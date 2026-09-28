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Почему осенью стоит посыпать дорожки в саду стиральным порошком: хитрый трюк

Мария Николишин
28 сентября 2026, 20:47
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Эксперты объясняют, почему стиральный порошок справляется с пятнами и мхом не хуже специальных средств.
Почему осенью стоит посыпать дорожки в саду стиральным порошком: хитрый трюк
Как быстро почистить брусчатку осенью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как действует стиральный порошок на брусчатке
  • Какой порошок выбрать для брусчатки

Осень - идеальное время для того, чтобы привести в порядок подъездные дорожки. Хотя многие люди могут использовать для этой задачи мойки высокого давления, они не являются обязательными.

Главред решил разобраться, как очистить дорожки в саду.

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Чем можно чистить подъездные дорожки

Стиральный порошок способен заменить мойку высокого давления во время осенней очистки подъездных дорожек - и речь идет не об обычной стирке, а об удалении стойких пятен и мха с брусчатки и тротуарной плитки, пишет Surrey Live.

Оптимальное время для этой работы - до октября, пока температура воздуха не начала снижаться.

Специалисты убеждены, что недорогое средство из домашнего шкафа возвращает покрытию первоначальный вид.

"Обычный стиральный порошок может стать настоящим спасением. Это простое средство способно творить чудеса, помогая идеально очистить подъездную дорожку, выложенную брусчаткой или плиткой", - отмечают эксперты.

Какой стиральный порошок выбрать

Мастера по укладке покрытий советуют отдавать предпочтение биологическим составам. Они содержат природные ферменты, которые расщепляют органические загрязнения - в частности, жир, - и являются менее агрессивными для окружающей среды, чем классическая бытовая химия.

Еще один аргумент в пользу такого выбора - безопасность для растений и животных, находящихся рядом с зоной обработки. Перед началом работы специалисты советуют протестировать смесь на незаметном участке покрытия, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Как чистить дорожки стиральным порошком

Подготовка начинается с уборки: садовую мебель выносят за пределы участка, а поверхность подметают, удаляя крупный мусор. Затем в ведре смешивают небольшое количество порошка с теплой водой.

Готовый раствор выливают на покрытие и оставляют примерно на 10 минут - этого времени достаточно, чтобы активные вещества подействовали на грязь и пятна.

Затем поверхность осторожно трут щеткой с мягкой щетиной, двигаясь по диагонали, чтобы не повредить материал в швах между элементами мощения.

Завершающий этап - тщательная промывка чистой водой, которая смывает остатки средства. Сильно загрязненные участки иногда приходится обрабатывать повторно, а швы между плиткой стоит осмотреть и при необходимости обновить заполняющий материал.

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Об источнике: Surrey Live

Surrey Live - ведущее британское региональное цифровое издание, принадлежащее медиахолдингу Reach plc. Оно является основным источником оперативных новостей, информации о преступлениях, дорожной ситуации и событиях для жителей графства Суррей. Портал создан на базе известной исторической газеты Surrey Advertiser и сегодня полностью ориентирован на цифровую аудиторию.

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