Крупных ягод не будет: где категорически запрещено сажать малину

От выбора участка для малины напрямую зависит, насколько хорошо кусты будут развиваться и плодоносить.

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Как правильно сажать малину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что любит малина

Где нельзя сажать малину

После каких культур не стоит высаживать малину

Малина считается относительно неприхотливой культурой, но даже качественный саженец может не дать ожидаемого результата, если посадить его в неподходящем месте. Если кустам не хватает солнца, воздуха или питательных веществ, они развиваются медленно, болеют и дают мелкие ягоды.

Главред расскажет, каких мест в саду следует избегать при посадке малины.

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В глубокой тени под деревьями

Малина нуждается в достаточном количестве света в течение дня. Если высадить её под густыми кронами деревьев, побеги вытягиваются, куст ослабевает, а урожайность резко снижается, пишет ТСН. К тому же деревья забирают из почвы влагу и питательные вещества, оставляя малине минимум ресурсов. Для закладки малинового сада рекомендуем выбирать открытые, хорошо освещенные участки.

Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

В низинах с застойной водой

Малина любит влажную почву, но не переносит переувлажнения. Если после дождя вода долго стоит в низине, корни страдают от недостатка кислорода и могут загнивать. В таких условиях растение быстро слабеет, а урожайность падает. Если другого участка нет, проблему можно частично решить с помощью приподнятых грядок, но сажать кусты прямо в заболоченном месте не стоит.

На открытом ветреном пространстве

Сильный ветер вредит малине не меньше, чем недостаток света. Порывы ветра могут ломать побеги, пересушивать почву и создавать дополнительную нагрузку на молодые саженцы. Рекомендуем высаживать малину возле ограды или живой изгороди, которые защищают от ветра, но при этом оставляют пространство для циркуляции воздуха.

В истощённой или тяжёлой почве

Глинистая земля плохо пропускает воздух, а слишком бедная почва не обеспечивает растение питательными веществами. В таких условиях малина развивается медленно и дает слабый урожай. Перед посадкой почву следует разрыхлить, очистить от сорняков и обогатить органикой. Не следует сажать малину на участках, где почва истощена многолетними культурами и давно не получала удобрений.

После других ягодных культур

Худший вариант - высаживать малину на месте старого малинового кустарника или после культур с общими болезнями и вредителями. В почве могут оставаться возбудители болезней и личинки вредителей, которые сразу же атакуют молодые кусты. Перед новой посадкой нужно тщательно убрать остатки старых растений и корней.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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