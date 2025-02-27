Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что делать, если рассада погибает - как избежать типичных ошибок при выращивании

Марина Иваненко
27 февраля 2025, 18:18
11
Выращивание собственной рассады может пойти не по плану: растения падают, вянут. Как правильно поливать, освещать и закалять.
Что делать, если рассада падает
Что делать, если рассада падает / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему падают ростки рассады
  • Как реанимировать рассаду, если она уже начала падать

Выращивание собственной рассады - это отличный способ сэкономить деньги и получить качественный посадочный материал в нужные сроки. После всходов семена быстро дают ростки, и кажется, что все идет по плану. Однако если не учитывать особенности выращивания, можно внезапно заметить, что некоторые ростки упали - это первый тревожный звоночек, свидетельствующий о необходимости ухода.

Рассада требует постоянного внимания и правильного ухода. Испортить ее очень легко - достаточно хотя бы раз переборщить с поливом или удобрениями, рано вынести на улицу, и она начнет вянуть и падать. Почему рассада вянет и падает - Главред поможет разобраться.

Почему ростки падают

Недостаток света

Растениям для развития необходим дневной свет, иначе они будут тянуться, их стебли станут тонкими, и рассада упадет. Чтобы избежать этой проблемы, нужно вовремя высевать семена. Например, в марте, когда световой день достаточный и постепенно увеличивается. Другой вариант - приобрести фитолампу и включать ее утром, вечером и в пасмурные дни.

Некачественный грунт

Вы можете самостоятельно приготовить субстрат для рассады. Важно, чтобы он был рыхлым, плодородным и влагоемким (кислотность 6,5-7 pH). Причиной загнивания рассады часто является тяжелый и кислый грунт. Основные компоненты качественного субстрата: торф, садовая земля, перегной (или биогумус), песок и другие разрыхлители. На 10 литров субстрата рекомендуется добавить стакан золы - это снизит уровень кислотности и обогатит почву полезными элементами.

Переувлажнение субстрата

Чрезмерная влага препятствует поступлению кислорода к корневой системе, которая только начинает формироваться. Растение становится слабым и часто поражается черной ножкой. Особенно опасно поливать рассаду холодной водой. Увлажнять почву следует отстоянной водой температурой +21-23 °С. Если на улице пасмурно и субстрат плохо прогревается, в холодном помещении рассада особенно чувствительна к переувлажнению.

Сухой и жаркий воздух

Чтобы семена быстрее проросли, их нужно содержать в тепле. Однако после появления всходов температуру следует снизить до +14 °C, а через 7-10 дней вернуть до +18-20 °C.

Густой посев

Часто случается, что посевы слишком загущены. Недостаточное количество воздуха и света приводит к вытягиванию растений или развитию болезней. В таком случае нужно удалить слабые ростки и при первой возможности рассадить их в отдельные емкости.

Что делать, если рассада вытянулась

Как советуют на YouTube-канале "Дом и приусадебный участок", если вы вовремя не вынесли рассаду в более прохладное место и не заметили, что она начала вытягиваться, следует подсыпать сеянцы почвой практически до самых листочков. Это будет способствовать образованию дополнительных корешков и остановит процесс вытягивания.

Вам будет интересно почитать:

О канале "Дом и приусадебный участок"

Канал создан в 2020 году. Подписалось более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры рассада интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Не только иностранные войска: в МИД сказали, что нужно для безопасности Украины

Не только иностранные войска: в МИД сказали, что нужно для безопасности Украины

18:52Украина
Трамп передумал встречаться с Зеленским, но вмешался Макрон - BFMTV

Трамп передумал встречаться с Зеленским, но вмешался Макрон - BFMTV

17:45Политика
Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

17:23Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Кремль хочет захватить три крупных украинских города – ISW

Кремль хочет захватить три крупных украинских города – ISW

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 февраля (обновляется)

Последние новости

18:57

Езда с включенным светом в салоне: эксперты объяснили, "светит" ли штраф

18:52

Не только иностранные войска: в МИД сказали, что нужно для безопасности Украины

18:52

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

18:48

Цены "взлетели" почти в 4 раза за год: в Украине дорожает популярный продукт

18:29

Что говорит о вас черный цвет в гардеробе: психолог раскрыл интересный нюанс

Украина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – ПалийУкраина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – Палий
18:18

Что делать, если рассада погибает - как избежать типичных ошибок при выращивании

18:15

Россиянин "раскололся" на допросе и признался в казни украинского военнопленногоВидео

18:15

Жена Виталия Козловского показала, как певец забирал ее и сына из роддома

18:06

"Дальнобойный бонус": чего ждать Украине от нового правительства в Германии

Реклама
17:45

Трамп передумал встречаться с Зеленским, но вмешался Макрон - BFMTV

17:39

Зачем на сковородке отверстие в ручке: ответ удивляет даже опытных поваров

17:23

Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

17:20

Переговоры РФ и США в Стамбуле: появилась реакция УкраиныВидео

17:05

Какие 5 задач надо выполнить после каждой стирки: плесени в машинке не будет никогда

16:57

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 мартаВидео

16:42

Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой

16:41

Лунный календарь на март 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

16:37

Популярного украинского певца не выпустили на гастроли

16:31

Важное решение по Украине: известны новые детали переговоров Эрдогана с Лавровым

16:31

"Это делал и Путин, и Ельцин": в СНБО сказали, для чего России нужен мир

Реклама
16:25

Враг заходит с западного направления: в ВСУ предупредили о новой тактике РФ

16:13

Украина может победить в войне и без США: историк сделал заявлениеВидео

16:04

Счастливое Новолуние в феврале: какие 3 знака зодиака ждет грандиозный финансовый успех

15:50

"Путин - абсолютно никчемный гопник": какой в ближайшие месяцы будет война в УкраинеВидео

15:43

Не значит то, что рады вас видеть: почему собаки на самом деле виляют хвостом

15:38

"Трамп и Путин обманут друг друга": аналитик сказал, что сейчас стоит делать УкраинеВидео

15:33

Не Зеленский: известно, кто подпишет сделку о недрах между Украиной и США

15:20

Угроза распада НАТО: эксперт раскрыл тревожный сценарийВидео

15:03

"Война будет продолжаться": военнослужащий ВСУ сделал прогноз

14:31

В Кремле заговорили о сотрудничестве с США и судьбе оккупированных территорий в Украине

14:24

Какие знаки покорят мир весной 2025: астрологи назвали ТОП-5 счастливчиков

14:18

"Захват" РФ ключевого поселка на востоке: в ДШВ сделали важное заявление

14:00

"Лицо с больничной койки": какими были последние месяцы Мишель Трахтенберг

13:52

Лунный посевной календарь на март 2025 года

13:51

Кто в Кремле больше всего влияет на Путина: Буданов назвал фамилии

13:50

Сніданок з 1+1 провел уникальный в истории украинского телевидения эфир

13:44

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину врывается циклон Reiner

13:16

Вас атакует череда неудач: что нельзя делать 28 февраля, приметы

13:14

Разработка ископаемых в Украине: во Франции сделали громкое заявление

13:03

Только остроглазые гении найдут собаку: на загадку дается всего 7 секунд

Реклама
12:49

У Трампа раскрыли планы по России и Китаю и назвали главную цель

12:43

Кристина Орбакайте сделала громкое публичное заявление - причина

12:33

Рыдаю: Инна Мирошниченко рассказала о вызовах при воспитании дочери Ангелины

12:11

РФ нужен перерыв на фронте: Буданов назвал вероятные сроки завершения войны

12:06

Что на самом деле кроется за громкими заявлениями Трампа и причем тут МаскВидео

11:57

Китайский гороскоп на завтра 28 февраля: Кроликам - обида, Свиньям - перемены

11:57

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

11:52

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

11:11

Легендарного голивудского актера нашли мертвым вместе с женой в их доме

11:06

"Украина воюет с братьями": президент Колумбии скандально высказался, Киев отреагировал

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять