У россиян проблемы с Крымским мостом: в ВМС объяснили, почему его не добивают

Грузовики на переправу не пускают, а топливо и тяжелую бронетехнику по ней больше не перебрасывают – Плетенчук объяснил причины.

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Крымский мост больше не выполняет свою основную функцию: что происходит с переправой после трёх атак / Коллаж: Главред, фото: Сергей Братчук/Telegram, СтратКом ВСУ

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Крымский мост работает с многочисленными ограничениями

Топливо и тяжелую технику по нему больше не переправляют

В ВМС считают, что стратегическая ценность переправы невысока

Крымский мост после трёх атак Сил обороны работает с многочисленными ограничениями и больше не выполняет свою основную функцию. Грузовики на переправу не пропускают, а топливо и тяжелую бронированную технику по ней не переправляют, хотя накануне Россия усилила защиту моста в море. Об этом заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире 24 Канала.

По словам Плетенчука, мост "достаточно поврежден". В то же время Россия уже потеряла тысячи грузовиков на сухопутном коридоре через оккупированные южные территории Украины, поэтому логистика оккупантов в Крым оказалась под давлением с двух направлений.

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"Он не выполняет свою основную функцию", - подчеркнул представитель ВМС.

Почему россияне ограничили движение по мосту

Плетенчук назвал две версии того, почему грузовое движение по переправе фактически остановлено. Первая - технические проблемы, которые возникли у конструкции после ряда ударов, и именно к ней склоняется пресс-секретарь.

"Я склоняюсь к тому, что там уже есть технические проблемы после ряда атак", - сказал Плетенчук.

Вторая версия заключается в том, что россияне опасаются повторных ударов, которые могут ещё больше повредить мост. Еще в июле Плетенчук в комментарии LIGA.net называл Керченский мост, пожалуй, последним логистическим инструментом, который будет использовать враг, и объяснял это именно повреждениями конструкции и страхом оккупантов перед уничтожением грузов прямо на переправе.

Почему Силы обороны не добивают переправу

Представитель ВМС напомнил, что мост - сложное для уничтожения сооружение. Для сравнения он упомянул Антоновский мост, который не удалось разрушить ударами с большого расстояния, - в конце концов его взорвали с помощью большого количества взрывчатки.

Кроме того, Крымский мост - один из самых защищенных объектов противника. По оценке Плетенчука, противовоздушную оборону там можно сравнить разве что с ПВО Москвы.

"Трудно сказать, что стратегическая ценность Крымского моста сейчас высока. Вот символическая ценность и "скрепность" зашкаливают. Но мы за этим не гонимся. Ведутся атаки по сухопутному коридору, которые затрудняют логистику врага в Крыму, на левобережье Херсонской области", – подчеркнул Плетенчук.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Сможет ли Украина взять Крымский мост под огневой контроль

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Главреду" обратил внимание, что Керченский мост остается одним из последних путей проникновения оккупантов в Крым. Впрочем, по его словам, движение по переправе после ударов уже заметно сократилось, а рядом с ней работает паром.

"Понятно, что в результате наших ударов по этому мосту, которые трижды организовывала СБУ под руководством Малюка, он был поврежден, поэтому автомобильный и железнодорожный трафик по нему не так велик, как мог бы быть, но сохраняется. А рядом с ним еще и действует паромная переправа", – отметил эксперт.

В то же время Свитан считает, что для паралича переправы не обязательно разрушать её полностью, ведь это потребовало бы значительных ресурсов авиации. Достаточно, по его мнению, постоянного присутствия украинских дронов в районе моста.

"Возможно, наша задача не будет заключаться в полном уничтожении Керченского моста – для этого понадобится несколько вылетов бригад фронтовых бомбардировщиков с бетонобойными ФАБами. Наша задача будет заключаться в том, чтобы взять мост под огневой контроль. Если один-два раза в час в районе Керченского моста будет появляться наш дрон, россияне сами остановят переправу", – пояснил Свитан.

Говоря о более широкой стратегии, полковник запаса подчеркнул, что ключ к вытеснению оккупантов - именно удары по сухопутному коридору, о которых сейчас говорят и в ВМС.

"Если остановить поставки военной амуниции через сухопутный коридор в Запорожскую и Херсонскую области, а также в Крым (это мы уже начали делать), то со временем из-за расхода техники, боеприпасов и топлива у россиян в оперативном котле в Крыму не останется средств для выполнения боевых задач", – подытожил эксперт.

Крымский мост – последние новости

Напомним, "Главред" писал, что командование Черноморского флота РФ приказало существенно увеличить частоту патрулирования акватории Черного моря. Между тем в Украине вновь заговорили о возможном ответе по Крымскому мосту после ударов РФ по мостам в Киеве. Москва усиливала охрану переправы накануне 8 октября – годовщины первого удара по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") в июле заявил, что Силы обороны планомерно изолируют Крым. По его словам, Украина сознательно не трогает Крымский мост, оставляя оккупантам путь для выезда с полуострова. Бровди подчеркнул, что для захватчиков созданы "невыносимые условия пребывания на полуострове".

Военный эксперт Олег Жданов считает Крымский мост одной из ключевых целей Украины. По его мнению, переправу могут разрушить уже в 2026 году. Эксперт также отметил, что Украина уже работает над "очисткой" воздушного пространства над Крымом.

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О перосне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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