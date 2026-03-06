Его "съедят": экс-глава МИД раскрыл неожиданный сценарий смещения Путина

Китай видит, что Россия проигрывает, ведь КНР после потери Россией Ирана отчетливо это осознает, говорит Владимир Огрызко.

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о том, что диктатору Владимиру Путину нужно поучиться у президента США Дональда Трампа, как проводить специальные военные операции.

Об этом он сказал в интервью Главреду, комментируя ситуацию вокруг войны США и Израиля против Ирана.

"Впрочем, думаю, ему (Путину, - ред.) скоро ничего не понадобится, потому что он может стать следующим после Хаменеи. Но – его "съедят" свои же", - сказал эксперт.

Оценивая роль Пекина, он отметил, что вскоре Китай увидит, что Россия проигрывает, ведь КНР после потери Россией Ирана отчетливо это осознает.

"Россия все больше ослабевает. Китай смотрит на ситуацию весьма прагматично, поэтому понимает, что еще немного, и Россия рухнет. Сегодня ему это невыгодно, потому что он и так от России получает все, что ему хочется и нужно. Продаешь все свои товары в России? Пожалуйста. Покупаешь российское сырье по цене, которую устанавливаешь сам? Пожалуйста. Чего от этого бежать?", - указал собеседник.

По его убеждению, так будет до тех пор, пока российский режим еще держится на своих хрупких ногах.

"Если ноги начнут подкашиваться, и Россия начнет падать, у Китая возникнет простой вопрос – что дальше делать, как управлять огромной территорией, которая становится бесхозной? Вот тогда быстро начнутся переговоры между Китаем и США, Европой и остальными, кто заинтересован упорядочить эту территорию. А, следовательно, начнутся какие-то, если уже не начались, кулуарные и закулисные обсуждения того, что нужно делать "в случае если". И нам нужно делать все, чтобы это "если" наступило как можно скорее", - добавил Огрызко.

Бунт в РФ: мнение эксперта

Георгий Тука высказался о возможности внутреннего восстания в России. По его словам, теоретически недовольство со стороны элит могло бы привести к сопротивлению власти. Однако в последние годы, особенно за последние два, Владимир Путин и его окружение системно и достаточно эффективно устраняли любые проявления несогласия. В результате, как отметил Тука, в стране фактически не осталось влиятельной оппозиции.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

