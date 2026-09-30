Удастся ли закончить войну до 2027 года: прогнозы экспертов, украинцев и ИИ

Украинцы надеются, что переломный момент в войне наступит уже скоро. Политологи, эксперты и искусственный интеллект оценили ситуацию.

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Неожиданные прогнозы относительно сроков окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 22-я отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Возможны ли результативные переговоры о мире в ближайшее время

Закончится ли война в Украине до конца следующего года

Как сроки окончания войны оценивают эксперты, украинцы и ИИ

Украина не прекращает мирные усилия, чтобы война, начатая страной-агрессором Россией, закончилась. Однако из-за сопротивления Кремля активные переговоры продолжаются уже несколько месяцев, и пока конкретных результатов нет.

Главред выяснил, есть ли в этом году шансы на окончание войны, когда в Украине может наступить мир и на каких условиях.

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Мировые лидеры готовятся к этапу окончания войны

Военный эксперт Олег Стариков на своем YouTube-канале отметил, что в ближайшее время возможен дипломатический поворот. Об этом свидетельствуют, в частности, итоги встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

По его мнению, после длительного периода эскалации лидеры двух государств нашли общую позицию по вопросам безопасности на континенте. Аналитик убежден, что свою линию уже корректируют и ключевые союзники Киева.

"Самая главная заслуга или вывод из саммита в Вашингтоне между председателем Си и президентом Трампом - это то, что две сверхдержавы приняли решение не допустить крупной войны на европейском театре военных действий. Если на европейском театре войны не будет, то не будет и со стороны Китая, и на Ближнем Востоке. Это самое главное. И второе – они договорились, что война им не нужна. То есть война им невыгодна. После таких заявлений сейчас решается вопрос, связанный с попыткой урегулировать российско-украинскую войну. По косвенным признакам разведки я вижу, к чему всё идёт. Даже наши стратегические партнёры – немцы, британцы, французы – начали действовать так, чтобы постепенно завершить войну", – подчеркнул он.

В качестве примера эксперт приводит сообщение Bloomberg о напряженной беседе Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях Генеральной Ассамблеи ООН, предположительно, по поводу финансовой помощи Украине.

Европейская комиссия / Инфографика: Главред

По его наблюдениям, партнеры стали выделять меньше средств. Также Стариков напоминает, что Трамп пригласил Путина на саммит G20 в Майами, а глава МИД Германии пообщался с Лавровым в Нью-Йорке, чего раньше не было.

"Итак, подводные течения идут, и идут очень серьёзно. Признаки разведки я привёл. Это серьёзно. Теперь вопрос в том, когда и как это выйдет в публичную плоскость", - добавил он.

В то же время эксперт не ожидает стабилизации в ближайшее время. По его мнению, эскалационная составляющая пока будет нарастать, а дальше ситуация пойдет либо резко вниз, либо еще выше, без выхода на плато.

Украина, США и РФ проведут новые переговоры

Британский историк и экономист Нил Фергюсон в интервью изданию NV заявил, что к концу 2026 года стороны конфликта окажутся в одном формате переговоров с американцами и ведущими государствами Европы. Именно такое развитие событий он называет оптимальным для Запада в долгосрочной перспективе.

"Думаю, на Россию и Украину оказывалось давление, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров. И я считаю, что в этом году состоятся трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией, которые будут выступать в качестве посредников. Я считаю, что это произойдет, и поэтому именно этот путь является самым разумным для нас с точки зрения будущего", - заявил Фергюсон.

Украина готова не на любые уступки ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью главному редактору The Wall Street Journal Эмми Такер после встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке рассказал, что американский лидер стремится собрать его и Владимира Путина за одним столом. Глава государства признал, что эта затея наталкивается на серьезные препятствия.

"И это непросто. Я говорю, что непросто, потому что один из нас не готов", - отметил Зеленский.

Следующим этапом, по словам президента, должен стать поиск решения, но и здесь Киев видит проблему со стороны Кремля.

"Второе - найти какое-то решение. Когда ты хочешь найти решение, ты хочешь найти какие-то компромиссы. И снова - это непросто, потому что один из нас не готов к компромиссам", - продолжил он.

Зеленский предположил, что в разговорах с Трампом Путин настаивал на выводе украинских войск с части территорий. Президент напомнил, что Киев отверг такие требования еще в начале полномасштабного вторжения и не собирается менять позицию.

"Для нас это проблема. Потому что как это возможно? Мы не сделали этого в первый день войны. И после всех этих дней выживания просто продать нашу независимость и продать нашу свободу - я думаю, это не про нас", - заявил он.

Президент убежден, что желание Белого дома остановить боевые действия само по себе результата не даст. Для этого, по его мнению, нужны конкретные шаги в отношении Кремля.

"У президента Трампа есть политическая воля завершить войну. Но в случае с Путиным одной воли недостаточно. На Путина нужно оказывать давление", - заявил он.

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Окончания войны в ближайшие месяцы ждать не стоит

Кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины Максим Яли в Facebook поставил под сомнение распространенное, в частности среди западных спецслужб, мнение о том, что благоприятный момент для урегулирования наступит весной 2027 года.

Эксперт убежден, что Кремль и дальше будет делать ставку на изменение политического ландшафта в Европе. По словам Яли, такие прогнозы основываются на нежелании Путина смягчать свои условия и на неготовности Зеленского принимать требования Кремля.

Сторонники "весеннего" сценария рассчитывают, что Москва в очередной раз убедится в стойкости украинцев перед ударами по энергетике, а экономические трудности в РФ усугубятся.

"Не считаю, что эти предположения верны и обоснованы. То есть они не станут причиной прекращения войны. Цена на российскую нефть достигла 120 долларов за баррель. Это в 3,5 раза выше, чем в конце прошлого года после введения Трампом санкций против российской нефтяной отрасли. То есть деньги "рекой" текут в бюджет, покрывая дефицит первой половины этого года. И пока Иран блокирует поставки нефти в Персидском заливе, а хуситы наносят удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, цены будут продолжать расти", - пишет Яли.

Аргумент о возможном прорыве фронта и захвате всего Донбасса аналитик также считает слабым. По его данным, Силы обороны не дают оккупантам взять Краматорск и Славянск, темпы российского наступления минимальны, а с наступлением сезона дождей замедлятся еще больше. К тому же ВСУ регулярно и довольно успешно контратакуют.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Главным недооцененным фактором Яли называет политический календарь Европы. Во Франции весной фаворитом президентской гонки является Марин Ле Пен, в Германии на региональном уровне стремительно растет поддержка "Альтернативы для Германии", что может привести к досрочным выборам в Бундестаг.

Парламентские кампании пройдут также в Польше, Испании и Италии, а продление антироссийских санкций требует единства всех государств ЕС.

Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

"Выборы в указанных странах будут проходить в течение года. Поэтому, на мой взгляд, "окно возможностей" для переговоров может даже не открыться не только следующей весной, но и осенью. Ведь Путин будет придерживаться старой и проверенной стратегии - переждать. Он уже переждал Байдена, Трамп фактически приостановил прямую экономическую и военную поддержку Украины и уже полтора года давит на Зеленского, а не на Путина, чтобы именно Украина согласилась на условия Кремля, при этом не предоставляя Украине никаких гарантий безопасности", - подчеркивает политолог.

Без решения вопроса о гарантиях безопасности любые договоренности, по оценке Яли, станут "Минском-3", на который Зеленский не согласится. Эксперт также считает, что Трампа интересует прежде всего Нобелевская премия мира, а в Москве это хорошо понимают и угрожают, что условия для Киева со временем будут только ухудшаться.

"Соответственно, я бы не надеялся на компромиссы со стороны Путина. Реальных предпосылок для того, чтобы ситуация на поле боя существенно изменилась в пользу Украины, я пока тоже не вижу. Ресурсов - как человеческих, так и материальных - у РФ больше. Украина уже постоянно находится на грани, и ее зависимость от финансовой помощи со стороны Запада постоянно растет", - добавляет аналитик.

Учёная прогнозирует окончание войны в 2027 году

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Телеграфу" выразила осторожный оптимизм относительно сроков окончания войны. В то же время она признала, что не имеет конкретных аргументов для своего прогноза и опирается скорее на интуицию.

"Я почему-то так чувствую. Думаю, что в следующем году все закончится. Не знаю, почему я так считаю. Просто чувствую. Думаю, что в 2027 году все закончится", - сказала исследовательница.

Демографическую "цену" войны для Украины Либанова оценила примерно в 10 млн человек. В эту цифру она включает не только погибших, но и тех, кто уехал за границу, нерожденных из-за войны детей и другие последствия вторжения. По ее словам, снижение рождаемости и изменения смертности происходили бы и без войны, но боевые действия усилили эти процессы, так же как миграция и оккупация.

Учёная предупредила, что демографические проблемы не исчезнут с наступлением мира, однако часть нынешних потерь, по её убеждению, удастся компенсировать.

Украинцы ищут ответы на вопрос, когда закончится война

Затянувшаяся война измотала многих украинцев, поэтому они ищут признаки мирного урегулирования не только в словах чиновников и экспертов, но и в народных поверьях. В частности, в Threads недавно появился интересный прогноз.

Согласно древнему поверью, необычайно обильный урожай грибов предвещает большие общественные потрясения, в частности войну или голод, хотя научных доказательств такой связи нет. Новую волну обсуждений вызвал пост Андрея Ватаманюка, который сравнил "грибные" сезоны последних лет с событиями в Украине.

Прогноз хода войны в Украине в Threads / фото: скриншот

Автор публикации отметил, что в 2026 году количество грибов вернулось к уровню, характерному для периода до 2020 года. Опираясь на собственные наблюдения с 2021 года, он допустил завершение войны в первой половине 2027-го, но подчеркнул, что не считает это реальным прогнозом, а скорее экспериментальным наблюдением.

Что касается второй половины следующего года, пользователь предложил сделать выводы после завершения осеннего сезона.

Одни читатели восприняли теорию с юмором, другие вспомнили похожие рассказы старших родственников о "пророческих" находках в лесу перед важными историческими событиями:

"Я уже даже в грибы готова поверить, лишь бы поскорее закончилась эта проклятая война", - написала одна из пользовательниц.

"Речь о белых (грибах - Главред)? Потому что в 13-м и 21-м годах, подтверждаю, белые ведрами носили из леса", - поделилась воспоминаниями ещё одна украинка.

Комментарии украинцев под постом в Threads / фото: скриншот

ИИ обновил прогноз относительно сроков окончания войны

От народных примет часть украинцев переходит к запросам искусственному интеллекту, который также не называет конкретной даты. Согласно анализу ChatGPT, опубликованному изданием УНИАН, наиболее вероятным периодом для прекращения масштабных боевых действий является промежуток с декабря 2026 года до лета 2027-го.

В то же время искусственный интеллект не утверждает, что именно тогда будет подписан окончательный мирный договор.

В прогнозе проводится разграничение между прекращением интенсивных боевых действий и юридическим завершением войны. Первое может наступить раньше, тогда как переговоры о гарантиях безопасности, территориальных вопросах и долгосрочном урегулировании могут длиться значительно дольше.

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О персоне: Максим Яли Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. Обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт по международным отношениям. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполе. Окончил факультет иностранных языков МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником Института всемирной истории при Академии наук Украины.

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