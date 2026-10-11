Украина готова остановить удары по НПЗ в России: Зеленский выдвинул главное условие

Владимир Зеленский подчеркнул, что любые шаги по снижению интенсивности ударов должны быть взаимными и предусматривать реальные гарантии.

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Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МЧС РФ

Главное из заявлений Зеленского:

Украина готова прекратить удары по российским НПЗ, если РФ прекратит атаки на энергетику

За неделю Россия сбросила на Украину около 1450 авиабомб, 75 ракет и более 1640 дронов

Зеленский сообщил о координации с партнерами по вопросам дополнительных поставок средств ПВО и боеприпасов

Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, удары по энергетике можно прекратить уже сейчас, однако российский диктатор Владимир Путин не хочет этого делать.

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"Реальная причина войны в Европе - Россия, и только она. Уже сегодня реально прекратить удары по энергетике, но Путин не хочет этого делать. Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями", - подчеркнул глава государства.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Зеленский также сообщил о последствиях последних российских атак на украинские города. По его словам, утром завершились поисково-спасательные работы в Запорожье, где в результате российского удара погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

Кроме того, накануне российские войска атаковали медицинское учреждение в Харькове. Ночью под ударами оказались гражданская инфраструктура, жилые дома и энергетические объекты. Утром россияне нанесли удар по пятиэтажному дому в Славянске, полностью разрушив один из подъездов. Под завалами могут находиться люди.

"И это продолжается постоянно. Всего только за эту неделю россияне выпустили около 1450 авиабомб, 75 ракет различных типов и более 1640 ударных дронов, из которых около 60% - реактивные", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина продолжает координировать действия с международными партнерами и готовит дополнительные оборонные пакеты. Прежде всего речь идет о средствах противовоздушной обороны и боеприпасах для боевой авиации.

Какие удары вглубь РФ являются наиболее болезненными для Кремля

По словам экономиста Виталия Шапрана, из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Россия продает нефть со значительным дисконтом и теряет доходы бюджета.

Одной из причин такого дисконта является нехватка мощностей для хранения нефти. Если на полмесяца остановить экспорт российской нефти, стране придется консервировать скважины или фактически выливать нефть под открытым небом.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Напомним, Украина не собирается прекращать удары с большого расстояния по российским нефтеперерабатывающим заводам, несмотря на договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки. Высокопоставленный чиновник в Киеве подчеркнул, что решение, принятое в Вашингтоне, не меняет планов украинской кампании по нанесению ударов на большие расстояния.

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь связал подорожание бензина с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина намерена усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне изменения тактики России и подготовки Москвы к новой зимней кампании.

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О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

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