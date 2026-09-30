Российские дроны стали опаснее: Игнат объяснил, что изменилось

Спикер Воздушных сил объяснил, как рост качества оптики влияет на точность ударов врага.

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Юрий Игнат рассказал, что РФ меняет в своих дронах и зачем это нужно / Коллаж: Главред, фото: Укринформ, ua.depositphotos.com

О чём сказал Игнат:

Россия улучшает камеры на дронах

Один БПЛА выполняет несколько функций

Более качественные камеры повышают точность ударов

Российские войска повышают разрешение камер на своих беспилотниках и применяют для их изготовления более дорогие и качественные материалы. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат, передаёт Укринформ.

По словам спикера, качество оптики напрямую влияет на способность врага детально анализировать обстановку на земле.

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"Противник использует высококачественные материалы в своих БПЛА, увеличивает разрешение камер. То есть камеры становятся всё более дорогими, более качественными, что позволяет противнику детально просматривать ситуацию на земле и применять этот БПЛА для той или иной цели", - объяснил Игнат.

Один дрон - разведчик, ударное звено и ретранслятор

Спикер отметил, что современный беспилотник всё чаще совмещает сразу несколько ролей - разведывательную, ударную и ретрансляционную. Именно поэтому аппараты нередко движутся группами, последовательно один за другим.

"Поэтому они и летят один за одним… (они - ред.) могут быть связаны mesh-сетью, и таким образом она может доходить до оператора", - объяснил спикер.

Затрагивая тему работы ретрансляторов на территории Беларуси и наведения реактивных "Шахедов", Игнат напомнил, что враг уже заявлял о готовности собственной спутниковой сети.

"И использование mesh-сетей действительно присутствует. Конечно, это довольно опасно", - сказал Игнат.

Относительно возможного применения специальных вышек для усиления сигнала, спикер воздержался от однозначных утверждений, обратив внимание на характерную картину вдоль северной границы.

"Но мы часто видим вдоль украинско-белорусской границы, когда цепочкой, один за другим, дроны преодолевают большие расстояния, и поэтому исключать ничего нельзя. Здесь уже нужно спрашивать у нашей разведки, есть такие факты или нет", - отметил он.

Готовность к новому баллистическому удару

Игнат также затронул тему возможной подготовки России к очередному ракетному удару. По его словам, в случае обнаружения таких приготовлений разведка своевременно проинформирует о ситуации и предупредит о необходимости повышенной бдительности.

Дроновый террор Киева продолжится - мониторы

Как писал Главред, дроновые атаки Украины российской армией будут продолжаться. По данным мониторов, оккупанты перебросили десятки дронов в село Цимбулово в Орловской области, которое расположено за 160–180 километров по прямой от Украины.

"Ночью враг осуществил доставку 90 реактивных БПЛА на пусковую локацию "Цимбулово" в Орловской области", - пишет мониторинговый канал єРадар.

Аналитики предполагают, что целью ударов станет Киев.

"Судя по всему, террор столицы будет продолжаться", - отметили на канале.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Флеш" предупредил об опасном замысле врага

Российские удары по автозаправочным станциям в Киеве вряд ли смогут вызвать масштабный дефицит топлива. В то же время такие атаки могут быть направлены на то, чтобы спровоцировать панику среди населения и искусственно создать очереди на АЗС. Об этом в эфире телемарафона заявил советник президента, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, поврежденные АЗС можно достаточно быстро восстанавливать.

"Флеш" добавил, что после атак в других регионах вместо полноценных заправок через несколько дней могли начинать работать упрощенные пункты с небольшим помещением и одной топливной колонкой.

РФ копит ракеты для нового удара - Bloomberg

В последние недели Россия изменила характер воздушных атак по Украине: количество применяемых баллистических ракет заметно снизилось, тогда как использование реактивных беспилотников, напротив, увеличилось.

Как сообщает Bloomberg, такая динамика может свидетельствовать о стремлении Москвы сохранить часть наиболее мощных ракет для возможных масштабных атак в зимний период.

Баллистические ракеты представляют серьезную угрозу для украинской инфраструктуры благодаря высокой скорости и значительной разрушительной силе.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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