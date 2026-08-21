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"Вкусный забор": простой способ получить кучу малины и ежевики на одном метре

Анна Ярославская
21 августа 2026, 03:25
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Чтобы обычный деревянный забор долгие годы не простаивал без пользы, стоит превратить его в источник урожая малины и ежевики.
Николь Джонси Берк, малина, ежевика
Николь Джонси Берк показала, как вырастить малиновую изгородь на заборе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Как выбрать опору для ягодной изгороди
  • Кусты нужно сажать через каждые 60 см вдоль опоры
  • Малина и ежевика плодоносят только на побегах второго года
  • Старую древесину обязательно обрезают каждый год под корень

Обычный забор можно превратить не просто в зелёную изгородь, а в настоящую плодоносящую стену - с ароматной малиной и сочной ежевикой. Такой способ поможет одновременно украсить участок, скрыться от посторонних взглядов и получить хороший урожай даже на небольшой площади. Главное - подготовить опоры и сформировать растения так, чтобы они быстро заполнили пространство вдоль забора.

Как вырастить ягодную изгородь на заборе

Как рассказала основательница компании Gardenary и автор книги "Возрождение огородничества" Николь Джонси Берк, малина и ежевика способны превратить обычный деревянный забор или сетку-рабицу в продуктивную ягодную изгородь, если высаживать кусты через каждые 60 см и ежегодно вырезать старую древесину, освобождая место для плодоносящих побегов.

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По словам садовницы, идею она опробовала на собственном примере - на заднем дворе матери, где много лет стоял обычный деревянный забор без всякого практического назначения. Превратить его часть в ягодную грядку оказалось одним из самых простых проектов по выращиванию многолетников.

"Ягодная изгородь - это кусты малины или ежевики, которые выращивают так, чтобы они вились вверх и вдоль забора, а не разрастались по клумбе. Ягодные растения многолетние, поэтому, как только они приживутся, каждый год они становятся крупнее", - пояснила Берк.

Прежде чем сажать кусты, автор советует определиться с подходящей опорой - деревянному забору понадобится дополнительное крепление вроде проволоки или металлической сетки, а сетка-рабица подойдёт сразу без доработок.

Отдельное внимание Берк уделяет высоте конструкции.

"На более низком заборе вы упрётесь в верхушку, и вам придётся направлять побеги вбок или загибать их вниз. На высокой опоре можно просто позволить им виться", - объяснила садовница.

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Три стадии одного побега

Ключевую особенность малины и ежевики Берк называет главным секретом успеха всей изгороди: растения плодоносят на побегах, а каждый побег даёт урожай лишь один раз в жизни.

"Старая древесина - это коричневый, сухой, почти ломкий побег, который плодоносил в прошлом году и больше никогда не будет плодоносить. Его нужно обрезать до самого основания растения, чтобы оно могло направить свою энергию на рост в следующем сезоне", - пояснила Берк.

По её словам, помимо старой древесины на кусте одновременно растут побеги первого года, которые пока не плодоносят, и побеги второго года, которые как раз дают урожай в текущем сезоне. После сбора ягод такой побег буреет, высыхает и превращается в старую древесину, после чего цикл повторяется заново.

Многие садоводы боятся обрезать побеги под корень, опасаясь навредить растению, однако, по словам Берк, оставленная на месте старая древесина приносит только вред.

"Старый одревесневший побег отмер, и оставлять его на месте - значит отнимать энергию, которую растение могло бы потратить на плодоношение в следующем году", - подчеркнула садовница.

Среди типичных ошибок начинающих Берк называет пропуск ежегодной обрезки, ошибочные ожидания урожая от побегов первого года, а также слишком низкую или неустойчивую опору, которая не выдерживает вес спелых ягод.

"Опора ниже 1,5-1,8 метра означает, что весь сезон вы будете направлять ростки вбок или вниз, вместо того чтобы позволить им карабкаться вверх", - отметила Берк.

Смотрите видео - Как сделать ягодную изгородь из обычного забора:

Как писал Главред, ремонтантная малина способна плодоносить до самых заморозков, но для обильного урожая ей требуется регулярное питание. Важно не только выбрать подходящие удобрения, но и вносить их в правильные сроки. Детальнее читайте в материале: Будет плодоносить до морозов: когда и чем подкармливать ремонтантную малину.

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Об источнике: Gardenary

Gardenary - это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание еды дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden - компактного и эстетичного огорода. Платформу основала практикующий садовый дизайнер Николь Бёрк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году.

Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав.

Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе.

Предлагает образовательные курсы, гайды, книги и консультации.

Николь Бёрк выпустила несколько книг по садоводству.

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