Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Российские дроны стали опаснее: Игнат объяснил, что изменилось

Анна Ярославская
30 сентября 2026, 07:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Спикер Воздушных сил объяснил, как рост качества оптики влияет на точность ударов врага.
Юрий Игнат, Шахед
Юрий Игнат рассказал, что РФ меняет в своих дронах и зачем это нужно / Коллаж: Главред, фото: Укринформ, ua.depositphotos.com

О чём сказал Игнат:

  • Россия улучшает камеры на дронах
  • Один БПЛА выполняет несколько функций
  • Более качественные камеры повышают точность ударов

Российские войска повышают разрешение камер на своих беспилотниках и применяют для их изготовления более дорогие и качественные материалы. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат, передаёт Укринформ.

По словам спикера, качество оптики напрямую влияет на способность врага детально анализировать обстановку на земле.

видео дня

"Противник использует высококачественные материалы в своих БПЛА, увеличивает разрешение камер. То есть камеры становятся всё более дорогими, более качественными, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять этот БПЛА для той или иной цели", - объяснил Игнат.

Один дрон - разведчик, ударное звено и ретранслятор

Спикер отметил, что современный беспилотник всё чаще совмещает сразу несколько ролей - разведывательную, ударную и ретрансляционную. Именно поэтому аппараты нередко движутся группами, последовательно один за другим.

"Поэтому они и летят один за одним… (они - ред.) могут быть связаны mesh-сетью, и таким образом она может доходить до оператора", - объяснил спикер.

Затрагивая тему работы ретрансляторов на территории Беларуси и наведения реактивных "Шахедов", Игнат напомнил, что враг уже заявлял о готовности собственной спутниковой сети.

"И использование mesh-сетей действительно присутствует. Конечно, это довольно опасно", - сказал Игнат.

Относительно возможного применения специальных вышек для усиления сигнала, спикер воздержался от однозначных утверждений, обратив внимание на характерную картину вдоль северной границы.

"Но мы часто видим вдоль украинско-белорусской границы, когда цепочкой, один за другим, дроны преодолевают большие расстояния, и поэтому исключать ничего нельзя. Здесь уже нужно спрашивать у нашей разведки, есть такие факты или нет", - отметил он.

Готовность к новому баллистическому удару

Игнат также затронул тему возможной подготовки России к очередному ракетному удару. По его словам, в случае обнаружения таких приготовлений разведка своевременно проинформирует о ситуации и предупредит о необходимости повышенной бдительности.

Дроновый террор Киева продолжится - мониторы

Как писал Главред, дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.

"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.

Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.

"Судя по всему, террор столицы будет продолжаться", - отметили на канале.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Флеш" предупредил об опасном замысле врага

Российские удары по автозаправочным станциям в Киеве вряд ли смогут вызвать масштабный дефицит топлива. В то же время такие атаки могут быть направлены на то, чтобы спровоцировать панику среди населения и искусственно создать очереди на АЗС. Об этом в эфире телемарафона заявил советник президента, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, поврежденные АЗС можно достаточно быстро восстанавливать.

"Флеш" добавил, что после атак в других регионах вместо полноценных заправок через несколько дней могли начинать работать упрощенные пункты с небольшим помещением и одной топливной колонкой.

РФ копит ракеты для нового удара - Bloomberg

В последние недели Россия изменила характер воздушных атак по Украине: количество применяемых баллистических ракет заметно снизилось, тогда как использование реактивных беспилотников, напротив, увеличилось.

Как сообщает Bloomberg, такая динамика может свидетельствовать о стремлении Москвы сохранить часть наиболее мощных ракет для возможных масштабных атак в зимний период.

Баллистические ракеты представляют серьезную угрозу для украинской инфраструктуры благодаря высокой скорости и значительной разрушительной силе.

Другие новости:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины война России и Украины Юрий Игнат атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атаки

Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атаки

09:12Война
РФ начала новую кампанию против энергосистемы Украины: названы цели атак

РФ начала новую кампанию против энергосистемы Украины: названы цели атак

08:33Война
"Россияне пропустили удар": Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом

"Россияне пропустили удар": Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом

08:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осенью

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осенью

Последние новости

09:12

Армия РФ убила ребенка под Киевом, есть раненые: свежие данные о последствиях атаки

08:56

Китай не заинтересован в завершении войны: Портников назвал причинумнение

08:33

РФ начала новую кампанию против энергосистемы Украины: названы цели атак

08:23

"Россияне пропустили удар": Politico рассказало о разгроме российских сил под Лиманом

07:56

Российские дроны стали опаснее: Игнат объяснил, что изменилось

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
06:47

РФ ударила по Киеву и области баллистикой и дронами: есть жертвы и пострадавшиеФото

05:41

Мясорубка не режет, а разминает мясо: в чем причина и как легко решить проблему

05:00

Черная полоса вот-вот закончится: каким знакам зодиака наконец станет легче

04:32

Советский след в команде Трампа: кто стоял за кадровой политикой Белого домаВидео

Реклама
04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке туриста у ручья за 36 с

02:43

Газон не зарастет мхом и сорняками: что нужно сделать перед наступлением холодов

02:15

Климатический "монстр" набирает обороты: почему Эль-Ниньо внезапно разбушеваля

01:04

Переговоры об окончании войны в Украине: в Берлине сделали важное заявление

00:02

Угроза раскола Европы: эксперт предупредил, в чем опасность для Украины

29 сентября, вторник
23:56

Грецкий орех отблагодарит урожаем: что обязательно нужно сделать с деревом осенью

23:10

РФ хочет парализовать Киев еще до начала зимы: The Economist раскрыл новые цели Кремля

22:58

Киевлян предупредили о перебоях с оплатой проезда в транспорте: названы даты

22:41

Федишин рассекретила пол ребенка и показала яркое гендер патиВидео

22:14

Решил покончить: путинист Лепс сделал признание о своей жизни

22:12

О керамической плитке можно забыть: чем оформляют кухонный фартук в 2026 году

Реклама
22:10

Как сохранить многолетники до весны: правила ухода после осенней посадкиВидео

22:05

Провокации России против НАТО могут повлиять на помощь Украине: чего ждать

21:35

Старая кухонная губка получит вторую жизнь: трюк из прошлого снова популяренВидео

21:25

Октябрь будет жарким: Зеленский раскрыл планы насчет дальнобойных ударов по РФВидео

20:15

Опытные хозяйки никогда не выливают воду после варки картофеля: где ее применяют

20:10

В Украине разрабатывают новую тактику работы ПВО — что изменится

19:47

Осенний компост созреет в разы быстрее: что нужно добавить в кучу

19:43

Как платить меньше за отопление в 2026 году: уловка, которая работаетВидео

19:28

ФРГ и Франция резко меняют курс: раскрыт худший сценарий для Украины

19:14

В Кремле передали Украине секретный сигнал о перемирии — СМИ раскрыли подробности

19:12

Глава ЦРУ привез в Москву секретное послание: о чем Ретклифф предупредил Путина

19:10

Путин резко увеличивает численность армии: Маляр о том, что на самом деле задумали в Кремлемнение

18:38

Джонни Депп удивил странной выходкой: актер пожевал траву и запил ромомВидео

18:35

Осенняя уборка сада: почему идеальный порядок может навредитьВидео

18:14

Лунный посевной календарь на октябрь 2026: благоприятные дни для большого урожая.Видео

17:45

Новые украинские перехватчики уже работают против дронов РФ: Клименко раскрыл детали

17:35

Бульон получится насыщенным и ароматным: что добавить в кастрюлю во время варки

17:28

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:10

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

16:52

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Реклама
16:51

Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

16:44

Киев все больше напоминает прифронтовой город - The Guardian

16:13

В России стратегический бомбардировщик Ту-95МС разбился после взлета: что с экипажем

16:13

Доллар полетел вверх, а евро резко обвалился: новый курс валют на 30 сентября

16:00

Наступают с нового направления: смогут ли войска РФ прорваться в Запорожье зимой

16:00

Почему 30 сентября нельзя бездельничать: какой церковный праздник

15:59

"Болезнь отнимает все силы": Харчишин сделал признание и отменил концерты

15:54

Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицыВидео

15:44

Гороскоп Таро на завтра 30 сентября: Близнецам - говорить, Тельцам - прямолинейность

15:40

Как пересадить лилии осенью, чтобы они пережили зиму и зацвелиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять