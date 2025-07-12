Сотни дальнобойных средств усилят ПВО Украины: в Германии назвали сроки

Что сказал генерал:
- Германия профинансирует сотни дальнобойных средств для Украины
- Первые средства Украина получит до конца текущего месяца
- ПВО Украины будет усилена
Украина вскоре получит первые дальнобойные средства, сообщил генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью телеканалу ZDF. По его словам, их финансирование возьмет на себя Германия.
Генерал отметил, что нынешняя ситуация в Украине безусловно напряженная в военном отношении, а войска страны-агрессора России наступают уже несколько недель, если не месяцев.
Именно поэтому Германия поддержит Украину финансово для поставки большого количества дальнобойных средств в сотни единиц Киеву. Первые средства поступят уже до конца июля 2025 года.
"Нам нужны системы вооружения, которые могут проникать глубоко в российскую территорию и наносить удары по складам, командным пунктам, аэродромам и самолетам", - подчеркнул Фройдинг.
Такая помощь должна значительно усилить противовоздушную оборону Украины и потенциал нашей страны в ближайшие недели и даже месяцы.
Усиление ПВО Украины - последние новости
Напомним, недавно Главред писал, о том, что Украина может получить от США пять зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые ранее находились на вооружении Израиля.
Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников писали о том, что глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного зенитного ракетного комплекса Patriot.
Накануне стало известно, что Великобритания передаст Украине 350 современных ракет для зенитно-ракетных комплексов, специально разработанных с учетом потребностей нашей страны.
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О персоне: Кристиан Фройдинг
Кристиан Фройдинг (родился 20 августа 1971 года в Вайдене, земля Оберпфальц) - генерал-майор немецкой армии, руководитель Ситуационного центра в Украине и руководитель Штаба планирования и командования Федерального министра обороны в Берлине. Фройдинг был командиром роты Сил стабилизации (SFOR) в Боснии и Герцеговине в 2002 году и начальником штаба Группы по восстановлению провинции (PRT) Международных сил содействия безопасности в Кундузе, Афганистан, с 2007 по 2008 год, сообщает Википедия.
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