Три шага и война будет завершена: в МИД Украины вышли с заявлением

Что сказал Сибига:
- Есть рецепт из трех элементов окончания войны
- Партнеры Украины должны ослабить РФ за счет санкций и усилить Украину
- Лидерскую роль в содействии миру должны сыграть США
Для того, чтобы закончить войну страны-агрессора России против Украины, нужно выполнить три шага. Об этом, как сообщили в МИД Украины, заявил глава ведомства Андрей Сибига.
По его словам, прежде всего Соединенные Штаты должны быть привлечены к процессу и выполнять лидерскую роль. Вторым шагом является повышение цены дальнейшей агрессии для РФ благодаря санкциям и дальнейшей изоляции.
Третий элемент для успешного окончания войны - усиление Украины. Сибига отметил, что инвестиции в оборонную промышленность Украины - это инвестиции в коллективную безопасность наших партнеров.
"Украина со своим ежедневным боевым опытом и оборонной промышленностью уже сегодня делает вклад в эту коллективную безопасность", - добавил он.
В МИД сообщили, что Украина уже инициирует шаги для дальнейшего лишения России возможностей финансировать ее военную машину. Поступления в российский бюджет в основном формируются за счет продажи нефти. Поэтому сегодня прежде всего есть потребность в санкциях против РФ.
Окончание войны в Украине - последние новости
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что война РФ против Украины будет закончена в пределах президентского срока президента США Трампа, который закончится 20 января 2029 года.
Ранее в ОП заявили, что для завершения войны нужно реальное участие союзников Украины - через санкционное давление или военную поддержку. Иначе это лишь откроет путь к новым конфликтам и усилению других агрессивных государств.
Недавно, как писал Главред, военный эксперт Роман Свитан сказал, что полномасштабная война не сможет закончиться, пока не распадется страна-агрессор Россия.
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О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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