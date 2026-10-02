Фронт резко меняется: РФ теряет позиции и отходит на нескольких направлениях

Силам обороны Украины удаются удачные контрнаступательные дейстия на нескольких направлениях фронта.

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Раскрыты детали боев на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Отступление РФ на Лиманском направлении

Угроза нового штурма врага: названо опасное направление

РФ теряет плацдарм у Оскола

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск сразу на нескольких направлениях фронта.

Вместе с тем Силам обороны Украины также удаются удачные контрнаступательные дейстия. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Отступление РФ на Лиманском направлении

Российские войска отходят на Лиманском направлении, не выполнив ключевые задачи - захват Лимана и продвижение к Славянску. Об этом в эфире "Единых новостей" сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Он отметил, что операция "Вивальди" начиналась, когда направление находилось в зоне ответственности УОС. Позже его передали вновь созданной Группировке войск "Центр".

По словам Трегубова, российское отступление уменьшает давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, поскольку именно Лиман рассматривался как важный элемент продвижения с севера.

"Очевидно, что действительно такой уход россиян значительно ослабит давление на Славянско-Краматорскую агломерацию, потому что мероприятие на Лиман имело целью давить на Славянск с севера. Ключевым было бы для россиян взятие самого Лимана", - сказал спикер.

Он добавил, что российским военным не удалось ни захватить Лиман, ни выйти к Славянску, ни обеспечить устойчивое удержание позиций на западном берегу реки Черный Жеребец.

"Россияне вынуждены отступать. И это, конечно, очень сильно ломает планы", - отметил Трегубов.

/ Инфографика: Главред

Отдельно спикер прокомментировал российские заявления о якобы захваченном Святогорске. По его словам, после таких заявлений ситуация для российских подразделений изменилась на противоположную.

"Особенно интересно, учитывая, что россияне опять-таки на Лиманском направлении только начали идти в эту картографическую шизофрению с заявлениями путина о взятии Святогорска. А теперь ровно наоборот, не то, что в Святогорск, теперь они бегут очень быстро в противоположном направлении", - сказал спикер.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Угроза нового штурма врага: названо опасное направление

На Северо-Слобожанском направлении российские военные действуют небольшими пехотными группами, пытаясь проникать через позиции Сил обороны. В 158-й бригаде заявляют, что ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщила пресс-секретарь бригады Алина Богачева в эфире "Единых новостей".

Вероятность масштабного российского наступления в ближайшее время, по ее словам, оценивается как небольшая. При этом украинские подразделения продолжают отслеживать действия противника и готовятся к возможным изменениям обстановки.

Российская тактика заключается в постепенном проникновении малых групп с последующим накоплением сил. Крупные механизированные подразделения сложнее скрыть, поэтому их перемещение может быть обнаружено еще до выхода на позиции.

"Но мы обнаруживаем инфильтрантов и уничтожаем их", - отметила спикер.

Украинские военные используют беспилотники, артиллерию и средства маскировки для противодействия противнику. При этом 158-я бригада не имеет собственных средств для борьбы с управляемыми авиабомбами - такие задачи выполняют подразделения, располагающие соответствующими возможностями.

Отдельную угрозу создает увеличение дальности применения дронов. Беспилотники обеих сторон работают на десятки километров в глубину, из-за чего под ударом оказываются логистика, позиции и операторы БПЛА.

По словам Богачевой, украинские военные недавно уничтожили склад с перехватчиками для FPV-дронов, что позволило увеличить глубину работы украинских операторов. Одновременно продолжается применение дронов и артиллерии для поражения личного состава и техники противника.

РФ теряет плацдарм у Оскола

Российские карты, по словам Виктора Трегубова, все чаще демонстрируют территории, которые фактически не контролируются российскими войсками. В районе Купянска тем временем сокращается российский плацдарм на западном берегу Оскола.

"Картографическая шизофрения у россиян - это прямо во весь рост. Там очень смешно смотреть, потому что даже карты, которые представляют сами россияне, они обгоняют друг друга", - отметил Виктор Трегубов.

/ Инфографика: Главред

Он рассказал, что разные российские карты показывают различную линию контроля, причем на некоторых в составе оккупированных территорий оказываются районы, где российских военных, по его словам, нет.

Спикер также упомянул заявления российского руководства о продвижении в районе Святогорска, Белого Колодца и Великобурлуцкого направления. По его словам, эти утверждения не соответствуют реальной обстановке.

Что на самом деле происходит возле Купянска

Российские военные по-прежнему находятся в северной части Купянска, где продолжаются боевые контакты. При этом их возможности по переброске подкреплений осложняются.

Украинские силы последовательно сужают российский плацдарм на западном берегу Оскола, в частности между Двухлетним и Купянском. Задача заключается в нарушении сообщения российской группировки с другими подразделениями.

Трегубов при этом призвал оценивать ситуацию без преждевременных выводов, поскольку процесс развивается постепенно.

Россияне уходят под прикрытием мирных жителей

По словам Трегубова, отдельные российские военные используют газовую трубу для выхода с украинской территории. Ранее этот маршрут применялся для скрытого перемещения в тыл Сил обороны.

Труба находится под наблюдением украинских операторов. При отходе российские военнослужащие, по словам спикера, переодевались в гражданскую одежду и двигались среди мирных жителей, что ограничивало возможность нанесения по ним ударов.

"Было просто снято то, как они тихонько себе ушиваются с украинской территории. Ну пусть ушиваются и дальше", - сказал спикер.

Ситуация возле Купянска развивается на фоне сокращения российского плацдарма, осложнения логистики и продолжающихся боевых контактов. Одновременно фиксируются попытки российских групп покинуть отдельные позиции скрытными маршрутами.

Что происходит на фронте: детали от DeepState

Аналитики DeepState сообщили об изменениях на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

/ Инфографика: Главред

По их данным, российские войска заняли село Святопетровка. Кроме того, зафиксировано продвижение российских подразделений возле Староукраинки.

Оба населенных пункта расположены на одном направлении, где продолжаются боевые действия.

Таким образом, на этом участке DeepState отмечает сразу два изменения: установление российского контроля над Святопетровкой и продвижение в районе Староукраинки. Эти данные отражают ситуацию на момент фиксации аналитиками и могут изменяться по мере развития боевых действий.

/ DeepState

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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