Что делать, если рассада погибает - как избежать типичных ошибок при выращивании

Выращивание собственной рассады может пойти не по плану: растения падают, вянут. Как правильно поливать, освещать и закалять.

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Что делать, если рассада падает / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Почему падают ростки рассады

Как реанимировать рассаду, если она уже начала падать

Выращивание собственной рассады - это отличный способ сэкономить деньги и получить качественный посадочный материал в нужные сроки. После всходов семена быстро дают ростки, и кажется, что все идет по плану. Однако если не учитывать особенности выращивания, можно внезапно заметить, что некоторые ростки упали - это первый тревожный звоночек, свидетельствующий о необходимости ухода.

Рассада требует постоянного внимания и правильного ухода. Испортить ее очень легко - достаточно хотя бы раз переборщить с поливом или удобрениями, рано вынести на улицу, и она начнет вянуть и падать. Почему рассада вянет и падает - Главред поможет разобраться.

Почему ростки падают

Недостаток света

Растениям для развития необходим дневной свет, иначе они будут тянуться, их стебли станут тонкими, и рассада упадет. Чтобы избежать этой проблемы, нужно вовремя высевать семена. Например, в марте, когда световой день достаточный и постепенно увеличивается. Другой вариант - приобрести фитолампу и включать ее утром, вечером и в пасмурные дни.

Некачественный грунт

Вы можете самостоятельно приготовить субстрат для рассады. Важно, чтобы он был рыхлым, плодородным и влагоемким (кислотность 6,5-7 pH). Причиной загнивания рассады часто является тяжелый и кислый грунт. Основные компоненты качественного субстрата: торф, садовая земля, перегной (или биогумус), песок и другие разрыхлители. На 10 литров субстрата рекомендуется добавить стакан золы - это снизит уровень кислотности и обогатит почву полезными элементами.

Переувлажнение субстрата

Чрезмерная влага препятствует поступлению кислорода к корневой системе, которая только начинает формироваться. Растение становится слабым и часто поражается черной ножкой. Особенно опасно поливать рассаду холодной водой. Увлажнять почву следует отстоянной водой температурой +21-23 °С. Если на улице пасмурно и субстрат плохо прогревается, в холодном помещении рассада особенно чувствительна к переувлажнению.

Сухой и жаркий воздух

Чтобы семена быстрее проросли, их нужно содержать в тепле. Однако после появления всходов температуру следует снизить до +14 °C, а через 7-10 дней вернуть до +18-20 °C.

Густой посев

Часто случается, что посевы слишком загущены. Недостаточное количество воздуха и света приводит к вытягиванию растений или развитию болезней. В таком случае нужно удалить слабые ростки и при первой возможности рассадить их в отдельные емкости.

Что делать, если рассада вытянулась

Как советуют на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок", если вы вовремя не вынесли рассаду в более прохладное место и не заметили, что она начала вытягиваться, следует подсыпать сеянцы почвой практически до самых листочков. Это будет способствовать образованию дополнительных корешков и остановит процесс вытягивания.

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