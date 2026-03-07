Укр
Ягоды можно собирать ведрами: чем подкормить клубнику весной

Анна Ярославская
7 марта 2026, 09:11
Всего пять ингредиентов — и клубника завалит урожаем. Садовод поделилась простым рецептом подкормки.
Клубника
​ ​ Чем полить клубнику, чтобы ягоды были крупные и сладкие: простой домашний настой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Чем подкормить клубнику весной
  • Какую пользу принесет подкормка с сахаром и йодом
  • Как часто нужно удобрять клубнику

Клубника — одна из самых любимых ягод на дачных участках. Чтобы кусты дали много крупных, сладких и ароматных ягод, им необходим правильный уход и своевременная подкормка. Опытные садоводы советуют использовать натуральные удобрения, которые помогают растениям активно расти и формировать богатый урожай.

Какое самое лучшее удобрение для клубники, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

"Хотите много крупной, сладкой и ароматной клубники? Тогда подкормите ее этим натуральным настоем, и она завалит вас урожаем. Каждый год собираем клубнику ведрами благодаря этой натуральной, простой и бесплатной подкормке", - рассказала садовод.

По словам женщины, этот рецепт достался ей от бабушки.

"Клубника плодоносит волнами. И когда уже у всех соседей сезон клубники закончился, мы продолжаем собирать урожай. Все благодаря этому питательному раствору, который я делаю своими руками по рецепту моей бабушки", - поделилась она.

К слову, ошибки при посадке — одна из самых частых причин неудач у начинающих садоводов. Что не нужно делать при посадке клубники, читайте в материале: Одна ошибка при посадке — и куст сгниёт: главный секрет выращивания клубники.

Чем поливать клубнику, чтобы было много ягод

Эта подкормка абсолютно "бесплатная", ведь покупать для ее приготовления ничего не нужно. Все необходимые ингредиенты есть дома абсолютно у каждого.

"Главное - знать некоторые хитрости и тонкости для того, чтобы действительно получить очень питательное натуральное удобрение для клубники, благодаря которому она будет очень мощно плодоносить и приносить очень вкусный урожай", - отметила садовод.

Секрет этой подкормки в том, что она помогает клубнике закладывать гораздо больше почек и, соответственно, повышается урожай.

Также подкормка содержит в себе особые вещества, которые помогают избавиться от грибков и вредителей. Клубника будет расти здоровая, крупная, сладкая и ароматная.

Ингредиенты:

Луковая шелуха (от одной луковицы). Она богата питательными микро- и макроэлементами. Содержит фитонциды, уничтожающие грибки и бактерии в почве, делая клубнику крепкой и здоровой. Кроме того, отпугивает вредителей.

Черный чай (1 чайная ложка). Укрепляет клубнику, делает ее очень сладкой. Увеличивает урожайность, стимулирует созревание почек и начало цветения. Способствует раннему урожаю.

Сахар (1 чайная ложка). Отвечает за сладость и аромат клубники. Содержит глюкозу, которая является строительным материалом для крупных ягод, предотвращая их измельчание. Улучшает качество урожая - ягоды будут ровные и аккуратные, увеличивает количество цветов и завязей, предотвращает их опадение.

Дрожжи (1/3 чайной ложки). Запускают процесс ферментации, высвобождая полезные вещества из других ингредиентов. Богаты микро- и макроэлементами (калий, кальций, магний, фосфор, цинк) и витаминами группы В.

Дрожжи положительно влияют на качество и количество урожая.

Йод (1 капля). Защищает клубнику от вредителей и грибков. Укрепляет растение, способствуя росту крупных ягод.

Что любит и чего не любит клубника
Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Приготовление подкормки:

  1. В небольшую емкость поместить луковую шелуху и черный чай. Залейте кипятком и оставьте настаиваться на два часа до получения золотистого цвета и полного остывания.
  2. В остывший настой добавьте 1 чайную ложку сахара, 1/3 чайной ложки дрожжей и каплю йода. Все тщательно перемешайте.

Готовый концентрированный настой нужно разбавить в 10 литрах воды.

Подкармливать клубнику из расчета примерно 500 мл на один кустик.

Рекомендуется подкармливать клубнику весной, чтобы стимулировать закладку множества почек и пышное цветение, что обеспечит обильный урожай.

Ранее Главред писал о весенних работах в саду - что нужно обязательно сделать после зимы и до посадки.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

