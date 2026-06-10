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Как уничтожить тлю на смородине без опасной химии: поможет обычное мыло

Анна Ярославская
10 июня 2026, 03:45
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Химикаты также можно применять для борьбы с вредителями, но есть нюансы.
Автор YouTube-канала
Как спасти смородину от тли: эксперт назвал лучшие способы / скриншот

Вы узнаете:

  • Как отличить галловую тлю от паутинного клеща и ржавчины куста
  • Чем безопасно опрыскивать плодоносящую смородину в июне
  • Зачем поливать ягодные кустарники кипятком по талому снегу

Начало лета — период активного созревания ягод, но именно в это время садоводы часто замечают пугающие симптомы на кустах красной и белой смородины: листья покрываются уродливыми красными буграми, скручиваются и деформируются.

Автор популярного YouTube-канала "Зелёная Фазенда" рассказал, как правильно поставить диагноз растению и как спасти смородину от тли.

видео дня

Тест на вывернутый лист: тля, клещ или ржавчина

По словам эксперта, при виде вздутых красных листьев большинство дачников сразу ставят диагноз — галловая тля. Однако схожие повреждения могут вызывать и другие опасные вредители или болезни. Чтобы выбрать правильный препарат, необходимо аккуратно вывернуть пораженный листок и осмотреть его внутреннюю сторону.

Если внутренняя поверхность листа абсолютно гладкая, но в самих бугорках видны мелкие насекомые — это галловая тля. Вредитель активизируется во время цветения смородины, высасывая соки из молодых побегов. Главными разносчиками тли по верхушкам кустов являются муравьи.

На черной смородине этот же вредитель проявляет себя иначе — листья просто скручиваются в корявые верхушки без покраснения.

Если на нижней стороне листа заметна тонкая паутинка, похожая на легкий пух, куст атакован паутинным клещом.

Если на месте бугорков прощупываются легкие шероховатые пупырышки или "бородавочки" — это грибковое заболевание (ржавчина куста).

Что любит и чего не любит красная смородина
Что любит и чего не любит красная смородина / Инфографика: Главред

Для каждого недуга нужен свой тип препарата. Против тли эффективны инсектициды, против клеща (который не является насекомым) помогут только акарициды, а ржавчину лечат фунгицидами.

Чем обработать смородину от тли, когда уже есть ягоды

Если кусты уже отцвели и на них формируются грозди ягод, использовать сильную химию категорически запрещено.

Следует начать с механической очистки: вручную оборвать все пораженные листья и обязательно утилизировать (вынести за пределы участка или сжечь), но не оставлять под кустом.

После этого можно применить безопасные средства.

1. Биопрепараты ("Капут", "Фитоверм", "Актофит") - это отличные инсектоакарициды контактного действия. Результат будет заметен на 5–6 день. Однако важно учитывать нюанс: биопрепараты работают только при температуре воздуха не ниже +17...+20 °C.

2. Мыльный раствор. Обычный брусок сельскохозяйственного или зеленого мыла (400 г) натирают и замачивают на сутки в 10 литрах воды. Опрыскивать куст нужно строго снизу вверх, чтобы раствор попал на брюшко тли — мыльная пленка закупоривает дыхательные пути насекомого, и оно погибает.

3. Хвойно-мыльный концентрат. Литровую банку молодых сосновых "свечек" или еловых веток заливают литром кипятка (можно проварить) и настаивают ночь. Затем раствор смешивают с литром готового мыльного раствора и разводят в 10 литрах воды. Эфирные масла хвои эффективно уничтожают вредителя.

4. Содовый раствор. Две столовые ложки соды тщательно разводят в 10 литрах воды и обрабатывают кусты.

Если вашему саду повезло и на кустах есть божьи коровки, не спешите с опрыскиванием. Одно такое насекомое способно съедать от 50 до 100 паразитов в день, являясь природным защитником растений.

Что любит и чего не любит черная смородина
Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Тля на смородине: радикальные меры и профилактика

Тяжелую химическую артиллерию системного действия (например, "Актара" или "Актеллик") можно использовать только в двух случаях: ранней весной до распускания почек или поздней осенью, когда весь урожай уже собран. Во время цветения и плодоношения эти препараты использовать нельзя, так как они опасны для пчел и здоровья человека.

Чтобы не сталкиваться с галловой тлей летом, эксперт рекомендует проверенный метод зимне-весенней профилактики. В конце зимы или начале весны, когда на участке еще лежит снег, кусты смородины нужно пролить из лейки крутым кипятком — это надежно уничтожает скрытые в почках яйца и личинки вредителей, обеспечивая здоровье сада на весь будущий сезон.

Смотрите видео - Как спасти смородину от тли:

Как писал Главред, картофель считается одной из самых популярных культур в огороде, но его урожайность во многом зависит не только от ухода, но и от правильного соседства. Одни растения помогают отпугивать вредителей, улучшают почву и поддерживают рост клубней, а другие — наоборот, конкурируют за питание и повышают риск болезней. Детальнее читайте в материале: Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой.

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О ресурсе: Youtube-канал Зеленая фазенда

"Зелёная Фазенда" — это русскоязычный YouTube-канал, посвященный садоводству, огородничеству и ландшафтному дизайну. На канал подписаны 154 тыс. человек.

Слоган канала, указанный в описании: "Любовь — это когда много-много цветов".

Канал представляет собой практическое руководство для дачников и владельцев загородных домов. Видео четко структурированы по плейлистам. На нем можно найти советы по весенней, летней и осенней обрезке плодовых деревьев и кустарников; по выбору и правильному внесению удобрений; пошаговые гиды по посадке цветов, овощей, ягод и выбору семян.

Автор канала делится личным опытом, показывает все процессы наглядно (прямо в саду на живых примерах) и объясняет сложные агротехнические приемы простым языком, понятным даже начинающим садоводам.

Канал ориентирован на тех, кто хочет иметь ухоженный, здоровый сад и красивый приусадебный участок.

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