перемирие

ВСУ уже получили все соответствующие приказы насчет перемирия

РФ продолжает бить по объектам энергетики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о достижении энергетического перемирия, заявив, что Украина готова не наносить удары по российской энергетике и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России.

"Сегодня появилось заявление президента Соединенных Штатов о том, что энергетическое прекращение огня достигнуто. Это хорошая новость для всех, важно, чтобы это стало реальностью", – сказал он в вечернем видеообращении.

видео дня

По словам президента, Украина поддерживает все реальные и надежные форматы прекращения огня и прекращения войны и готова не наносить удары по российской энергетике.

"Рассчитываем на аналогичную готовность России и на договоренность президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу. Мы приветствуем такую договоренность", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина предлагала множество мер по деэскалации.

"Путин на все отвечал одним: это было его "нет". Очень надеемся, что наконец он скажет Америке, Украине и всему миру что-то другое. Что-то кроме убийств и обмана. Что-то такое, что приведет к реальному и достойному миру. Украина хочет мира. Вопрос – хочет ли Россия", – отметил президент.

Зеленский также добавил, что Вооруженные Силы Украины получили все соответствующие приказы. "Защищаем Украину. Боремся за поддержку Украины. Поддерживаем все шаги партнеров, которые могут нам помочь. Ожидаем четких деталей диалога Америки с Россией и того, что Путин выполнит то, о чем сказал президент Трамп. Спасибо нашим воинам и всем в мире, кто с нами, с Украиной! Слава Украине!", – сказал он.

РФ продолжает удары по энергетике

Вместе с тем он сообщил, что российские войска в воскресенье вечером нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове.

"Только что был нанесен удар по ТЭЦ-5 в Харькове. По энергетическим объектам Харькова", – сказал он.

По словам президента, в течение дня в небе над Украиной находились российские "Шахеды", также россияне наносили удары авиабомбами по объектам энергетики.

Всего за неделю, по словам Зеленского, Россия нанесла более 200 ударов по объектам генерации и передачи электроэнергии и еще 17 – по газовым и нефтяным объектам. За это время россияне убили более 150 украинцев, более 700 человек получили ранения.

Перемирие между РФ и Украиной: что заявил Трамп

Ранее Трамп заявил о том, что РФ и Украина уже согласились на немедленное энергетическое перемирие. "С этого момента вступает в силу "энергетическое перемирие" в войне между Россией и Украиной. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!", - написал Трамп.

Ранее Зеленский выдвинул главное условие энергетического перемирия. Президент подчеркнул, что любые шаги по снижению интенсивности ударов должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь связал подорожание бензина с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне изменения тактики России и подготовки Москвы к новой зимней кампании.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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