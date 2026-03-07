Противник Орбана также взъелся на Зеленского: что требует

Ранее Мадьяр раскритиковал недавние заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Противник Орбана также взъелся на Зеленского / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Мадьяр раскритиковал недавние заявления Зеленского

Венгерский оппозиционер вдруг стал на сторону Орбана

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр выступил с призывом к Евросоюзу приостановить сотрудничество с Украиной до тех пор, пока президент Владимир Зеленский не принесёт извинения Виктору Орбану.

"Ни один иностранный глава государства не смеет угрожать ни одному венгерскому гражданину. Энергоснабжение Венгрии - это национальный вопрос, который стоит выше партийной политики и предвыборных кампаний. Я ожидаю от руководства Европейского Союза, что оно разорвёт все отношения с Украиной, пока президент Зеленский не прояснит свои слова и не извинится перед всеми венгерскими гражданами за свои высказывания", — передает слова политика УНИАН.

Ранее Мадьяр раскритиковал недавние заявления Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Ни уходящему в отставку правительству Орбана, ни будущему правительству "Тисы". Поэтому я призываю украинского президента объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их", — заявлял Мадьяр.

Почему Венгрия обостряет конфликт - мнение эксперта

Последние действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана противоречат нормам международного права. Фактически Виктор Орбан провоцирует дальнейшее обострение ситуации и усиление напряженности в отношениях с Украиной.

С таким заявлением выступил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, это выглядит как сознательное объявление политической войны с противоправными действиями.

"Открытая эмоциональная перепалка и взаимные обвинения со стороны украинского руководства были ошибкой, поскольку такая реакция фактически работает в интересах Орбана. Именно на подобную эскалацию он и рассчитывает. Поэтому сейчас главное — не поддаваться на эту провокацию.

Виктор Орбан / Главред, инфографика

Последние заявления Орбана

Как сообщал Главред, Виктор Орбан заявлял, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Он также говорил, что в течение последних 4 лет Зеленский якобы не может принять позицию суверенной венгерской власти и венгерского народа в отношении войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Кроме того, Орбан обвинил Украину в якобы подготовке "диверсий против венгерской энергетики" и ввел ограничения вблизи границы с Украиной. Он также усилил присутствие военных возле энергообъектов.

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

