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Крупных ягод не будет: где категорически запрещено сажать малину

Инна Ковенько
28 сентября 2026, 02:15
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От выбора участка для малины напрямую зависит, насколько хорошо кусты будут развиваться и плодоносить.
Крупных ягод не будет: где категорически запрещено сажать малину
Как правильно сажать малину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что любит малина
  • Где нельзя сажать малину
  • После каких культур не стоит высаживать малину

Малина считается относительно неприхотливой культурой, но даже качественный саженец может не дать ожидаемого результата, если посадить его в неподходящем месте. Если кустам не хватает солнца, воздуха или питательных веществ, они развиваются медленно, болеют и дают мелкие ягоды.

Главред расскажет, каких мест в саду следует избегать при посадке малины.

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В глубокой тени под деревьями

Малина нуждается в достаточном количестве света в течение дня. Если высадить её под густыми кронами деревьев, побеги вытягиваются, куст ослабевает, а урожайность резко снижается, пишет ТСН. К тому же деревья забирают из почвы влагу и питательные вещества, оставляя малине минимум ресурсов. Для закладки малинового сада рекомендуем выбирать открытые, хорошо освещенные участки.

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

В низинах с застойной водой

Малина любит влажную почву, но не переносит переувлажнения. Если после дождя вода долго стоит в низине, корни страдают от недостатка кислорода и могут загнивать. В таких условиях растение быстро слабеет, а урожайность падает. Если другого участка нет, проблему можно частично решить с помощью приподнятых грядок, но сажать кусты прямо в заболоченном месте не стоит.

На открытом ветреном пространстве

Сильный ветер вредит малине не меньше, чем недостаток света. Порывы ветра могут ломать побеги, пересушивать почву и создавать дополнительную нагрузку на молодые саженцы. Рекомендуем высаживать малину возле ограды или живой изгороди, которые защищают от ветра, но при этом оставляют пространство для циркуляции воздуха.

В истощённой или тяжёлой почве

Глинистая земля плохо пропускает воздух, а слишком бедная почва не обеспечивает растение питательными веществами. В таких условиях малина развивается медленно и дает слабый урожай. Перед посадкой почву следует разрыхлить, очистить от сорняков и обогатить органикой. Не следует сажать малину на участках, где почва истощена многолетними культурами и давно не получала удобрений.

После других ягодных культур

Худший вариант - высаживать малину на месте старого малинового кустарника или после культур с общими болезнями и вредителями. В почве могут оставаться возбудители болезней и личинки вредителей, которые сразу же атакуют молодые кусты. Перед новой посадкой нужно тщательно убрать остатки старых растений и корней.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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