Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае

Вы узнаете:
- Когда нужно подкормить смородину для богатого урожая
- Почему первая подкормка очень важна
- Чем полезна лимонная кислота для смородины
Подкормка смородины весной - залог богатого урожая. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, чем полить кусты в апреле-мае, чтобы они были усыпаны крупной, сладкой и ароматной ягодой.
Садовод утверждает, что это самая важная подкормка в году. Вносить её нужно, когда началось сокодвижение в ветвях и идет закладка первых почек.
"Благодаря этой мощной натуральной подпитке смородина получит заряд энергии для долгого и обильного плодоношения. Я уже много лет использую этот метод: урожай всегда огромный, ягоды вырастают медовыми на вкус, независимо от сорта", - рассказали на канале.
Уход за смородиной весной очень важен. Если подкормить кусты слишком поздно, растение будет испытывать голодание, заложит мало почек, и на большой урожай можно не рассчитывать.
Чем подкормить смородину - рецепт натуральной подкормки
В основе подкормки — крахмал (картофельный или кукурузный).
Крахмал обладает огромной питательной ценностью. Он содержит всё необходимое для роста: цинк, железо, магний, калий, фосфор, кальций и витамины группы B. Это идеальный "старт" для смородины после зимы.
Как приготовить чудо-раствор
Рецепт очень простой, но крайне эффективный. Возьмите одну чайную ложку крахмала и разведите её в одном литре горячей воды. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось ни одного комочка.
Секретный ингредиент подкормки - одна чайная ложка лимонной кислоты.
Лимонная кислота помогает подкислить почву, что очень важно для смородины. Кроме того, она содержит витамин С, который помогает растению проснуться.
"Именно кислота в составе подкормки делает ягоды исключительно сладкими и ароматными, повышая не только количество, но и качество урожая. Вы забудете о мелкой и кислой ягоде", - утверждает садовод.
Приготовленный концентрат должен настояться в течение двух часов.
После настаивания нужно смешать один литр концентрата с четырьмя литрами отстоявшейся воды. В итоге получится пять литров готового мощного раствора.
Подкормку нужно вносить во влажную почве и под корень из расчета один литр раствора на один куст.
"Повторяйте такую процедуру один раз в две недели вплоть до самого начала плодоношения. Эта подкормка не только увеличивает количество завязей, но и заметно ускоряет созревание ягод", - добавила специалист.
