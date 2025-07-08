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Трамп пообещал Зеленскому столько оружия, сколько США смогут дать – WSJ

Алексей Тесля
8 июля 2025, 08:49
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Совет национальной безопасности США обсудить шаги в вопросе продолжения вооруженной поддержки Украины.
Трамп пообещал Зеленскому столько оружия, сколько США смогут дать – WSJ
США разблокируют военные поставки Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, defence-ua.com

Главное:

  • Трамп заверил Зеленского в том, что Вашингтон окажет Украине военную поддержку
  • Совбез США обсудит продолжение вооруженной поддержки Украины

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу заявил, что не принимал решения о приостановке поставок вооружения Киеву.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

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Согласно публикации, Трамп пояснил, что поручил провести ревизию запасов боеприпасов Пентагона после недавнего удара США по ядерным объектам в Иране, но, по его словам, он не давал указаний приостанавливать военную помощь Украине.

Позже на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт уточнила, что инициатором проверки стал новый министр обороны Пит Хегсет, который начал свою работу с аудита военных поставок, чтобы удостовериться, что они соответствуют интересам США.

Источники WSJ также сообщили, что Трамп заверил Зеленского в том, что Вашингтон окажет Украине столько военной поддержки, сколько будет возможно.

По информации представителей Пентагона, Объединенный комитет начальников штабов завершил анализ временно замороженной помощи. Его глава, генерал Дэн Кейн, готовит рекомендации для министра обороны о дальнейших действиях — возобновлять ли поставки.

Пентагон
/ Главред - инфографика

Кроме того, во вторник Совет национальной безопасности США соберётся, чтобы обсудить возможные шаги в вопросе продолжения или изменения подхода к вооруженной поддержке Украины.

Военные поставки Украине - новости по теме

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости предоставления Украине дополнительного вооружения из-за интенсивных обстрелов. В Пентагоне опубликовали сообщение о возобновлении поставок оружия Украине после заявления Трампа о необходимости помощи Киеву в оборонных поставках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, как лучший за все время их общения.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о, том что Украине нужны Patriot для обороны. На вопрос журналистов, отправит ли он больше комплексов в Киев, глава США ответил, что это возможно.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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