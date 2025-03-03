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Как быстро прогнать крота с участка - народные методы и проверенные средства

Марина Иваненко
3 марта 2025, 19:55
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Как избавиться от кротов на участке. Эффективные народные методы и специальные средства помогут вам быстро и безопасно устранить проблему кротов.
Чего боится крот на огороде
Чего боится крот на огороде / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие есть народные средства для борьбы с кротами
  • Как бороться с кротами с помощью специальных средств

Многие люди недооценивают возможности таких животных, как кроты.К сожалению, всего несколько особей могут за одну ночь превратить участок в настоящее минное поле. Каждый огородник должен понять, что кротов с огорода нужно выгонять как можно скорее. Для этого существует много гуманных способов, и не обязательно сразу прибегать к кардинальным мерам. Главред попробует помочь разобраться в данном вопросе.

Народные средства борьбы с кротами

Некоторые народные методы базируются на знаниях о том, чего боятся кроты и чего они избегают.

  • В ход крота можно закопать стеклянную трехлитровую банку и положить в нее какое-то "лакомство" - например, червей. Сверху банку можно чем-то прикрыть. Крот почувствует запах червей, залезет в банку и не сможет выбраться самостоятельно, поэтому вам придется вытащить его.
  • Отпугнуть кротов с участка может самодельная вертушка. Ее можно быстро сделать из арматуры и пластиковой бутылки. Для этого нужно вбить арматуру в землю, на нее надеть бутылку с отрезанным дном и вырезанными лопастями по бокам. Когда будет дуть ветер, бутылка будет вращаться на арматуре, создавая шум и вибрации, которых кроты не любят.
  • Кроты имеют очень острое обоняние, поэтому их можно отпугнуть неприятными запахами. В кротовые ходы можно бросить рыбьи головы, которые со временем начнут вонять и будут выгонять кротов. Также можно использовать жидкости с резким запахом, такие как керосин или уксус. Неплохим вариантом является и человеческая моча. Жидкость необходимо вылить в подземные тропы животных в нескольких местах на участке.
  • Некоторые растения, такие как бобовые, чеснок, бархатцы или нарциссы, выделяют запахи, которые кротам неприятны. Если высадить их по периметру участка, это поможет избавиться от грызунов.

Борьба с кротами с помощью специальных средств

На YouTube-канале "Наша дача!" автор рассказывает о средстве, с помощью которого он избавился от кротов на своем участке. Это чудодейственное средство - Джин. Он действует на вредителей благодаря концентрации газа фосфина в воздухе.

Преимущества этого средства:

  1. эффективен против всех видов вредителей,
  2. быстро действует на вредителей во всех фазах их развития,
  3. уничтожает не только кротов, но и грызунов, таких как мыши,
  4. может использоваться для обработки продовольственного, фуражного и семенного зерна.

Препарат можно раскладывать вручную или с помощью дозаторов таблеток. В зерно, хранящееся насыпью, таблетки вносят специальным зондом. Небольшие партии зерна (при высоте бурта до 2,5 метров) накрывают пленкой, закрепленной на каркасе высотой 50 сантиметров, чтобы между пленкой и зерном был доступ к воздуху.

Не стоит применять препарат вместе с другими химическими средствами или сразу после обработки помещений жидкостями в большом количестве, поскольку контакт с большим количеством жидкости может вызвать самовозгорание.

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Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

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