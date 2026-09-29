Киев все больше напоминает прифронтовой город - The Guardian

Кратко:
- Россия меняет тактику атак
- Удары приближаются к границам
Киев все чаще сталкивается с масштабными российскими атаками, из-за чего украинская столица постепенно приобретает черты прифронтового города. Только за последнюю неделю российские ракеты и реактивные беспилотники поражали жилые дома, офисные здания, склады и центры обработки данных в разных районах столицы. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, российские удары по Киеву происходят практически ежедневно и приводят к гибели и ранениям мирных жителей. На этом фоне в городе усиливается ощущение, что он столкнулся с наиболее интенсивной воздушной кампанией России с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
"Кампания с использованием дронов и ракет направлена на то, чтобы подорвать устойчивость населения и нанести ущерб экономике. Двойной удар в понедельник, вероятно, вызовет новые опасения относительно способности Украины защитить даже самые охраняемые районы столицы", - отмечает The Guardian.
Россия меняет тактику атак
Журналисты обращают внимание на появление у России новых реактивных вариантов "Шахедов". По данным издания, они способны двигаться быстрее предыдущих моделей, что усложняет их перехват украинской противовоздушной обороной.
Украина пока продолжает разработку собственных средств-перехватчиков, которые должны помочь противостоять новой угрозе.
Одновременно российские войска изменили тактику применения беспилотников. В частности, "Шахеды" стали чаще запускать в дневное время. В результате жители крупных городов могут оставаться под угрозой воздушных атак на протяжении значительной части суток.
The Guardian отмечает, что среди объектов, поврежденных в результате российских ударов, немало зданий, где в момент атак находятся люди. Многие украинцы продолжают работать во время воздушных тревог, а не проводят все это время в укрытиях.
Удары приближаются к границам
Издание также пишет, что Россия продолжает наносить удары по украинским пунктам пропуска. Последствия таких атак уже ощущаются за пределами Украины.
Недавно в Польше объявляли предупреждение о возможной воздушной угрозе и призывали жителей восточной части Люблинского региона пройти в укрытия.
По оценке The Guardian, подобные действия демонстрируют, что Россия сохраняет возможность расширять масштаб воздушной кампании. При этом дипломатические усилия США, направленные на прекращение войны, пока не показывают заметного прогресса.
Зимой РФ может усилить удары по энергетике
Народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что жители Украины потенциально в любой момент могут оказаться в условиях отключения света и воды.
По его словам, причиной этого станут удары России. Он добавил, что в течение последних месяцев враг сосредотачивает внимание на обстрелах столицы, но неизвестно, сохранится ли эта тенденция в зимний период.
"Мы не знаем точно, какой будет интенсивность ракетно-дроновых ударов со стороны Российской Федерации, какие будут ключевые точки", - подчеркнул нардеп.
Атаки РФ по Украине - главное
Как писал Главред, Россия в последние недели скорректировала тактику воздушных атак по Украине, заметно сократив применение баллистических ракет и увеличив количество реактивных беспилотников. По данным Bloomberg, это может указывать на то, что Москва пытается сохранить наиболее мощные ракеты для масштабных ударов в зимний период.
Россия способна существенно усилить ракетные удары по Киеву, однако ее производственные возможности в сфере баллистических ракет остаются ограниченными. Об этом заявил народный депутат Украины от партии "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
В ночь на 25 сентября российская оккупационная армия атаковали Киев. Один человек пострадал, в Соломенском районе обломки упали на 25-этажное здание.
23 сентября страна-агрессор Россия начала наносить интенсивные удары по дата-центрам в Киеве. Это часть новой тактики врага в рамках кампании ударов большой дальности, направленной на подрыв украинской экономики.
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Об источнике: The Guardian
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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