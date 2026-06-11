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Будет плодоносить до морозов: когда и чем подкармливать ремонтантную малину

Анна Ярославская
11 июня 2026, 03:37
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Ремонтантная малина очень прожорлива и требует особого ухода.
Малина
Ремонтантная малина требует в десять раз больше питания / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем подкормить ремонтантные сорта для сладости и налива ягод
  • Как правильно провести нормирование кустов перед плодоношением
  • Почему азотные удобрения в конце лета противопоказаны

Ремонтантная малина способна плодоносить до самых заморозков, но для обильного урожая ей требуется регулярное питание. Важно не только выбрать подходящие удобрения, но и вносить их в правильные сроки.

Автор популярного YouTube-канала "Зелёная Фазенда" рассказал, когда подкармливать ремонтантную малину.

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Главные отличия и требования ремонтантной малины

В отличие от летних сортов, которые плодоносят на побегах прошлого года, ремонтантная малина способна выгонять стрелу с нуля, цвести и давать урожай в рамках одного сезона. Перед зимой такие кусты полностью срезаются под корень, что позволяет эффективно избавляться от зимующих на стеблях вредителей и болезней.

При этом ремонтантные культуры колоссально требовательны к условиям содержания:

Полив. Малина — выходец из лесных подлесков, поэтому она категорически не переносит засуху. Без обильного полива ягода не нальется и останется мелкой.

Питание. Вынос полезных веществ из почвы у ремонтантных сортов в 10 раз выше, чем у садовой земляники (клубники). Без регулярных подкормок рассчитывать на хороший результат бессмысленно.

Самая большая опасность в период созревания — грибковые заболевания (антракноз и дидимелла, или пурпурная пятнистость). Они делают стебли ломкими и перекрывают движение соков к ягодам.

Садовод предупредил: обрабатывать кусты химией во время плодоношения уже нельзя, поэтому рекомендуется провести механическую зачистку.

Для начала необходимо полностью удалить все листья на побегах на уровне 30–40 сантиметров от земли. Это обеспечит нижнему ярусу хорошее проветривание.

Важно провести нормирование куста: на один погонный метр должно приходиться не более 10–15 крепких побегов толщиной не менее карандаша.

Еще один нюанс - всю мелкую, тонкую и молодую прикорневую поросль ннобходимо безжалостно вырезать. Полноценного урожая она уже не даст, но будет активно забирать питание у завязавшихся ягод.

Параллельно следует провести осмотр на наличие вредителей. Закрученные листья (очаги гусениц и тли) удаляются вручную. Если тля распространилась массово, кусты можно экстренно обработать биопрепаратами (например, "Актофитом" или "Лепидоцидом"). Против грибков по очищенной нижней части стеблей допускается пройтись 1%-м раствором медного купороса или препаратом "Медиан Экстра".

Что любит и чего не любит малина
Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Когда подкармливать ремонтантную малину

По словам садовода, решающий период для ремонтантных сортов малины наступает в начале августа. В это время растения активно закладывают бутоны и готовятся к массовому плодоношению.

Подкормка вносится строго по мокрому грунту — после дождя или обильного искусственного полива. В этот период растениям категорически противопоказан азот (он нужен только весной для выгонки зелени), упор делается на калий и кальций.

Вариант №1. Древесная зола. Чистый пепел от сжигания дерева или травы рассыпается по малиннику. Зола богата калием, кальцием и бором. Её можно использовать только на кислых или нейтральных почвах. Для щелочных грунтов зола противопоказана, так как вызовет сильный хлороз.

Вариант № 2. Калимагнезия. Отличная альтернатива для любых типов почв. Примерно 30 граммов (одна столовая ложка с горкой) разводится в воде для полива. Кальций и калий в её составе напрямую отвечают за сладость, сочность и плотность будущих ягод.

Смотрите видео - Что нужно малине во время цветения:

Ранее Главред писал: чтобы получить огромные урожаи крупной, сладкой и ароматной малины, ее нужно правильно удобрять. Читайте об об одной очень важной подкормке, от которой зависит урожай малины в материале: Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки.

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О ресурсе: Youtube-канал Зеленая фазенда

"Зелёная Фазенда" — это русскоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству и ландшафтному дизайну. На канал подписаны 154 тыс. человек.

Слоган канала, указанный в описании: "Любовь — это когда много-много цветов".

Канал представляет собой практическое руководство для дачников и владельцев загородных домов. Видео четко структурированы по плейлистам. На нем можно найти советы по весенней, летней и осенней обрезке плодовых деревьев и кустарников; по выбору и правильному внесению удобрений; пошаговые гиды по посадке цветов, овощей, ягод и выбору семян.

Автор канала делится личным опытом, показывает все процессы наглядно (прямо в саду на живых примерах) и объясняет сложные агротехнические приемы простым языком, понятным даже начинающим садоводам.

Канал ориентирован на тех, кто хочет иметь ухоженный, здоровый сад и красивый приусадебный участок.

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