Крупных ягод не будет: где категорически запрещено сажать малину

Вы узнаете:
- Что любит малина
- Где нельзя сажать малину
- После каких культур не стоит высаживать малину
Малина считается относительно неприхотливой культурой, но даже качественный саженец может не дать ожидаемого результата, если посадить его в неподходящем месте. Если кустам не хватает солнца, воздуха или питательных веществ, они развиваются медленно, болеют и дают мелкие ягоды.
Главред расскажет, каких мест в саду следует избегать при посадке малины.
В глубокой тени под деревьями
Малина нуждается в достаточном количестве света в течение дня. Если высадить её под густыми кронами деревьев, побеги вытягиваются, куст ослабевает, а урожайность резко снижается, пишет ТСН. К тому же деревья забирают из почвы влагу и питательные вещества, оставляя малине минимум ресурсов. Для закладки малинового сада рекомендуем выбирать открытые, хорошо освещенные участки.
В низинах с застойной водой
Малина любит влажную почву, но не переносит переувлажнения. Если после дождя вода долго стоит в низине, корни страдают от недостатка кислорода и могут загнивать. В таких условиях растение быстро слабеет, а урожайность падает. Если другого участка нет, проблему можно частично решить с помощью приподнятых грядок, но сажать кусты прямо в заболоченном месте не стоит.
На открытом ветреном пространстве
Сильный ветер вредит малине не меньше, чем недостаток света. Порывы ветра могут ломать побеги, пересушивать почву и создавать дополнительную нагрузку на молодые саженцы. Рекомендуем высаживать малину возле ограды или живой изгороди, которые защищают от ветра, но при этом оставляют пространство для циркуляции воздуха.
В истощённой или тяжёлой почве
Глинистая земля плохо пропускает воздух, а слишком бедная почва не обеспечивает растение питательными веществами. В таких условиях малина развивается медленно и дает слабый урожай. Перед посадкой почву следует разрыхлить, очистить от сорняков и обогатить органикой. Не следует сажать малину на участках, где почва истощена многолетними культурами и давно не получала удобрений.
После других ягодных культур
Худший вариант - высаживать малину на месте старого малинового кустарника или после культур с общими болезнями и вредителями. В почве могут оставаться возбудители болезней и личинки вредителей, которые сразу же атакуют молодые кусты. Перед новой посадкой нужно тщательно убрать остатки старых растений и корней.
Читайте также:
- Молодые деревья будут защищены всю зиму: что нужно обязательно сделать осенью
- Спатифиллум будет пышно цвести даже зимой: какие осенние процедуры ему нужны
- Денежное дерево будет густым и красивым: какое простое действие поможет сформировать пышную крону
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред