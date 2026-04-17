Смородина будет размером с вишню: что положить под куст в апреле-мае

Первая весенняя подкормка смородины очень важна. Раскрыт идеальный рецепт для взрывного роста смородины.

Как увеличить урожай смородины в 10 раз: секрет весеннего ухода

Вы узнаете:

Когда нужно подкормить смородину для богатого урожая

Почему первая подкормка очень важна

Чем полезна лимонная кислота для смородины

Подкормка смородины весной - залог богатого урожая. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали, чем полить кусты в апреле-мае, чтобы они были усыпаны крупной, сладкой и ароматной ягодой.

Садовод утверждает, что это самая важная подкормка в году. Вносить её нужно, когда началось сокодвижение в ветвях и идет закладка первых почек.

"Благодаря этой мощной натуральной подпитке смородина получит заряд энергии для долгого и обильного плодоношения. Я уже много лет использую этот метод: урожай всегда огромный, ягоды вырастают медовыми на вкус, независимо от сорта", - рассказали на канале.

Уход за смородиной весной очень важен. Если подкормить кусты слишком поздно, растение будет испытывать голодание, заложит мало почек, и на большой урожай можно не рассчитывать.

Чем подкормить смородину - рецепт натуральной подкормки

В основе подкормки — крахмал (картофельный или кукурузный).

Крахмал обладает огромной питательной ценностью. Он содержит всё необходимое для роста: цинк, железо, магний, калий, фосфор, кальций и витамины группы B. Это идеальный "старт" для смородины после зимы.

Как приготовить чудо-раствор

Рецепт очень простой, но крайне эффективный. Возьмите одну чайную ложку крахмала и разведите её в одном литре горячей воды. Тщательно перемешайте, чтобы не осталось ни одного комочка.

Секретный ингредиент подкормки - одна чайная ложка лимонной кислоты.

Лимонная кислота помогает подкислить почву, что очень важно для смородины. Кроме того, она содержит витамин С, который помогает растению проснуться.

"Именно кислота в составе подкормки делает ягоды исключительно сладкими и ароматными, повышая не только количество, но и качество урожая. Вы забудете о мелкой и кислой ягоде", - утверждает садовод.

Приготовленный концентрат должен настояться в течение двух часов.

После настаивания нужно смешать один литр концентрата с четырьмя литрами отстоявшейся воды. В итоге получится пять литров готового мощного раствора.

Подкормку нужно вносить во влажную почве и под корень из расчета один литр раствора на один куст.

"Повторяйте такую процедуру один раз в две недели вплоть до самого начала плодоношения. Эта подкормка не только увеличивает количество завязей, но и заметно ускоряет созревание ягод", - добавила специалист.

Ранее Главред писал о натуральной, самодельной подкормке для смородины, которая значительно увеличивает урожайность, размер и сладость ягод, а также защищает кусты от вредителей и болезней. После такой подкормки ягоды вырастут крупными, сладкими и ароматными, а "урожай можно будет собирать ведрами".

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод. Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

