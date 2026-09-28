Зачем белят стволы деревьев осенью: причина не только в защите от вредителей

Белое покрытие отражает солнечные лучи и сглаживает резкие перепады температуры коры, но не заменяет средства защиты растений.

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От чего побелка защищает деревья зимой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему кора трескается именно зимой

Задерживает ли побелка весеннее цветение

Что выбрать: гашеную известь или латексную краску

Побеленные стволы плодовых деревьев защищают сад не от мороза, а от чередования солнца и холода, которое разрушает кору в течение зимы. В ясные зимние дни южная и юго-западная стороны ствола нагреваются значительно сильнее, чем воздух - разница может достигать около 20 °C, сообщает agroforum.hu.

Самый опасный момент наступает, когда солнце скрывается за облаками или начинает садиться: разогретая поверхность стремительно остывает. Из-за дневного нагрева ткани дерева частично выходят из состояния глубокого покоя, а последующее замерзание повреждает клетки. Продольные трещины в коре возникают и тогда, когда внешние и внутренние ткани сжимаются с разной скоростью.

Такие повреждения называют зимним солнечным ожогом. Больше всего они угрожают молодым деревьям с гладкой тонкой корой, а также садам после сильной обрезки, когда ранее затененные участки ствола и скелетных ветвей внезапно оказываются под прямыми лучами солнца.

Почему работает именно белый цвет

В основе защиты - элементарная физика: светлая поверхность отражает большую часть солнечных лучей, поэтому побеленная кора днём нагревается меньше и переживает более слабые перепады температуры с вечера до рассвета.

Эффект подтверждают измерения. В классическом исследовании на косточковых деревьях поверхность стволов, обработанных белым латексом, в крайних случаях зимой была холоднее необработанных на 30 °C. Величина разницы зависит от интенсивности солнечного излучения, ветра, диаметра ствола и других условий.

С осторожностью следует относиться к распространённому утверждению о влиянии на сроки вегетации. Побелка действительно уменьшает нагрев коры и камбия, и при определенных условиях это может несколько замедлить весеннее развитие, однако самостоятельным способом защиты от весенних заморозков она не является.

Спасает ли белая краска от вредителей

Побелке часто приписывают прямое действие против насекомых и возбудителей болезней, но общепринятых доказательств этого нет. Польза здесь скорее опосредованная: солнечные ожоги и трещины повреждают ткани и открывают путь для инфекций и вредителей, поэтому меньшее количество таких повреждений снижает риск вторичного заражения. Побелка не может заменить средства защиты растений.

Традиционный состав - гашеная известь с водой. Часть специалистов рекомендует белую латексную краску на водной основе для внутренних работ, разбавленную водой. Масляные краски для стволов не подходят, краску для наружных работ не рекомендуют из-за возможных добавок, а известь из-за едких свойств требует средств защиты при приготовлении и нанесении - именно поэтому для домашнего сада её советуют не все.

Наносить покрытие нужно до наступления сильных холодов, в период, когда оно успеет высохнуть. В первую очередь обрабатывают солнечную сторону ствола, а на молодых плодовых деревьях покрывают весь ствол равномерно. Если зимой слой в значительной степени смоют дожди или снег, его обновляют.

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