Не "общерусский язык": на каком языке говорили на Руси на самом деле

Руслана Заклинская
6 марта 2026, 20:11
Пока российская пропаганда строит идеологию на мифе о "едином древнерусском языке", лингвисты и историки приводят железные доказательства обратного.
На скольких языках говорили на Руси / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org

Тезис о том, что русские, украинцы и белорусы — это "один народ", который когда-то говорил на одном языке, стал краеугольным камнем современной российской идеологии. Однако с точки зрения исторической лингвистики эта концепция не имеет под собой никакой научной основы.

Главред узнал, существовал ли "общерусский язык" на самом деле.

Было ли языковое единство у славян

Кандидат исторических наук Сергей Громенко рассказал на платформе "Локальная история", что на заре славянской истории определенная языковая близость действительно существовала. Само название "славяне", скорее всего, происходит от слова "слово", то есть это сообщество, которое говорит на понятном языке. В то же время "немцами" называли тех, кто был "немым", то есть не владел понятным языком.

Однако важно понимать, что эволюция языков не напоминает прямой ствол дерева, который равномерно делится на ветви. Это скорее дельта большой реки, где потоки постоянно сливаются, разделяются и взаимодействуют.

Существовал ли "древнерусский язык"

"Древнерусский язык" существовал, но не в том смысле, как это пытается представить кремлевская пропаганда. Правильнее было бы называть ее "древнекиевским книжным языком" или "киевским койне". Это был язык интеллектуальной элиты: летописцев, князей и книжников. Именно на нем написаны "Повесть временных лет", "Русская правда" или "Слово о полку Игореве".

Это был язык делопроизводства и высокой культуры, которым владело не более 1% населения. Существовал еще и второй "общий" язык — церковнославянский (созданный Кириллом и Мефодием на основе болгарских диалектов), который служил исключительно для религиозных нужд.

Говорили ли украинцы и русские на одном языке

Уже со времен Великого расселения славян (VI–VIII века) языковое единство было нарушено. Славянские языки делились на три большие группы: западную, восточную и южную. К тому же на различные диалекты влияли соседние народы и языки — балтийские, финно-угорские, иранские, тюркские.

Названия племенных союзов, зафиксированные в "Повести временных лет", также свидетельствуют о различных группах – "-яны" и "-ичи" – то есть об отсутствии единства на территории Руси еще до ее формирования.

На различные диалекты влияли соседи: на белорусские — балтийские племена, на русские — финно-угорские и иранские, на украинские — тюркские и иранские. Итак, дробление славянского массива началось задолго до возникновения самого государства Русь.

На каком языке говорил простонародье Руси

Повседневный язык простых людей был еще более разнообразным. Диалекты делились на северные (новгородско-псковские) и южные (киевские). Их различия подтверждаются берестяными грамотами и граффити на стенах Софии Киевской. Уже на рубеже XI–XII веков южные диалекты имели типично украинские черты.

Для купцов существовало отдельное "купеческое койне", которое позволяло договориться между регионами. Но это не означает существование единого разговорного языка на Руси.

Почему концепция "единого народа" - это миф

Даже если учитывать древнерусский язык и церковнославянский, большинство населения Руси говорило на разных диалектах. Исследователи (такие как Клавдия Горшкова, Григорий Пивторак или Юрий Шевелев) выделяют от 5 до 8 диалектных зон на территории Руси. Они были настолько отдаленными друг от друга, что в условиях отсутствия современных средств коммуникации жители Новгорода и Киева вряд ли понимали друг друга без усилий, так же как жители разных уголков античной Эллады или средневековой Германии.

Современные украинский, белорусский и русский языки развивались независимо друг от друга. Поэтому утверждения о "одном народе" и "общем языке" - исторически неверны.

Об источнике: Локальная история

Локальная история – украинский онлайн-ресурс, посвященный популяризации исторического образования и освещению событий и персоналий из истории Украины. Публикует статьи, аналитические тексты, репортажи и инфографики о локальных событиях, культурном наследии и выдающихся исторических личностях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская Русь украинский язык русский язык Русь История Украины культура
