Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Киев все больше напоминает прифронтовой город - The Guardian

Виталий Кирсанов
29 сентября 2026, 16:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российские удары по Киеву происходят практически ежедневно и приводят к гибели и ранениям мирных жителей.
Киев все больше напоминает прифронтовой город
Киев все больше напоминает прифронтовой город / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Россия меняет тактику атак
  • Удары приближаются к границам

Киев все чаще сталкивается с масштабными российскими атаками, из-за чего украинская столица постепенно приобретает черты прифронтового города. Только за последнюю неделю российские ракеты и реактивные беспилотники поражали жилые дома, офисные здания, склады и центры обработки данных в разных районах столицы. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, российские удары по Киеву происходят практически ежедневно и приводят к гибели и ранениям мирных жителей. На этом фоне в городе усиливается ощущение, что он столкнулся с наиболее интенсивной воздушной кампанией России с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

видео дня

"Кампания с использованием дронов и ракет направлена на то, чтобы подорвать устойчивость населения и нанести ущерб экономике. Двойной удар в понедельник, вероятно, вызовет новые опасения относительно способности Украины защитить даже самые охраняемые районы столицы", - отмечает The Guardian.

Россия меняет тактику атак

Журналисты обращают внимание на появление у России новых реактивных вариантов "Шахедов". По данным издания, они способны двигаться быстрее предыдущих моделей, что усложняет их перехват украинской противовоздушной обороной.

Украина пока продолжает разработку собственных средств-перехватчиков, которые должны помочь противостоять новой угрозе.

Одновременно российские войска изменили тактику применения беспилотников. В частности, "Шахеды" стали чаще запускать в дневное время. В результате жители крупных городов могут оставаться под угрозой воздушных атак на протяжении значительной части суток.

The Guardian отмечает, что среди объектов, поврежденных в результате российских ударов, немало зданий, где в момент атак находятся люди. Многие украинцы продолжают работать во время воздушных тревог, а не проводят все это время в укрытиях.

Удары приближаются к границам

Издание также пишет, что Россия продолжает наносить удары по украинским пунктам пропуска. Последствия таких атак уже ощущаются за пределами Украины.

Недавно в Польше объявляли предупреждение о возможной воздушной угрозе и призывали жителей восточной части Люблинского региона пройти в укрытия.

По оценке The Guardian, подобные действия демонстрируют, что Россия сохраняет возможность расширять масштаб воздушной кампании. При этом дипломатические усилия США, направленные на прекращение войны, пока не показывают заметного прогресса.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Инфографика: Главред

Зимой РФ может усилить удары по энергетике

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что жители Украины потенциально в любой момент могут оказаться в условиях отключения света и воды.

По его словам, причиной этого станут удары России. Он добавил, что в течение последних месяцев враг сосредотачивает внимание на обстрелах столицы, но неизвестно, сохранится ли эта тенденция в зимний период.

"Мы не знаем точно, какой будет интенсивность ракетно-дроновых ударов со стороны Российской Федерации, какие будут ключевые точки", - подчеркнул нардеп.

Атаки РФ по Украине - главное

Как писал Главред, Россия в последние недели скорректировала тактику воздушных атак по Украине, заметно сократив применение баллистических ракет и увеличив количество реактивных беспилотников. По данным Bloomberg, это может указывать на то, что Москва пытается сохранить наиболее мощные ракеты для масштабных ударов в зимний период.

Россия способна существенно усилить ракетные удары по Киеву, однако ее производственные возможности в сфере баллистических ракет остаются ограниченными. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия атаковали Киев. Один человек пострадал, в Соломенском районе обломки упали на 25-этажное здание.

23 сентября страна-агрессор Россия начала наносить интенсивные удары по дата-центрам в Киеве. Это часть новой тактики врага в рамках кампании ударов большой дальности, направленной на подрыв украинской экономики.

Другие новости:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:28Война
РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

17:10Аналитика
Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

16:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Мыши больше не полезут в дом: какое средство заставит их держаться подальше

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Почва станет рыхлой и плодородной: что посеять на пустых грядках осенью

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Конец тяжелого периода: четырех знаков зодиака ждет приятный поворот

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке девочки с котом за 45 с

Последние новости

17:45

Новые украинские перехватчики уже работают против дронов РФ: Клименко раскрыл детали

17:35

Бульон получится насыщенным и ароматным: что добавить в кастрюлю во время варки

17:28

РФ ударила КАБами по школе в Сумах, есть погибшие и раненые: Зеленский отреагировал

17:10

РФ сделала ставку на реактивные дроны, но накапливает баллистику: что готовит враг

16:52

Зачем насыпать соль в раковину на ночь: трюк решает назойливую проблему

Подорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октябряПодорожание продуктов, субсидии, пенсии и изменения для ВПЛ - что изменится для украинцев с 1 октября
16:51

Бельгия до конца года передаст Украине партию истребителей F-16 — что известно

16:44

Киев все больше напоминает прифронтовой город - The Guardian

16:13

В России стратегический бомбардировщик Ту-95МС разбился после взлета: что с экипажем

16:13

Доллар полетел вверх, а евро резко обвалился: новый курс валют на 30 сентября

Реклама
16:00

Наступают с нового направления: смогут ли войска РФ прорваться в Запорожье зимой

16:00

Почему 30 сентября нельзя бездельничать: какой церковный праздник

15:59

"Болезнь отнимает все силы": Харчишин сделал признание и отменил концерты

15:54

Коварная головоломка со спичками: правильный ответ видят лишь единицыВидео

15:44

Гороскоп Таро на завтра 30 сентября: Близнецам - говорить, Тельцам - прямолинейность

15:40

Как пересадить лилии осенью, чтобы они пережили зиму и зацвелиВидео

15:31

"Молитесь": пропагандистка Симоньян из больницы умоляет дать ей шанс на жизнь

15:20

Зачем водители ставят миску с водой в авто: необычный трюк для экономии топливаВидео

15:17

Хит 1994 года, созданный за 6 часов: как продавец видеомагазина стал мировой звездойВидео

15:14

Гетманцев: медленная детенизация после реформы БЭБ обошлась бюджету в 1 млрд долларов

15:11

Швырнул микрофон: Меладзе психанул на зрителей во время концерта

Реклама
15:05

Без штрафов и разрешений: какие дрова можно собирать в лесу осеньюВидео

14:26

Еще одна дочь Джоли и Питта приняла неприятное решение в отношении отца

14:24

Три знака зодиака смогут осуществить заветные мечты до конца сентября

14:16

Зачем на самом деле нужно отверстие в ложке для спагетти: ответ удивит

14:07

Дело не только в отоплении: как финнам удается сохранять тепло в доме в сильные морозы

13:40

Лишат ли Потапа звания "Заслуженный артист": Зеленский дал ответ на петицию

13:35

Георгины не перестанут цвести до заморозков: что нужно сделать уже сейчасВидео

13:31

Фонд предпринимателя Владимира Литвина дарит AI-рюкзаки подросткам-выпускникам бизнес-школы MindCraft

13:21

Система призыва нуждается в изменениях - Терехов призвал ускорить реформирование ТЦК с целью искоренения коррупции и нарушений

12:45

Грязь и налет исчезнут на глазах: одно домашнее средство заменит дорогую химиюВидео

12:38

На Трампа усиливается давление: в Конгрессе США призывают ужесточить санкции против РФ

12:24

Гороскоп на завтра, 30 сентября: Девам — сюрприз, Скорпионам — рост

12:06

"Днем и ночью бьют по жизни": Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ по Украине

11:42

О русизме "приложение" стоит забыть: как называть программы на смартфоне на украинском

11:35

"Дальше будет": Силы обороны поразили важные объекты оккупантов на ВОТ

11:08

Роскошь у них в крови: когда рождаются люди с особым вкусом

11:00

Дроновый террор продолжится: какой город станет целью новых атак

10:55

Главком Драпатый начал ревизию офицеров Генштаба: кого могут отправить в войска

10:26

Кличко решился на срочный финансовый шаг в отношении наследства Панеттьери

10:25

Проще, чем кажется: как избавиться от мелких мушек в ванной и на кухнеВидео

Реклама
10:21

Пострадали дома, лицей и приют: РФ атаковала Одесскую область, есть раненыеФото

09:45

СМИ выяснили, кто из российских военных может быть причастен к блокаде Олешек

09:36

Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине: к чему призвал понтифик

09:32

Людей призвали не лить холодную воду на горячие кастрюли - в чем причинаВидео

09:09

Ошибки губят цветы: как поливать комнатные растения осенью

08:47

Запутанный тест по ПДД: кто проедет перекресток первым, а кто последнимВидео

08:12

Южная Корея вызвала украинского дипломата в связи со скандалом вокруг пленных из КНДР

08:02

РФ заблокировала "зерновое перемирие", ситуация критическая: детали

06:46

РФ ударила по Киеву баллистикой: что известно о последствиях атакиФото

05:11

Как в СССР отбеливали зубы без паст: популярные методы имели опасные последствия

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять