Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Марина Иваненко
6 марта 2026, 12:10
Борьба с кротами без химии: использование перца и ароматных растений помогает создать естественный барьер и сохранить участок целым.
Как прогнать крота с участка?
Как прогнать крота с участка? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как быстро прогнать крота с участка
  • Что сделать, чтобы он не вернулся

Борьба с кротами — знакомая проблема для каждого, кто ухаживает за газоном или выращивает цветы. Одна кротовина может испортить вид участка и настроение на весь сезон.

Часто хозяева прибегают к радикальным методам: заливают норы водой, используют керосин, карбид или дымовые шашки. Однако такие способы не только малоэффективны, но и вредят почве и ее полезным обитателям, в частности дождевым червям. Кроме того, кроты хорошо приспособлены к подтоплениям. Ультразвуковые отпугиватели тоже не всегда могут дать результат, ведь кроты быстро привыкают к монотонному шуму. Главред расскажет об одном достаточно действенном и безвредном методе.

видео дня

Какое слабое место у крота

Как рассказывают эксперты канала "Серкети урожая", простым, но эффективным решением является обычный красный молотый перец. Его активное вещество вызывает сильное раздражение слизистых оболочек. Для человека это всего лишь острая специя, а для крота – мощный раздражитель, создающий дискомфорт.

Как правильно применить перец против кротов

Просто рассыпать перец на поверхности земли будет недостаточно, ведь он быстро выветрится. Очень важно доставить его именно в туннель, который вырыл крот. Нужно найти свежую кротовину, открыть доступ к ходу, при этом не разрушая его структуру. В туннель нужно засыпать молотый перец и протолкнуть его как можно глубже. После этого отверстие нужно закрыть – доской или картоном и присыпать землей. Таким образом внутри образуется высокая концентрация раздражителя.

Когда крот движется по своим ходам, пыль поднимается и попадает на слизистые оболочки. Тогда он испытывает сильный дискомфорт и покидает территорию в поисках более безопасного места.

Видео о том, как гуманным способом прогнать крота, можно посмотреть здесь:

Почему этот способ безопасен

Перец является натуральным продуктом, который не отравляет почву, не вредит воде и растениям, которые там растут. Этот способ борьбы с кротами не предусматривает уничтожение животного, а лишь создает условия, при которых оно добровольно покидает территорию. К тому же это значительно дешевле специальных электронных устройств или химических препаратов.

Как предотвратить возвращение кротов

Чтобы закрепить полученный результат, по периметру участка можно высадить растения с выраженным ароматом — бархатцы, ноготки, декоративный лук или нарциссы. Их запах создает естественный барьер и уменьшает риск повторного появления кротов.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Кроме практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, помогающих огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для начинающих, так и для опытных хозяев.

