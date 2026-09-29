За блокаду города могут отвечать военнослужащие из 126-й отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

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СМИ выяснили, кто из российских военных может быть причастен к блокаде Олешек / коллаж: Главред, фото: скриншот

Российские подразделения, которые могут быть причастны к блокаде Олешек:

126-я бригада береговой обороны

331-й парашютно-десантный полк

Журналисты установили российские подразделения и их командиров, которые, вероятно, могут быть связаны с блокадой оккупированных Олешек Херсонской области и гуманитарной катастрофой в городе.

Как говорится в расследовании "Следствие.Инфо", ответственность за участок фронта в районе Олешек может лежать, в частности, на военнослужащих 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

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126-я бригада береговой обороны

126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота России была создана в 2014 году. В ее состав вошли бывшие военнослужащие украинской 36-й бригады береговой обороны, которые после аннексии Крыма перешли на сторону РФ. Подразделение дислоцируется в селе Перевальное.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года военнослужащие бригады принимали участие в боевых действиях в Херсонской области, в частности в боях за Вознесенск. По информации Генерального штаба ВСУ, к середине апреля того же года подразделение потеряло до 75% личного состава.

Сейчас 126-я бригада продолжает участвовать в боевых действиях на Херсонском направлении в составе российской группировки войск "Днепр".

По состоянию на май 2025 года подразделением командовал полковник Олег Александров. До этого он возглавлял 17-й танковый полк 70-й дивизии РФ, который также занимал позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что военнослужащие 126-й бригады при Александрове сообщали о нехватке техники и проблемах с эвакуацией. Кроме того, они обращались с просьбами провести комплексную инспекцию и кадровый аудит руководства воинской части.

При этом независимый OSINT-проект "Командиры провала" сейчас указывает в качестве командира 126-й бригады 43-летнего Константина Кочеткова.

331-й парашютно-десантный полк

Еще одним российским подразделением, которое, по данным журналистов, контролирует ситуацию в районе Олешек, является 331-й парашютно-десантный полк. Он входит в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ, дислоцированной в Костромской области.

В "Следствие.Инфо" называют 331-й полк одним из элитных подразделений российских ВДВ. По данным журналистов, его военнослужащие участвовали в расстреле украинских военных, пытавшихся выйти из окружения под Иловайском в 2014 году по так называемому "зеленому коридору".

После начала полномасштабной войны подразделение принимало участие в наступлении российских войск в Киевской области. Впоследствии его военнослужащие воевали на Сватовско-Кременском и Бахмутском направлениях, а также принимали участие в боях за Часов Яр.

Сейчас, согласно данным журналистов, военнослужащие 331-го полка находятся на оккупированной территории Херсонской области, в частности в районе Олешковской общины.

Как заявлял губернатор Костромской области РФ Сергей Ситников, командиром 331-го полка является 40-летний Олег Морозов, известный по позывному "Холод". На эту должность его назначили в августе прошлого года.

До этого Морозов был начальником штаба и заместителем командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Приморском крае. Это подразделение участвовало в боях за Журавку в Сумской области, о чем Морозов рассказывал российским СМИ.

Голод в оккупированных Олешках - что известно

Жители оккупированных Олешек, расположенных примерно в 9 км от Херсона, фактически оказались отрезаны от внешнего мира. В городе не хватает продуктов и медицинской помощи, а также отсутствуют базовые условия для нормальной жизни.

После российской оккупации и подрыва Каховской ГЭС в Олешках нет электроэнергии, газа и питьевой воды. Ситуацию усугубляет то, что дороги и подъезды к городу заминированы. Кроме того, территория регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам, из-за чего любое передвижение остается опасным.

В результате эвакуация местных жителей и доставка гуманитарной помощи в город практически невозможны.

По ориентировочным оценкам волонтеров, в самих Олешках могут оставаться до 1,5 тысячи человек, включая около 40 детей. Еще примерно 4 тысячи жителей, среди которых около 150 детей, находятся в населенных пунктах Олешковской общины.

На днях в Олешки в ходе уникальной операции ВСУ удалось доставить около 4 тыс. кг продовольствия населению.

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