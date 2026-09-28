РФ ударила КАБами по домам в Харькове: более 20 пострадавших, среди них - дети

Пострадал многоквартирный дом в Салтовском районе.

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Последствия атаки РФ на Харьков 28 сентября / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Кратко:

Ночной удар КАБами по жилым районам Харькова привел к разрушениям

В Салтовском районе авиабомба попала в многоэтажный дом

Пострадали 22 человека, включая восемь детей

В ночь на 28 сентября российская армия нанесла двойной удар КАБами по двум районам Харькова. Один из "прилетов" был в многоквартирный дом в Салтовском районе. Пострадали более 20 человек. Также последствия зафиксированы в Киевском районе.

"В результате обстрела двух районов города КАБами повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах", - сообщил мэр Харкьова Игорь Терехов.

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По состоянию на 06:03 известно, что пострадали 22 человека.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал фото последствий вражеской атаки в Салтовском районе Харькова.

Вражеский удар пришелся во второй этаж многоквартирного дома. Зафиксировано разрушение 2 и 3 этажей жилого дома.

По его словам, среди пострадавших 8 детей.

12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы. 3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девочка и 10-летний мальчик получили помощь врачей на месте.

На месте работают подразделения ГСЧС, бригады медиков, полиция.

В 07:08 Терехов сообщил, что было зафиксировано попадание вражеского БПЛА "Молния" в Шевченковском районе. Последствия уточняются.

Атака РФ на Киев 28 сентября - то известно

Как писал Главред, утром 28 сентября, в Киеве был объявлен "желтый" уровень опасности из-за дроновой угрозы. Жителей города призвали пройти в ближайшие укрытия.

В Оболонском районе повреждена АЗС в результате попадания БпЛА. Вспыхнул пожар.

В Шевченковском районе попадание БПЛА в офисное здание.

Экстренные службы направляются на место.

Атаки РФ на Харьков - новости

Как писал Главред, в ночь на 26 сентября российская оккупационная армия атаковала дронами Харьков. По меньшей мере, два удара зафиксированы в Киевском районе, а также "прилет" в Салтовском. Четыре человека пострадали.

Вспыхнули 3 пожара: горел 2-этажный жилой дом, машина и остатки ранее поврежденного здания. Повреждения получили жилые дома, учебное заведение и автомобили.

27 августа армия РФ атаковала торговый центр в Основянском районе Харькова.

Когда перехватчики начнут массово сбивать дроны РФ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что массовое применение дронов-перехватчиков в крупных масштабах ожидается в течение ближайших нескольких месяцев.

По его словам, испытания новых образцов техники сейчас проводятся непосредственно в ходе боевых задач. Кроме того, уже есть успешные результаты по уничтожению воздушных целей россиян.

"Мы же сейчас тестируем прототипы не как раньше в лабораториях, а в реальных условиях, и они выполняют свою работу", - сказал Буданов.

Глава Офиса президента подчеркнул, что на данный момент ключевой задачей является существенное расширение масштабов производства таких комплексов.

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О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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