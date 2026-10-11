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Россия готовит новые волны атак на города Украины: украинцев предупредили об угрозе

Юрий Берендий
11 октября 2026, 03:03
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Россия может усилить волновые атаки на города Украины, однако запасов для массовых ударов не хватает. Военный предупредил, сколько будет длиться террор.
Россия готовит новые волны атак на города Украины: украинцев предупредили об угрозе
Массированные атаки РФ - сколько дней враг сможет терроризировать города / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

Ключевые тезисы:

  • РФ может сосредоточивать волны атак на отдельных городах Украины
  • Российское производство дронов работает на пределе возможностей
  • Массированные комбинированные удары возможны в течение одной-двух суток

Страна-агрессор Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на другие украинские города, однако одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно. Враг накапливает ударные дроны, но ограниченные производственные возможности не позволяют ему ежедневно проводить масштабные комбинированные обстрелы. Об этом сообщил командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду.

Какие города Украины могут оказаться под волнами атак РФ

Российские войска уже применяют реактивные беспилотники не только для ударов по Киеву и Киевской области. Среди других городов, подвергающихся атакам, - Харьков, Одесса, Херсон, Сумы, Славянск и Краматорск. По оценке военного, противник может использовать подобную тактику и в дальнейшем, выбирая приоритетные направления.

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"На мой взгляд, да. Россияне продолжают накапливать ударные дроны", - отметил Владимир с позывным "Лука".

Почему России сложно ежедневно наносить массированные удары

Возможности российской армии зависят не только от количества запущенных беспилотников, но и от темпов их производства. По наблюдениям военного, масштабные комбинированные атаки происходят примерно один-два раза в неделю. Это может свидетельствовать о необходимости накапливать средства поражения между крупными обстрелами.

"На обломках беспилотников можно увидеть, что дата производства - прошлый или текущий месяц. Это свидетельствует о том, что значительного запаса нет, производство работает на пределе возможностей: изготовили - собрали - нанесли удар", - подчеркнул военный.

Может ли враг одновременно атаковать несколько городов

Россия может сосредоточить основные ресурсы на одном населенном пункте, пытаясь поддерживать там интенсивные обстрелы. В то же время масштабная воздушная кампания против нескольких городов одновременно потребовала бы значительных запасов беспилотников и ракет.

"Если россияне выберут целью, например, Одессу, то сосредоточатся именно на ней. Вряд ли они способны масштабно атаковать сразу несколько городов", - пояснил "Лука".

Сколько дней РФ способна поддерживать массированные атаки

Отдельный риск представляют комбинированные удары, во время которых российские войска применяют баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед" и "Герань". По оценке командира, имеющихся у противника ресурсов недостаточно, чтобы проводить такие атаки ежедневно в течение длительного времени.

"Поддерживать такой высокий темп они не смогут. Если говорить о массированных комбинированных ударах - с применением баллистических ракет, "Шахедов" и "Гераней" - устраивать их день за днем у врага сейчас нет возможности. Россияне могут устроить террор в крупном городе лишь на сутки-две", - заявил Владимир с позывным "Лука".

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский публично отреагировал на ночные удары по Украине, подчеркнув, что враг обязательно почувствует ответ и эти атаки не останутся без реакции. По уточненным данным, в результате массированных ударов по стране только в Запорожье число погибших возросло до 12 человек, среди которых трое детей, еще 14 человек получили ранения, а на местах попаданий продолжаются поисковые операции.

Глава Запорожской ОГА Михаил Семикин сообщил о первых последствиях утренней атаки на областной центр, где был разрушен жилой дом. На тот момент сообщалось о четырёх погибших и трёх раненых, один из которых был госпитализирован, пока на объекте работали экстренные службы.

Ранее Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили подробности массированного воздушного налета, произошедшего 9 октября с применением ударных беспилотников и дронов реактивного типа. Всего враг запустил 136 ударных БПЛА (из которых 93 были реактивными), а украинским подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить 114 аппаратов.

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О персоне: комбат "Лука"

Владимир с позывным "Лука" - командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Начал службу ещё до полномасштабного вторжения, прошел АТО.

Учился в Харьковском национальном университете Воздушных Сил.

Участвовал в обороне Северодонецка, Лисичанска и других горячих точек на передовой, а также в операциях на Харьковском направлении.

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