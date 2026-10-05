Крымскому мосту приготовиться: как ответит Украина на удары по Киеву

Россия усиливает охрану Крымского моста в преддверии 8 октября. Готовит ли Украина ответные меры после ударов РФ по мостам в Киеве и что говорят эксперты.

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Нанесет ли Украина удар по Крымскому мосту после ударов РФ по Киеву / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Ответит ли Украина на удары РФ по мостам в Киеве

Как Россия готовится к атакам на Крымский мост

Почему россияне сами провоцируют атаку на Крымский мост

Страна-агрессор Россия нанесла удары по мостам в Киеве, после чего в Украине вновь заговорили о возможном ответе по российской военной логистике, в частности по Крымскому мосту. В то же время Москва усиливает охрану переправы накануне 8 октября - даты, связанной с предыдущим ударом по мосту.

Главред выяснил, нанесет ли Украина удар по Крымскому мосту в ответ на атаки РФ по Киеву.

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Ответит ли Украина на удары РФ по мостам в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о возможной реакции на российские удары по мостам в Киеве, не стал прямо подтверждать или опровергать планы в отношении Крымского моста. Во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он рассказал, что Силы обороны имеют собственные программы и операции, которые определяются их задачами и приоритетами.

"У нас есть свои программы, свои шаги, свои операции в соответствии с задачами и приоритетами Сил обороны", - заявил Зеленский.

Президент отдельно пояснил, что украинская сторона будет ориентироваться на характер объектов, обеспечивающих возможности российских военных.

"Если это логистика, то Украина всегда выбирает военную логистику, логистику, которая помогает перевозить оружие и т. п… Коридоры, которыми они пользовались, чтобы укрепляться и милитаризироваться. А если это какие-то хабы - с дронами, с другим оружием или ещё с чем-то - да, Украина будет это использовать и будет отвечать", - сказал глава государства.

Как Россия готовится к возможным атакам на Крымский мост

На фоне этих заявлений ситуация вокруг Крымского моста уже меняется с российской стороны. По данным аналитического канала Exilenova+, российские военные усилили охрану объекта и создали несколько уровней защиты от возможных атак украинских надводных и подводных беспилотных систем.

Отдельно сообщается об усилении патрулирования акватории вокруг моста. По данным партизанского движения "Атеш", к этому привлечены корабли ФСБ РФ, а командование Черноморского флота усиливает подготовку к отражению возможных атак с моря.

"Черноморский флот РФ переведен в режим повышенной боевой готовности", - говорится в сообщении.

Сообщение партизанского движения "Атеш" / Скриншот

По информации движения "Атеш", российское командование ожидает активизации украинских сил накануне символической для РФ даты - 8 октября. При этом речь идет не только о возможной атаке самого моста, но и о потенциальных ударах по кораблям Черноморского флота, логистическим маршрутам и судам так называемого "теневого флота".

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Что ВМС говорят о возможном ударе по Крымскому мосту

Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что российская сторона усиливает меры безопасности вблизи Крымского моста. По его мнению, одной из причин является приближение даты предварительного поражения сооружения, ведь для России этот объект имеет не только практическое, но и чрезвычайно сильное символическое значение.

В то же время Плетенчук подчеркнул практическую роль Крымского моста. Сооружение обеспечивает железнодорожное, автомобильное и энергетическое сообщение с временно оккупированным Крымом. Однако из-за предыдущих повреждений и опасений относительно новых атак Россия не использует мост на полную мощность.

"Во-первых - это символическое значение этого объекта, верно? Оно, конечно, чрезвычайно велико. Для россиян - это одна из их "скреп", это символ в кавычках воссоединения и фактически достояние имперской, так называемой, Российской Федерации в этой войне. То есть с точки зрения символизма переоценить этот объект трудно. В практическом плане, конечно, он имеет значение. Это железнодорожное сообщение, это энергетический мост, это автомобильное сообщение, и им активно пользуются", - отметил представитель ВМС в эфире "Апостроф TV".

По его словам, оккупанты не рискуют перевозить через мост большие объемы тяжелой бронированной техники и горюче-смазочных материалов. Поэтому даже при функционировании автомобильного и железнодорожного сообщения возможности этого маршрута для обеспечения российских войск остаются ограниченными.

Почему Украина не будет выбирать цели только ради мести

Отдельно Дмитрий Плетенчук предостерег от попыток оценивать возможный удар по Крымскому мосту исключительно как эмоциональный ответ на российские атаки. По его словам, украинские Силы обороны действуют в рамках заранее определенной стратегии, а выбор цели должен основываться на ее военной ценности.

"Россияне всегда пытаются вывести на эмоции, всегда пытаются вывести на нерациональные действия, да, на популизм даже в ведении войны. Поэтому есть плановые цели, есть стратегия, есть тактика, и их следует соблюдать", - пояснил он.

Плетенчук связал такой подход с общей украинской кампанией против российской военной инфраструктуры. Он подчеркнул, что удары по объектам в России не должны быть ситуативной реакцией на каждую отдельную атаку, поскольку масштабные военные операции требуют длительного планирования.

"И я считаю, что стоит и дальше придерживаться того плана, который был заранее разработан. Потому что это месяцы планирования, это довольно большой объем работы, ведь война - это не просто нажать на кнопку и отправить ракету на очередной НПЗ. Война - это планирование, это расчет сил, средств, возможностей и целесообразности. Поэтому да, пока они наносят символические удары, Украина наносит стратегические удары. И это важно понимать", - подчеркнул пресс-секретарь.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Почему российские удары по киевским мостам могут стать вызовом для ВСУ

На фоне потенциальных ударов по Крымскому мосту Плетенчук отдельно оценил российские атаки на киевские мосты. По его мнению, если Москва действительно использует удары по мостовой инфраструктуре Киева как способ спровоцировать Украину на зеркальную реакцию, это выглядит скорее как вызов, чем как логичный военный шаг.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

"Это используется - это факт... Действительно, ожидать ударов по этому мостовому переходу и в какой-то мере, можно сказать, провоцировать ударами по мостам в Украине - это выглядит немного странно. На самом деле это выглядит как вызов. На самом деле логики в этом никакой нет", - заявил пресс-секретарь.

По его словам, подобные операции не могут быть подготовлены за несколько часов - для них требуется длительное планирование, координация и оценка ситуации.

"Конечно, подобные операции или действия планируются заранее, и планируются они довольно долго и довольно сложно. Опять же, символизм - это точно не то, к чему мы стремимся, потому что целесообразность применения сил и средств, конечно, стоит на первом месте", - подчеркнул военный.

Почему Крымский мост уже не работает на полную мощность

По словам Плетенчука, автомобильный транспорт по мосту продолжает двигаться, однако Россия не рискует перевозить по нему тяжелую технику и значительные объемы топлива. Из-за этого возможности моста как масштабного военного логистического маршрута остаются ограниченными.

"Технику по нему перевозить они не рискуют, топливо - то же самое. Да, автомобильный транспорт передвигается, но это не тот объем логистики, который может обеспечить все потребности оккупационных войск, как в Крыму, так и на южном направлении", - сказал представитель ВМС Украины.

В то же время он не преуменьшает значение сооружения. Мост продолжает выполнять транспортные и энергетические функции, а его вывод из строя мог бы повлиять на возможности России по обеспечению оккупированного полуострова.

Почему Россия так усиливает защиту Крымского моста

Капитан первого ранга запаса ВМС, бывший заместитель начальника штаба ВМС в 2004–2020 годах и директор по вопросам трансформации компании "Соната" Андрей Рыженко считает опасения России относительно новых атак на Крымский мост небезосновательными. Он связывает усиление боеготовности российских сил прежде всего с воспоминаниями о первой масштабной атаке на сооружение.

По словам Рыженко, после удара в 2022 году России потребовалось много времени для восстановления полноценного функционирования транспортного маршрута. Тогда были повреждены как автомобильная, так и железнодорожная части моста, что продемонстрировало уязвимость объекта, несмотря на его масштабную охрану.

"7–8 октября - это действительно очень знаменательная дата для Российской Федерации, потому что хочу напомнить, что впервые в 2022 году была совершена очень серьезная атака на Крымский мост, и Российская Федерация в течение года, фактически более года, восстанавливала путь через этот Крымский мост", - отметил Рыженко в эфире телемарафона.

Он обратил внимание на то, что Крымский мост относится к числу наиболее защищенных объектов России. Для его обороны используются системы противовоздушной обороны и другие средства, а ответственность за охрану сооружения возложена, в частности, на Росгвардию.

"Хочу напомнить, что этот Крымский мост - один из наиболее защищенных объектов Российской Федерации. Я думаю, что он занимает второе место после этого кольца вокруг Кремля. Этот мост очень хорошо защищен, там есть системы противовоздушной обороны, там есть и другие системы", - сказал военный эксперт.

Самые громкие атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Почему Крымский мост имеет особое значение для Путина

Риженко отдельно рассмотрел символический аспект Крымского моста. Он напомнил, что на этапе проектирования рассматривалась идея туннеля под Керченским проливом, однако в итоге было принято решение строить именно мост. По его мнению, визуальная привлекательность этого сооружения была одним из важных факторов такого решения.

После начала полномасштабной войны Россия дополнительно усилила защиту сооружения. По словам эксперта, речь шла о развертывании систем ПВО, в частности С-400 и "Панцирь", а также об установке различных препятствий и заграждений в районе Керченского пролива.

С-400 / Инфографика: Главред

Риженко считает Крымский мост особенно чувствительным объектом для российского руководства. Он связывает это не только с транспортной функцией сооружения, но и с личным значением моста для Владимира Путина.

"Но понимаете, это такое чувствительное сооружение. Она действительно находится под контролем президента Российской Федерации Путина, это его личная игрушка. Они понимают, что повреждение или вывод из строя этого сооружения очень серьезно испортит настроение президента Российской Федерации", - пояснил он.

По словам эксперта, именно поэтому любая потенциальная угроза для моста может заставить Россию дополнительно концентрировать силы и средства на его обороне.

"Посмотрим, как это будет в реальности", - отметил Рыженко, оценивая дальнейшее развитие ситуации.

Может ли Украина нанести удар по Крымскому мосту в ответ

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко оценивает возможность удара по Крымскому мосту более прямо. По его мнению, после атак на Южный мост такой вариант может рассматриваться как один из ответов России.

Романенко рассматривает Крымский мост как цель, имеющую для России большое значение, но сопряженную с меньшими рисками эскалации по сравнению с ударами по объектам в Москве или Петербурге. По его мнению, для существенного повреждения переправы потребовалась бы масштабная операция.

"Это может стать одним из ответов Путину. Конечно, можно было бы нанести удар по мосту в Москве или Петербурге, но это опасно из-за возможности применения диктатором в ответ тактического ядерного оружия. Поэтому Керченский мост - именно та цель, которая подходит: незаконное сооружение, военный объект", - сказал он в комментарии ТСН.ua.

Эксперт считает, что потенциальная операция должна быть комплексной, поскольку российская сторона за годы войны существенно усилила охрану сооружения.

"И чтобы нанести существенный ущерб Крымскому мосту, нужно провести масштабную операцию - наносить удары по нему с воздуха, суши и с воды. И это вполне возможно. Думаю, это станет достойным ответом и будет иметь значительные последствия в этой войне. Такой вариант рассматривался ранее и рассматривается сейчас", - подытоживает Игорь Романенко.

Почему операция против Крымского моста будет сложной

Военнослужащий ВСУ и общественный деятель Дмитрий Быков соглашается, что негласная договоренность о невзаимном поражении мостов могла существовать, однако после российских атак ситуация изменилась. В то же время он призывает не ожидать автоматического и быстрого ответа именно по Крымскому мосту.

Главная причина, по его словам, заключается в сложности самой операции. Крымский мост имеет многоуровневую оборону, а его расположение создает дополнительные трудности для применения имеющихся у Украины средств поражения.

"Действительно, такая негласная договоренность существовала. Но, с одной стороны, а с другой - вооруженным силам сейчас будет чрезвычайно сложно нанести удар по Крымскому мосту. Для этого требуется очень большое количество средств", - пояснил Быков в эфире "Киев24".

Он отметил, что для такой операции могут понадобиться надводные и подводные морские беспилотные системы. В то же время Быков утверждает, что возможности Украины по авиационному и ракетному поражению этого объекта ограничены, и даже применение упомянутых в разговоре ракет не гарантирует попадания в Крымский мост.

Эксперт подчеркивает, что предыдущие операции против этого объекта разрабатывались совместными усилиями различных украинских силовых структур. По его словам, к ним привлекались ГУР, СБУ, Вооруженные силы, Национальная гвардия и пограничная служба.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

"Но такая спецоперация возможна, её нужно хорошо спланировать, и, возможно, нам также удастся действительно нанести врагу ущерб, затрудняющий ремонт именно Крымского моста. Но я говорил о том, что не нужно сразу ждать ответа, потому что это достаточно сложная операция", - отметил Быков.

Может ли усиление обороны моста сыграть против России

Биков также объяснил, почему усиление защиты Крымского моста может иметь для Украины не только негативные, но и потенциально положительные последствия. Россия имеет возможность перебрасывать в район сооружения дополнительные силы противовоздушной обороны из других регионов, пытаясь закрыть потенциальные слабые места.

По его мнению, российская сторона может даже ослаблять защиту других территорий ради прикрытия Крымского моста. Причиной этого является ограниченное количество российских систем ПВО и огромная площадь, которую Москва пытается защитить.

"Усилить его, перебросить силы защиты, скажем, часть ПВО из-под Москвы или из других регионов, действительно оголить защиту, усилить защиту Крымского моста. У них сейчас нет достаточного количества ПВО, чтобы везде можно было закрыть все бреши в воздухе и так далее", - сказал Быков.

В то же время он считает, что такая переброска российских сил может создавать для Украины дополнительные возможности на других направлениях. Если Москва концентрирует ресурсы на одном стратегическом объекте, другие районы могут оставаться менее защищенными.

Быков сравнил это с ситуацией вокруг Беларуси, когда Россия своими действиями вынуждает Украину перебрасывать силы и средства, а украинская сторона, в свою очередь, может вынуждать противника реагировать аналогичным образом.

"Поэтому здесь есть и плюсы, и минусы. Это так же, как у нас была ситуация с Беларусью, когда они постоянно пугают вторжением и какими-то действиями там, скажем, и мы также вынуждены, например, перебрасывать силы и средства. Точно так же мы вынуждаем их", - отметил военнослужащий.

Отдельно Быков оценил значение Крымского моста для российского руководства. По его мнению, несмотря на предыдущие атаки и повреждения, сооружение до сих пор остается для Путина сакральным символом, поскольку связано с обеспечением связи Крыма с материковой частью России.

Военнослужащий обратил внимание на то, что для жителей оккупированного Крыма мост остается одним из ключевых путей выезда с полуострова. В то же время украинские военные уже продемонстрировали возможность влиять на российскую логистику, в частности на маршруты, проходящие через южное направление.

"Да, остается. Потому что это единственный безопасный выезд с полуострова Крым для всех его жителей, которые сейчас там находятся. Вооруженные силы уже показали, что коридор от Крыма до Мариуполя опасен для проезда", - сказал Быков.

По его словам, потенциальный вывод Крымского моста из строя имел бы не только военный, но и символический эффект. Это могло бы продемонстрировать, что масштабные инфраструктурные проекты, которые Россия использует как символ контроля над оккупированным Крымом, не гарантируют ей неприкосновенности.

Быков считает, что уничтожение или серьезное повреждение такого объекта могло бы поставить под сомнение образ российской силы и неуязвимости, который Москва пыталась создать после 2014 года.

"Мы можем легко накрывать всю логистику врага. И это также будет означать, что те усилия, которые предпринял Путин после начала российско-украинской войны 2014 года, просто пошли насмарку благодаря действиям Вооружённых сил, нашей оперативной работе. Действительно, это развеет ещё один такой сакральный миф о том, что империя не сломлена, и Путин её укреплял, а тут оказывается, что мы смогли этот символ разрушить", - подчеркнул он.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3-го ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Олексы Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно в тактической группе "Гром". В мае 2023 года стал пресс-секретарем командования ВМС ВС Украины.

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