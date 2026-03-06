Укр
Как кошки показывают хозяевам любовь: жесты, о которых не думают

Константин Пономарев
6 марта 2026, 17:09обновлено 7 марта, 15:47
Кошки умеют показывать свою любовь по-своему. Специалисты рассказали о поведении питомца, которое может говорить о доверии и привязанности к хозяину.
Какими жестами кошки проявляют свою любовь
Какими жестами кошки проявляют свою любовь / Коллаж Главред, фото: Pixabay, Pexels

Вы узнаете:

  • Почему кошка трется головой о хозяина
  • Что на самом деле означает мурлыканье рядом с человеком
  • Как понять, что питомец полностью доверяет хозяину

Эксперты рассказали, по каким признакам можно понять, что кошка действительно привязана к своему хозяину. Многие из них незаметны на первый взгляд, однако именно такие жесты чаще всего говорят о настоящем доверии питомца.

Когда кошка мурлычет рядом с человеком, это не всегда означает лишь удовольствие. Чаще всего мурлыканье связано с чувством безопасности и спокойствия. Если питомец ложится рядом, прижимается к хозяину или просто отдыхает возле него, это считается одним из самых очевидных сигналов доверия и комфорта. Об этом пишет портал NLC.

видео дня

Несмотря на то что поведение кошек нередко кажется загадочным, наблюдая за их привычками можно заметить признаки искренней привязанности.

Поведение кошек нередко кажется загадочным
Поведение кошек нередко кажется загадочным / Фото: Pixabay

Специалисты выделяют несколько характерных жестов.

Трение головой или мордочкой явлаяется одним из самых понятных сигналов. Таким образом кошка оставляет на человеке свой запах и словно "помечает" его как часть своей территории и близкого круга.

Обвивание хвостом руки также считается проявлением доверия. Это своеобразный кошачий жест близости, который говорит о том, что животное чувствует себя рядом с человеком спокойно.

"Подарки" от питомца является еще одним необычным способ проявления заботы. Иногда кошки могут приносить хозяину добычу или найденные предметы. Для животного это знак того, что оно хочет поделиться чем-то ценным.

Спокойный зрительный контакт тоже многое говорит о чувствах питомца. Если кошка смотрит на хозяина и медленно моргает, такое поведение называют "кошачьим поцелуем", символом доверия и дружелюбия.

Сон рядом с человеком считается особенно важным сигналом. Кошки предпочитают отдыхать только там, где чувствуют себя полностью защищенными, поэтому желание лежать рядом с владельцем говорит о сильной привязанности.

Специалисты отмечают, что любовь кошек проявляется гораздо тоньше, чем у собак
Специалисты отмечают, что любовь кошек проявляется гораздо тоньше, чем у собак / Фото: Pexels

Специалисты отмечают, что любовь кошек проявляется гораздо тоньше, чем у собак. Чаще всего она выражается в небольших жестах и привычках. Поэтому владельцам советуют внимательнее присматриваться к поведению питомца и отвечать на его доверие заботой, лаской и спокойной атмосферой дома.

NLC

NLC.hu - это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовых советах и человеческих историях, ориентируясь на широкую аудиторию читателей.

Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни простым и понятным языком.

