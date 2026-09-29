Киев все больше напоминает прифронтовой город - The Guardian

Российские удары по Киеву происходят практически ежедневно и приводят к гибели и ранениям мирных жителей.

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Киев все больше напоминает прифронтовой город / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Россия меняет тактику атак

Удары приближаются к границам

Киев все чаще сталкивается с масштабными российскими атаками, из-за чего украинская столица постепенно приобретает черты прифронтового города. Только за последнюю неделю российские ракеты и реактивные беспилотники поражали жилые дома, офисные здания, склады и центры обработки данных в разных районах столицы. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, российские удары по Киеву происходят практически ежедневно и приводят к гибели и ранениям мирных жителей. На этом фоне в городе усиливается ощущение, что он столкнулся с наиболее интенсивной воздушной кампанией России с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

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"Кампания с использованием дронов и ракет направлена на то, чтобы подорвать устойчивость населения и нанести ущерб экономике. Двойной удар в понедельник, вероятно, вызовет новые опасения относительно способности Украины защитить даже самые охраняемые районы столицы", - отмечает The Guardian.

Россия меняет тактику атак

Журналисты обращают внимание на появление у России новых реактивных вариантов "Шахедов". По данным издания, они способны двигаться быстрее предыдущих моделей, что усложняет их перехват украинской противовоздушной обороной.

Украина пока продолжает разработку собственных средств-перехватчиков, которые должны помочь противостоять новой угрозе.

Одновременно российские войска изменили тактику применения беспилотников. В частности, "Шахеды" стали чаще запускать в дневное время. В результате жители крупных городов могут оставаться под угрозой воздушных атак на протяжении значительной части суток.

The Guardian отмечает, что среди объектов, поврежденных в результате российских ударов, немало зданий, где в момент атак находятся люди. Многие украинцы продолжают работать во время воздушных тревог, а не проводят все это время в укрытиях.

Удары приближаются к границам

Издание также пишет, что Россия продолжает наносить удары по украинским пунктам пропуска. Последствия таких атак уже ощущаются за пределами Украины.

Недавно в Польше объявляли предупреждение о возможной воздушной угрозе и призывали жителей восточной части Люблинского региона пройти в укрытия.

По оценке The Guardian, подобные действия демонстрируют, что Россия сохраняет возможность расширять масштаб воздушной кампании. При этом дипломатические усилия США, направленные на прекращение войны, пока не показывают заметного прогресса.

Инфографика: Главред

Зимой РФ может усилить удары по энергетике

Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что жители Украины потенциально в любой момент могут оказаться в условиях отключения света и воды.

По его словам, причиной этого станут удары России. Он добавил, что в течение последних месяцев враг сосредотачивает внимание на обстрелах столицы, но неизвестно, сохранится ли эта тенденция в зимний период.

"Мы не знаем точно, какой будет интенсивность ракетно-дроновых ударов со стороны Российской Федерации, какие будут ключевые точки", - подчеркнул нардеп.

Атаки РФ по Украине - главное

Как писал Главред, Россия в последние недели скорректировала тактику воздушных атак по Украине, заметно сократив применение баллистических ракет и увеличив количество реактивных беспилотников. По данным Bloomberg, это может указывать на то, что Москва пытается сохранить наиболее мощные ракеты для масштабных ударов в зимний период.

Россия способна существенно усилить ракетные удары по Киеву, однако ее производственные возможности в сфере баллистических ракет остаются ограниченными. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия атаковали Киев. Один человек пострадал, в Соломенском районе обломки упали на 25-этажное здание.

23 сентября страна-агрессор Россия начала наносить интенсивные удары по дата-центрам в Киеве. Это часть новой тактики врага в рамках кампании ударов большой дальности, направленной на подрыв украинской экономики.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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