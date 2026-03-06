"Даем три дня": Венгрия пошла на шантаж и выдвинула Украине наглые ультиматумы

Речь идет о спецоперации, выполненной в Венгрии по лекалам российского ФСБ, заявил Тарас Качка.

Венгрия выдвинула ультиматумы Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, Офис президента

Главное:

Украина ожидает от венгерских властей немедленных шагов для урегулирования инцидентов

Венгрия поставила Украине ультиматумы и требует восстановить прокачку по "Дружбе"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка ожидает от венгерских властей немедленных шагов для урегулирования инцидента с задержанием украинцев.

"Недавно обнародованное венгерским правительством видео задержания украинских граждан в Будапеште еще раз подтверждает: речь идет о спецоперации, выполненной по лекалам российского ФСБ. Подобные действия не только наносят прямой вред Украине, но и дискредитируют фундаментальные принципы верховенства права, на которых основывается Европейский Союз и весь процесс евроинтеграции", - написал Качка в Facebook.

Он подчеркнул, что вопиюще неправомерные действия Венгрии подрывают доверие к правовым стандартам Евросоюза.

"На сегодняшний день я нахожусь на постоянной связи с представителями европейских институтов и дипломатического корпуса по ситуации с незаконным задержанием украинских граждан на территории Венгрии. Требуем немедленного исправления ситуации, прекращения неправомерных действий и обеспечения уважения к правам украинских граждан. Ожидаем от венгерских властей немедленных шагов для урегулирования этого инцидента", - написал вице-премьер.

Захват украинских авто и инкассаторов: угрозы Будапешта

Венгрия "будет требовать ответов от руководства Украины" о том, "кто стоит за деньгами и на что они предназначены". Об этом Балаж Орбан, политический директор в офисе премьер-министра Виктора Орбана, заявил после задержания Будапештом семи сотрудников "Ощадбанка", передает The Guardian.

Он опубликовал фото денег и золота, которые Венгрия забрала у украинского банка, и заявил, что венгерские власти начали расследование этого инцидента. В частности, по его словам, правоохранители Венгрии будут изучать возможные преступления, связанные с отмыванием денег.

"Еще более тревожным является то, что, по сообщениям, с января через Венгрию в Украину было перевезено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золота. Бронированные автомобили, наполненные наличными и золотом, движущиеся по Венгрии, – это не то, как обычно работают легальные финансовые операции", – добавил он.

/ Инфографика: Главред

Ультиматум Венгрии по поводу нефтепровода "Дружба"

Венгерское правительство дало Украине три дня на восстановление транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и на допуск инспекторов, сообщил государственный секретарь при Министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек.

"В адрес правительства Украины направлено послание с требованием в трехдневный срок возобновить работу трубопровода и разрешить инспекционный осмотр станции "Броды", обеспечивающей прокачку нефти", - цитирует Чепека телерадиоканал РТРС.

Захват сотрудников Ощадбанка в Венгрии - новости по теме

Как писал Главред, венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги и ценности. Инцидент произошел 5 марта 2026 года. Семеро украинцев являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками. В инкассаторских автомобилях было $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

Напомним, украинцев призывали воздержаться от поездок в Венгрию. "В связи с похищением семи граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне действий венгерских властей".

Ранее сообщалось о том, что Нацполиция начала уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Что такое нефтепровод Дружба? Нефтепровод Дружба – самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов, которая была построена в 1960-х годов во времена СССР для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносной провинции в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи в Восточной Европе – Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Нефтепровод проходит от Альметьевска до Брянска (Россия), далее до Мозыря (Беларусь), и впоследствии разветвляется еще на два участка: северный, который проходит по территориях Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы и южный участок, проходящий по территориях Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Из России в страны "дальнего зарубежья" каждый год экспортируется 66,5 миллионов тонн нефти, в том числе 49,8 млн тонн по северной ветке, пишет Википедия.

